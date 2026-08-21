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Ucrania atacó una refinería al oeste de los Urales y un aeródromo militar en Volgogrado

Drones de largo alcance provocaron un incendio en instalaciones estratégicas de Rusia, según reportes de ambos bandos. Las defensas antiaéreas activaron alertas y restringieron vuelos en la región de Perm, mientras se evalúan los daños en Marínovka

Ucrania atacó con drones de largo alcance una refinería de petróleo en la región de Perm
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Ucrania realizó un ataque con drones de largo alcance contra una refinería de petróleo en la región de Perm, situada en la parte europea de Rusia al oeste de los Urales, y contra un aeródromo militar en Volgogrado, según informaron autoridades locales rusas y el Estado Mayor General ucraniano.

El Estado Mayor General de Ucrania confirmó el ataque a la refinería de petróleo Lukoil-Permnefteorgsintez, ubicada a más de 1.500 kilómetros de la frontera, y señaló que se produjo un incendio en sus instalaciones.

El Ministerio de Seguridad Territorial de la región, citado por la agencia rusa TASS, informó que en Perm las defensas antiaéreas repelieron ataques de drones enemigos.

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La agencia oficial rusa comunicó que en la capital regional se activaron las sirenas y se oyeron explosiones.

La autoridad aeronáutica rusa Rosaviatsia indicó que el aeropuerto local restringió temporalmente sus actividades “para garantizar la seguridad de los vuelos”.

Ucrania atacó con drones de largo alcance una refinería de petróleo en la región de Perm
Ucrania atacó una refinería al oeste de los Urales y un aeródromo militar en Volgogrado

El canal independiente ruso Astra reportó que sobre la refinería Lukoil-Permnefteorgsintez se elevaba una columna de humo, dato que confirmó el canal ucraniano Exilenova+, que difundió varios videos del humo en la ciudad.

Según el Estado Mayor General de Ucrania, la refinería es una de las principales empresas de refinado de petróleo de Rusia, con una capacidad superior a 13 millones de toneladas al año.

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Kiev sostiene que la empresa participa en el suministro de las Fuerzas Armadas rusas. La instalación ya había sido atacada previamente: resultó dañada el 29 de julio, el 7 de mayo y el 30 de abril.

El Estado Mayor General de Ucrania también reportó un ataque contra el aeródromo militar de Marínovka, en la región de Volgogrado, aunque aún evalúa los daños.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, afirmó este viernes que también se lograron resultados en un ataque en el mar Negro, aunque no dio detalles.

Durante la noche anterior, el Ministerio de Defensa ruso informó el derribo de 325 drones ucranianos de ala fija sobre quince regiones rusas, la península de Crimea y los mares Negro y Azov.

El puesto fronterizo entre Ucrania y Moldavia destrozado por el ataque ruso (Foto: Servicio Estatal de Guardia Fronteriza de Ucrania)
El puesto fronterizo entre Ucrania y Moldavia destrozado por el ataque ruso (Foto: Servicio Estatal de Guardia Fronteriza de Ucrania)

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones contra Odessa

En otro orden, un nuevo ataque ruso con drones tipo Shahed dañó durante la madrugada de este viernes la infraestructura del puesto de control internacional “Tabaky”, en la frontera de Ucrania con Moldavia, mientras que otro ataque contra la aldea de Lebyazhe, en la región de Kharkiv, dejó dos mujeres muertas y dos heridas, según informaron las autoridades ucranianas.

El ataque contra “Tabaky” se produjo en los distritos de Bolgrad e Izmail, en la región de Odessa. El bombardeo provocó daños en edificios y estructuras del puesto fronterizo y causó incendios que fueron controlados por el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

Las fotografías difundidas por el Servicio Estatal de Fronteras de Ucrania mostraron parte de los daños en las instalaciones. En las imágenes se observa el techo parcialmente destruido y sectores de las estructuras sin paredes. También aparecen los motores de dos drones utilizados en el ataque, uno de ellos con la hélice de propulsión.

El puesto de control permanece cerrado al tránsito de vehículos y personas. Las autoridades comunicaron la situación a los habitantes de la zona y recomendaron tenerla en cuenta al planificar los cruces fronterizos. Los vehículos fueron redirigidos hacia otros puntos de control.

En otro episodio, tropas rusas atacaron durante la noche del jueves con drones la aldea de Lebyazhe, en el distrito de Chuguiv, región de Kharkiv. El ataque causó la muerte de dos mujeres, de 73 y 66 años, y dejó heridas a otras dos, de 41 y 73 años, según informó el jefe de la Administración Militar Regional de Kharkiv, Oleg Synegubov, a través de Telegram.

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