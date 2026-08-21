La República Democrática del Congo aumentó a 2.516 la cifra de muertos por ébola y ya hay más de cinco mil casos

La República Democrática del Congo aumentó a 2.516 la cifra de muertos y 5.290 los casos confirmados de ébola (Europa Press)

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El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) elevó a 2.516 el número de fallecidos y a 5.290 los casos confirmados de ébola por el brote declarado en el este del país el 15 de mayo, convirtiéndose en el segundo más letal y con mayor número de contagios registrados hasta ahora.

De acuerdo con el boletín más reciente del Ministerio de Comunicación congoleño, basado en datos hasta el 19 de agosto, la tasa de letalidad alcanza el 47,6%. Actualmente, 837 pacientes permanecen en aislamiento u hospitalizados y 1.152 personas han superado la enfermedad. El rastreo de contactos abarca al 82,9% de los casos.

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El brote afecta a seis provincias: Ituri (epicentro), Kivu del Norte, Haut-Uélé, Tshopo, Bas-Uélé y Kivu del Sur, aunque esta última lleva 79 días sin registrar nuevos casos confirmados.

El Ministerio informó: “Ha comenzado en Tshopo la vacunación de compasión con Ervebo, con 2.000 dosis desplegadas en las zonas prioritarias”, ante la ausencia de alternativas contra la cepa de Bundibugyo, responsable del brote actual y para la que todavía no existen vacunas ni tratamientos específicos aprobados.

Voluntarios descargan ayuda humanitaria (REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere)

La vacuna Ervebo, desarrollada en principio para la cepa Zaire del virus del Ébola, mostró en animales cierto potencial de eficacia frente a la menos frecuente cepa de Bundibugyo. Además, hay otras dos vacunas diseñadas específicamente para esta cepa, actualmente en ensayos de fase 1 en humanos, que “han demostrado ser seguras”, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aunque su disponibilidad podría demorar meses.

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Esta epidemia ya es el segundo brote más grave de la historia y el mayor en la RDC, superando el registrado entre 2018 y 2020 en la misma región, aunque todavía distante del más devastador, ocurrido en África occidental entre 2014 y 2016, que dejó 11.000 muertos y 28.000 contagios.

La expansión actual es también la más rápida desde la declaración de la epidemia en comparación con brotes previos. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que existe el riesgo de alcanzar cifras similares a las del brote de África occidental.

Miembros del equipo de Protección Civil, que trabaja para ayudar a mitigar la propagación del virus del ébola, con equipo de protección personal (REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere)

La OMS indica que el virus comenzó a circular en el este del Congo en febrero, aunque una investigación publicada en la revista Science a finales de julio identificó infecciones desde enero.

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Tras la declaración en Ituri, el virus se extendió a Uganda, que fue declarada “libre de ébola” el 28 de julio, tras registrar 20 casos confirmados (15 importados desde la RDC), incluidos dos fallecimientos.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y provoca fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.