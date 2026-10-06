‘Black Tides Draga’s Wake’ mezcla horror cósmico y combate para PlayStation 5 y Xbox

Black Tides Draga's Wake presenta su tráiler.

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Strange Creature Factory mostró la jugabilidad de Black Tides Draga’s Wake, un survival horror en tercera persona que combina terror cósmico, exploración y combates violentos dentro de un barco de vapor atrapado en el hielo. El proyecto de Gregory Strangis está en desarrollo para PlayStation 5, Xbox Series y PC, aunque sigue en una etapa muy temprana y todavía busca editor. El estudio espera lanzarlo a comienzos de 2029, pero su página de Steam aún no informa una fecha definitiva.

Un barco atrapado por un dios antiguo

Black Tides Draga’s Wake transcurre en una versión alternativa de comienzos del siglo XX. Su protagonista, Draga, es un contrabandista experimentado y primer oficial pirata del Ormora, un deteriorado barco de vapor cuyo último viaje termina de forma desastrosa. Las condiciones meteorológicas dejan a la nave inmovilizada entre el hielo, en aguas remotas e impredecibles.

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La situación empeora cuando Draga busca a Caleb, el capitán desaparecido, y descubre que una entidad cósmica controla su cuerpo. La misma presencia ha transformado a parte de la tripulación y ha irrumpido en la realidad mediante horrores rituales, criaturas deformes y cultistas vinculados con dioses antiguos.

El protagonista tampoco sale ileso. La entidad posee una parte de su cuerpo y le concede poderes que pueden ayudarlo a escapar, aunque la infección amenaza con hacerle perder el control. La historia gira así alrededor de una tensión concreta: Draga necesita utilizar aquello que lo está transformando para recorrer el laberíntico interior del Ormora y encontrar a los tripulantes que siguen con vida.

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La influencia de H. P. Lovecraft aparece en las entidades incomprensibles, los cultos y la fragilidad humana frente a fuerzas imposibles de explicar. El escenario marítimo y aislado también generó comparaciones con Still Wakes the Deep, mientras que el encierro, la escasez y las criaturas recuerdan a Dead Space.

Combate, mutaciones y recursos limitados

El adelanto muestra transiciones directas entre armas de fuego y ataques cuerpo a cuerpo. Draga puede disparar a distancia, acercarse rápidamente y terminar los enfrentamientos con combos, ejecuciones y animaciones explícitas. En una de las secuencias, su brazo muta hasta convertirse en una cuchilla con la que despedaza a sus enemigos.

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Esa fluidez llevó a parte del público a comparar el combate con Bloodborne. Strangis reconoció que algunos jugadores pueden encontrar referencias al título de FromSoftware, aunque Black Tides Draga’s Wake incorpora su propia mecánica de absorción: Draga consume la carne o los cuerpos de sus adversarios para incrementar el poder otorgado por la entidad.

El sistema permitirá decidir cuánto dependen los jugadores de esas habilidades. Será posible mejorar las mutaciones y ampliar su capacidad ofensiva, o intentar avanzar como un humano ordinario. Los materiales disponibles todavía no detallan las consecuencias concretas de cada camino, pero presentan la infección como un poder de doble filo. Por esa razón, la transformación también ha sido relacionada con Prototype, donde las capacidades sobrehumanas alteran el cuerpo del protagonista.

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Las criaturas y los cultistas muestran otros puntos de contacto con Resident Evil 4. Algunos enemigos deformados recuerdan a los infectados por Las Plagas, mientras que los grupos humanos hostiles pueden evocar a los Ganados. Estas referencias describen la apariencia y el ritmo del combate mostrado; Strange Creature Factory no anunció una conexión directa con esas franquicias.

El juego conservará elementos tradicionales del survival horror, un subgénero centrado en sobrevivir con recursos escasos y personajes vulnerables. Habrá munición y suministros limitados, puzles y exploración de espacios cerrados. El jugador deberá recorrer los pasillos del Ormora mientras administra lo que encuentra y combate contra antiguos miembros de su propia tripulación.

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Black Tides Draga's Wake, de Strange Creature Factory

Un proyecto independiente con objetivo para 2029

Strangis fundó Strange Creature Factory después de trabajar como artista de personajes en producciones de gran presupuesto. Su trayectoria incluye proyectos de Rockstar Games y Naughty Dog, entre ellos Grand Theft Auto V y Red Dead Redemption 2. También participó en películas de Hollywood y colaboró con directores como Guillermo del Toro.

Black Tides Draga’s Wake es su proyecto independiente y, según el director creativo, una idea que esperaba desarrollar desde hacía años. El material publicado presenta combates, enemigos, escenarios y animaciones avanzadas, pero el equipo advirtió que la producción continúa en una fase inicial. Strange Creature Factory busca un editor y pretende alcanzar un nivel de acabado comparable con una producción AAA, término usado para los videojuegos de mayor presupuesto y escala técnica.

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El objetivo comunicado es publicar el juego a comienzos de 2029, una espera extensa frente al grado de detalle de los adelantos. Esa ventana todavía es tentativa: no existe un día confirmado ni comenzó una campaña formal de reservas. Black Tides Draga’s Wake puede agregarse a la lista de deseados de Steam y mantiene anunciadas sus versiones para PlayStation 5, Xbox Series y PC.