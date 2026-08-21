Se pone en marcha la fecha 6 del Torneo Clausura con dos partidos: hora, TV y todo lo que hay que saber

Comienza la fecha 6 del Torneo Clausura

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Sigue la acción del Torneo Clausura y en el comienzo de la sexta fecha habrá dos partidos. En primer turno jugarán Aldosivi y Unión de Santa Fe en Mar del Plata, mientras que en el otro duelo de la jornada será entre Estudiantes de Río Cuarto-San Lorenzo.

Aldosivi-Unión de Santa Fe:

Aldosivi recibe a Unión desde las 14:30 en el Estadio José María Minella de Mar del Plata, por la sexta fecha del Torneo Clausura 2026, con la necesidad de sumar: el local llega con dos puntos y sin triunfos en el torneo, mientras que el visitante acumula cuatro unidades y busca recuperarse del mal arranque. TNT Sports será el canal que transmitirá el partido.

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El panorama del equipo marplatense es crítico: cosechó dos puntos de 15 en el inicio del Clausura, figura anteúltimo en la tabla anual y también en la de promedios, y hoy estaría descendiendo a la Primera Nacional. Además, es el único club de la Liga Profesional que todavía no ganó al considerar las 16 fechas del Apertura y las cinco del Clausura.

Los únicos triunfos de Aldosivi en el año fueron por la Copa Argentina, ante San Miguel y River. Su próximo compromiso en ese torneo será el miércoles 26 de agosto, cuando enfrente a Independiente Rivadavia por los octavos de final.

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Del lado de Unión, el equipo que dirige Leonardo Carol Madelón apenas ganó un partido en el Clausura: 2-1 ante Lanús en Santa Fe, por la segunda fecha. En el resto del recorrido igualó 2-2 con Platense y perdió con Gimnasia de Mendoza, Central Córdoba y San Lorenzo, y quedó anteúltimo en la Zona A, lejos de la zona de clasificación a copas internacionales.

Posibles formaciones:

Aldosivi: Ignacio Chicco; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Santiago Moya, Joaquín Pombo, Federico Laurelli; Tomás Fernández, Alan Sosa, Lucas Castro, Matías Godoy; Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.

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Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Bruno Pitton; Sebastián Palacios, Lucas Menossi, Joaquín Mosqueira, Ignacio Malcorra; Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Hora: 14.30

Estadio: José María Minella

Árbitro: Bruno Amiconi

TV: TNT Sports

Estudiantes de Río Cuarto-San Lorenzo:

Estudiantes de Río Cuarto se enfrentará a San Lorenzo a las 20 en el Estadio Ciudad de Río Cuarto con la obligación de sumar para sostener su pelea por la permanencia y con el visitante en busca de encadenar victorias para escalar en la Zona A. Se podrá seguir por ESPN Premium.

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El equipo cordobés llega como el peor del año en las dos tablas y con apenas dos triunfos en la temporada. Está último tanto en la tabla anual como en la de promedios y, si no empieza a ganar, corre el riesgo de descender a la Primera Nacional con varias fechas de anticipación. En este Clausura, Estudiantes RC debutó con un 1-0 ante Tigre, pero después perdió 3-0 con Argentinos Juniors, igualó 0-0 ante Banfield y cayó frente a Independiente Rivadavia (2-1) y Atlético Tucumán (1-0).

El Ciclón, en tanto, viene de un triunfo 1-0 ante Unión en el Nuevo Gasómetro que le dio aire al plantel y al entrenador Pipo Gorosito, después de la derrota 2-0 contra Huracán en la fecha cuatro. El Ciclón suma seis puntos en el torneo y busca afirmarse en la Zona A y en la tabla anual, donde figura 17° con 28 unidades.

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Posibles formaciones:

Estudiantes de Río Cuarto: Lucas Bruera; Gonzalo González, Matías Valenti, Sergio Ojeda, Facundo Cobos; Francisco Romero, Siro Rosané, Agustín Quiroga, Tomás González; Mauro Valiente, Yeison Moreno. DT: Rubén Forestello.

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San Lorenzo: José Devecchi; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzón, Alejo Córdoba, Mathías De Ritis; Agustín Ladstatter, Nicolás Tripichio, Gonzalo Alassia, Facundo Gulli; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito.

Hora: 20

Estadio: Ciudad Río Cuarto

Árbitro: Nazareno Arasa

TV: ESPN Premium

Posiciones: