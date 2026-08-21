Taiwán denunció la incursión de un buque de investigación chino al suroeste de la isla

Un buque de la Guardia Costera de Taiwán patrulla alrededor de las islas Kinmen de Taiwán, con la costa china visible al fondo (REUTERS/Ben Blanchard/Archivo)

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La Administración de la Guardia Costera (CGA) de Taiwán reportó la incursión de un buque de investigación chino en aguas próximas al islote Lamay, una isla coralina ubicada al suroeste de la isla principal, frente a Kaohsiung.

En un comunicado, la autoridad marítima detalló que la nave ‘Tongji’ se encontraba a las 10:15 (02:15 GMT) a 28 millas náuticas al suroeste de Lamay, también conocida como Xiaoliuqiu o Liuqiu. La CGA precisó que la embarcación estaba 2 millas náuticas fuera de las aguas restringidas y seguía rumbo sureste.

Desde la primera detección del buque chino, a las 23:33 del día anterior (15:33 GMT) cerca del archipiélago de Penghu, Taiwán desplegó el buque ‘Lienchiang’ para interceptar la embarcación. Con maniobras, el navío taiwanés se posicionó junto al buque chino y le emitió una “enérgica advertencia” para que abandonara las aguas de Taiwán.

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El periódico Liberty Times señaló que el buque de investigación “inteligente” de 2.000 toneladas del Partido Comunista Chino, Tongji, fue observado en aguas al oeste de Lamay.

Taiwán y debajo el Mar de China Meridional (Imagen generada con IA)

La zona se encuentra cerca de la desembocadura del río Gaoping y en un punto estratégico entre las bases navales de Kaohsiung y Zuoying, área considerada de alto valor para una posible emboscada de submarinos. Por esa razón, la actividad del buque ha generado una “atención considerable”, según el diario.

La administración costera de Taiwán afirmó que seguirá empleando métodos conjuntos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento para “salvaguardar la soberanía nacional”.

Este episodio ocurre mientras se intensifica la presencia naval china al este de Taiwán, región que contiene rutas marítimas clave para el comercio global y que sería utilizada por EEUU y Japón en caso de asistir a Taipéi ante un eventual bloqueo o invasión chinos.

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El miércoles, la CGA denunció una nueva incursión de guardacostas chinos cerca de la isla disputada Pratas, un atolón bajo control de Taipéi y reclamado por Pekín, situado a 340 kilómetros al sureste de Hong Kong.