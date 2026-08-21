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Se pone en marcha la fecha 6 del Torneo Clausura con dos partidos: hora, TV y todo lo que hay que saber

En el inicio de la jornada jugarán Aldosivi-Unión a las 14.30, mientras que Estudiante de Río Cuarto recibirá a San Lorenzo (20)

Previas Aldosivi-Unión-Estudiantes Río Cuarto-San Lorenzo.
Comienza la fecha 6 del Torneo Clausura
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Sigue la acción del Torneo Clausura y en el comienzo de la sexta fecha habrá dos partidos. En primer turno jugarán Aldosivi y Unión de Santa Fe en Mar del Plata, mientras que en el otro duelo de la jornada será entre Estudiantes de Río Cuarto-San Lorenzo.

Aldosivi-Unión de Santa Fe:

Previa Aldosivi vs Unión

Aldosivi recibe a Unión desde las 14:30 en el Estadio José María Minella de Mar del Plata, por la sexta fecha del Torneo Clausura 2026, con la necesidad de sumar: el local llega con dos puntos y sin triunfos en el torneo, mientras que el visitante acumula cuatro unidades y busca recuperarse del mal arranque. TNT Sports será el canal que transmitirá el partido.

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El panorama del equipo marplatense es crítico: cosechó dos puntos de 15 en el inicio del Clausura, figura anteúltimo en la tabla anual y también en la de promedios, y hoy estaría descendiendo a la Primera Nacional. Además, es el único club de la Liga Profesional que todavía no ganó al considerar las 16 fechas del Apertura y las cinco del Clausura.

Los únicos triunfos de Aldosivi en el año fueron por la Copa Argentina, ante San Miguel y River. Su próximo compromiso en ese torneo será el miércoles 26 de agosto, cuando enfrente a Independiente Rivadavia por los octavos de final.

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Del lado de Unión, el equipo que dirige Leonardo Carol Madelón apenas ganó un partido en el Clausura: 2-1 ante Lanús en Santa Fe, por la segunda fecha. En el resto del recorrido igualó 2-2 con Platense y perdió con Gimnasia de Mendoza, Central Córdoba y San Lorenzo, y quedó anteúltimo en la Zona A, lejos de la zona de clasificación a copas internacionales.

Posibles formaciones:

Aldosivi: Ignacio Chicco; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Santiago Moya, Joaquín Pombo, Federico Laurelli; Tomás Fernández, Alan Sosa, Lucas Castro, Matías Godoy; Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Bruno Pitton; Sebastián Palacios, Lucas Menossi, Joaquín Mosqueira, Ignacio Malcorra; Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Hora: 14.30

Estadio: José María Minella

Árbitro: Bruno Amiconi

TV: TNT Sports

Estudiantes de Río Cuarto-San Lorenzo:

Previa Estudiantes Río Cuarto vs San Lorenzo

Estudiantes de Río Cuarto se enfrentará a San Lorenzo a las 20 en el Estadio Ciudad de Río Cuarto con la obligación de sumar para sostener su pelea por la permanencia y con el visitante en busca de encadenar victorias para escalar en la Zona A. Se podrá seguir por ESPN Premium.

El equipo cordobés llega como el peor del año en las dos tablas y con apenas dos triunfos en la temporada. Está último tanto en la tabla anual como en la de promedios y, si no empieza a ganar, corre el riesgo de descender a la Primera Nacional con varias fechas de anticipación. En este Clausura, Estudiantes RC debutó con un 1-0 ante Tigre, pero después perdió 3-0 con Argentinos Juniors, igualó 0-0 ante Banfield y cayó frente a Independiente Rivadavia (2-1) y Atlético Tucumán (1-0).

El Ciclón, en tanto, viene de un triunfo 1-0 ante Unión en el Nuevo Gasómetro que le dio aire al plantel y al entrenador Pipo Gorosito, después de la derrota 2-0 contra Huracán en la fecha cuatro. El Ciclón suma seis puntos en el torneo y busca afirmarse en la Zona A y en la tabla anual, donde figura 17° con 28 unidades.

Posibles formaciones:

Estudiantes de Río Cuarto: Lucas Bruera; Gonzalo González, Matías Valenti, Sergio Ojeda, Facundo Cobos; Francisco Romero, Siro Rosané, Agustín Quiroga, Tomás González; Mauro Valiente, Yeison Moreno. DT: Rubén Forestello.

San Lorenzo: José Devecchi; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzón, Alejo Córdoba, Mathías De Ritis; Agustín Ladstatter, Nicolás Tripichio, Gonzalo Alassia, Facundo Gulli; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito.

Hora: 20

Estadio: Ciudad Río Cuarto

Árbitro: Nazareno Arasa

TV: ESPN Premium

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