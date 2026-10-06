Claudia Villafañe contó el detalle de la boda de su hija Dalma que la hizo sufrir: “Yo lloraba”

Claudia Villafañe y el sufrimiento por el casamiento de Dalma

Guardar

Claudia Villafañe reveló que organizar el casamiento de Dalma Maradona fue una experiencia que la llevó al límite, pese a que planificar bodas forma parte de su trabajo y de una actividad que disfruta. La empresaria contó que la preparación de la celebración le generó momentos de tensión, en especial por un pedido puntual de la novia que parecía imposible de cumplir.

La expareja de Diego Maradona visitó el programa La cocina rebelde, donde conversó con Jimena Monteverde y Coco Carreño sobre los desafíos que implican los eventos de gran escala. Villafañe no dudó cuando le consultaron cuál había sido la clienta más difícil de su carrera.

PUBLICIDAD

La astuta jugada de Claudia Villafañe en la boda de Dalma

“Mi peor clienta fue mi hija, Dalma. Fue tremenda”, sostuvo entre risas. La frase abrió la puerta a una anécdota familiar que expuso el nivel de exigencia que atravesó durante los preparativos de aquella noche.

La boda de Dalma Maradona y Andrés Caldarelli reunió a familiares, amigos y figuras del espectáculo. Sin embargo, antes de llegar a la fiesta, hubo una serie de decisiones y detalles que recayeron sobre la madre de la actriz. Para Villafañe, la cercanía con la novia no simplificó la organización: por el contrario, hizo que cada pedido tuviera un peso mayor.

Durante la charla televisiva, Coco Carreño describió el volumen de asuntos que hay que resolver para una boda, desde el menú y la ambientación hasta la música y el entretenimiento. Esa enumeración llevó a Claudia Villafañe a hablar de su propio método de trabajo y de la boda de su hija mayor.

PUBLICIDAD

La preparación del casamiento de Dalma Maradona y Andrés Caldarelli generó momentos de tensión para la empresaria

La empresaria recordó que contó con el respaldo de Florencia, una colaboradora a la que definió como una parte central de su equipo. El dato sumaba una particularidad: Florencia es amiga de Dalma. En medio de la presión, la organizadora encontró allí una contención necesaria.

“Yo lloraba. Me la pasaba llorando”, admitió Villafañe al evocar las semanas previas al evento. Según relató, su colaboradora intentaba calmarla y se ofrecía a manejar los pedidos de la novia para que ella no cargara con toda la tensión.

Claudia Villafañe, Jimena Monteverde y Coco Carreño en La Cocina Rebelde

El conflicto tuvo un protagonista inesperado: unos lentes de colores con efectos de luz, que por entonces estaban de moda en las fiestas. Dalma había pedido que ese accesorio estuviera presente en el casamiento, pero conseguirlo se convirtió en una misión compleja para su madre.

PUBLICIDAD

Villafañe dijo que recorrió distintos lugares en busca de los lentes, aunque no lograba encontrarlos. Para la novia, aquel detalle tenía una importancia especial. “Esta es la única cosa que te pedí”, le habría dicho Dalma a su mamá frente a la dificultad para conseguirlos.

Claudia Villafañe preparó una sorpresa para los invitados

Claudia Villafañe afirmó en televisión que Dalma Maradona fue la clienta más difícil de su carrera como organizadora de eventos

Lejos de resignarse, Villafañe y su equipo decidieron mantener el hallazgo en secreto. Le hicieron creer a Dalma que no habían conseguido los accesorios, mientras preparaban una sorpresa para el momento de la fiesta.

La idea consistió en dejar un par de lentes en el lugar asignado a cada invitado. Así, cuando los novios salieron del escenario, se encontraron con todos los presentes usando los lentes que la actriz había pedido.

PUBLICIDAD

“Se quiso morir, pero me la hizo padecer”, resumió Villafañe, ya con humor, sobre la reacción de su hija.

La boda también despertó interés por los looks elegidos por los integrantes de la familia. Dalma llevó un vestido de la diseñadora israelí BERTA, con flores aplicadas sobre la falda, cristales y una combinación de texturas en tono off white.

Claudia Villafañe recuerda la reacción de Dalma ante la sorpresa que preparó: "Se quiso morir, pero me la hizo padecer"

Andrés Caldarelli, por su parte, eligió un smoking de líneas clásicas. Gianinna Maradona asistió con un diseño rojo de gasa de seda natural, bordado con cristales y con una falda desmontable que modificó el look durante la fiesta.

Para la ocasión, Villafañe usó un vestido de gasa de seda natural color acero, con drapeado y un cinturón de cristales firmado por Ivana Picallo. Años después de aquella celebración, la empresaria volvió a recordar el episodio de los lentes como el detalle que más la hizo sufrir antes de que Dalma llegara al altar.

PUBLICIDAD