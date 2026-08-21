Amnistía Internacional y familias de presos políticos exigieron atención médica y oportuna en cárceles venezolanas

La policía permanece en alerta para impedir que la gente se acerque al centro de detención de Helicoide después de que la multitud participara en una oración por la libertad de los presos políticos, la paz y la reconciliación en Caracas, Venezuela. (Foto AP/Ariana Cubillos)

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Amnistía Internacional (AI) y familiares de presos políticos reclamaron este jueves una “atención médica oportuna” en las cárceles venezolanas, donde, según aseguran los allegados de los detenidos, las condiciones pueden afectar o agravar la salud de los reclusos, hay demoras en las evaluaciones y falta de exámenes o imposibilidad de acceder a especialistas para afecciones específicas.

“Hay un patrón que es la falta de atención médica oportuna. Otro patrón es que subestiman las dolencias o requerimientos que van manifestando los presos políticos”, dijo Andreína Baduel, hermana de Josnars Baduel -detenido en 2020- e hija del exministro de Defensa de Hugo Chávez Raúl Isaías Baduel, quien falleció en prisión en 2021.

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En una transmisión en YouTube, organizada por Amnistía Internacional, Andreína Baduel subrayó que las condiciones de reclusión “no se ajustan a los estándares internacionales, por lo cual el que no entra enfermo se va enfermando en la cárcel porque no recibe atención médica especializada y oportuna”.

Por su parte, el activista Diego Casanova, de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, mencionó que han identificado “patrones” en las cárceles venezolanas, como “torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes” y “la restricción o demora en la atención médica”.

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Asimismo, subrayó que existen otras dificultades como “el ingreso regular de medicamentos, la ausencia de tratamientos acordes y oportunos, la interrupción de terapias, falta de seguimiento y problemas para cumplir dietas o cuidados específicos” que requieren algunos detenidos.

Miembros del cuerpo de seguridad CONAS (Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro) al inicio del operativo de seguridad SOCIEDAD Europa Press/Contacto/Juan Carlos Hernandez

Casanova pidió la liberación de todos los presos políticos, que son más de 300 según la ONG Foro Penal, especialmente aquellos que tienen “graves patologías”.

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También consideró fundamental una evaluación “integral, independiente y sin represalias de todos los detenidos”, así como el acceso a estudios y medicamentos “oportunos, indicados por especialistas”, y que se informe a los familiares de los presos políticos sobre la salud de sus parientes.

“Creemos que la custodia del Estado implica una obligación reforzada de proteger la vida y la integridad de las personas”, sentenció.

En paralelo, Amnistía Internacional publicó un comunicado pidiendo al Estado garantizar el “acceso y valoración de personal médico independiente: La realización de exámenes integrales y actualizados por parte de profesionales de la salud capacitados y de confianza de las personas detenidas”.

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IA también pidió traslados hospitalarios oportunos, el acceso “efectivo a procedimientos diagnósticos (como biopsias e imágenes) suspendidos”, así como garantía plena de las personas detenidas a sus familiares y abogados.

(Con información de EFE)