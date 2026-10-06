Teleshow

Claudia Villafañe contó el detalle de la boda de su hija Dalma que la hizo sufrir: “Yo lloraba”

La empresaria contó que un pedido de su hija la desbordó durante los preparativos del festejo y reveló la sorpresa que preparó para los invitados

Claudia Villafañe y el sufrimiento por el casamiento de Dalma
Guardar

Claudia Villafañe reveló que organizar el casamiento de Dalma Maradona fue una experiencia que la llevó al límite, pese a que planificar bodas forma parte de su trabajo y de una actividad que disfruta. La empresaria contó que la preparación de la celebración le generó momentos de tensión, en especial por un pedido puntual de la novia que parecía imposible de cumplir.

La expareja de Diego Maradona visitó el programa La cocina rebelde, donde conversó con Jimena Monteverde y Coco Carreño sobre los desafíos que implican los eventos de gran escala. Villafañe no dudó cuando le consultaron cuál había sido la clienta más difícil de su carrera.

PUBLICIDAD

Dalma y Claudia
La astuta jugada de Claudia Villafañe en la boda de Dalma

Mi peor clienta fue mi hija, Dalma. Fue tremenda”, sostuvo entre risas. La frase abrió la puerta a una anécdota familiar que expuso el nivel de exigencia que atravesó durante los preparativos de aquella noche.

La boda de Dalma Maradona y Andrés Caldarelli reunió a familiares, amigos y figuras del espectáculo. Sin embargo, antes de llegar a la fiesta, hubo una serie de decisiones y detalles que recayeron sobre la madre de la actriz. Para Villafañe, la cercanía con la novia no simplificó la organización: por el contrario, hizo que cada pedido tuviera un peso mayor.

Durante la charla televisiva, Coco Carreño describió el volumen de asuntos que hay que resolver para una boda, desde el menú y la ambientación hasta la música y el entretenimiento. Esa enumeración llevó a Claudia Villafañe a hablar de su propio método de trabajo y de la boda de su hija mayor.

PUBLICIDAD

La preparación del casamiento de Dalma Maradona y Andrés Caldarelli generó momentos de tensión para la empresaria
La preparación del casamiento de Dalma Maradona y Andrés Caldarelli generó momentos de tensión para la empresaria

La empresaria recordó que contó con el respaldo de Florencia, una colaboradora a la que definió como una parte central de su equipo. El dato sumaba una particularidad: Florencia es amiga de Dalma. En medio de la presión, la organizadora encontró allí una contención necesaria.

Yo lloraba. Me la pasaba llorando”, admitió Villafañe al evocar las semanas previas al evento. Según relató, su colaboradora intentaba calmarla y se ofrecía a manejar los pedidos de la novia para que ella no cargara con toda la tensión.

Claudia Villafañe y el sufrimiento por el casamiento de Dalma
Claudia Villafañe, Jimena Monteverde y Coco Carreño en La Cocina Rebelde

El conflicto tuvo un protagonista inesperado: unos lentes de colores con efectos de luz, que por entonces estaban de moda en las fiestas. Dalma había pedido que ese accesorio estuviera presente en el casamiento, pero conseguirlo se convirtió en una misión compleja para su madre.

Villafañe dijo que recorrió distintos lugares en busca de los lentes, aunque no lograba encontrarlos. Para la novia, aquel detalle tenía una importancia especial. “Esta es la única cosa que te pedí”, le habría dicho Dalma a su mamá frente a la dificultad para conseguirlos.

Claudia Villafañe preparó una sorpresa para los invitados

Claudia Villafañe afirmó en televisión que Dalma Maradona fue la clienta más difícil de su carrera como organizadora de eventos
Claudia Villafañe afirmó en televisión que Dalma Maradona fue la clienta más difícil de su carrera como organizadora de eventos

Lejos de resignarse, Villafañe y su equipo decidieron mantener el hallazgo en secreto. Le hicieron creer a Dalma que no habían conseguido los accesorios, mientras preparaban una sorpresa para el momento de la fiesta.

La idea consistió en dejar un par de lentes en el lugar asignado a cada invitado. Así, cuando los novios salieron del escenario, se encontraron con todos los presentes usando los lentes que la actriz había pedido.

“Se quiso morir, pero me la hizo padecer”, resumió Villafañe, ya con humor, sobre la reacción de su hija.

La boda también despertó interés por los looks elegidos por los integrantes de la familia. Dalma llevó un vestido de la diseñadora israelí BERTA, con flores aplicadas sobre la falda, cristales y una combinación de texturas en tono off white.

Claudia Villafañe recuerda la reacción de Dalma ante la sorpresa que preparó: "Se quiso morir, pero me la hizo padecer"
Claudia Villafañe recuerda la reacción de Dalma ante la sorpresa que preparó: "Se quiso morir, pero me la hizo padecer"

Andrés Caldarelli, por su parte, eligió un smoking de líneas clásicas. Gianinna Maradona asistió con un diseño rojo de gasa de seda natural, bordado con cristales y con una falda desmontable que modificó el look durante la fiesta.

Para la ocasión, Villafañe usó un vestido de gasa de seda natural color acero, con drapeado y un cinturón de cristales firmado por Ivana Picallo. Años después de aquella celebración, la empresaria volvió a recordar el episodio de los lentes como el detalle que más la hizo sufrir antes de que Dalma llegara al altar.

Temas Relacionados

Claudia VillafañeDalma MaradonaBodaLa cocina RebeldeJimena Monteverde

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Las primeras fotos del Chato Prada después de su separación de Lourdes Sánchez: “Qué alegría”

El productor publicó postales con su hijo y celebró la despedida de Lionel Messi desde el Monumental. La reacción de la bailarina

Las primeras fotos del Chato Prada después de su separación de Lourdes Sánchez: “Qué alegría”

La reflexión de Nico Vázquez sobre el futuro de Lionel Messi: “Este es un punto de partida para todo lo que él quiere vivir”

El actor le dedicó afectuosas palabras a su amigo en la previa del último partido del ídolo del fútbol en la selección argentina

La reflexión de Nico Vázquez sobre el futuro de Lionel Messi: “Este es un punto de partida para todo lo que él quiere vivir”

Mirtha Legrand recibió el alta del Sanatorio Mater Dei tras casi tres semanas internada

La conductora de 99 años abandonó la clínica este martes a las 17 horas, luego de superar el cuadro respiratorio que la obligó a reingresar el 18 de septiembre. Qué dice el parte médico

Mirtha Legrand recibió el alta del Sanatorio Mater Dei tras casi tres semanas internada

Valentina Pergolini reveló por qué dejó Popstars: “Me dio mucha lástima tener que irme”

La actriz, hija de Mario Pergolini, explicó en Lape Club Social su decisión de abandonar el reality que conduce Nicolás Vázquez

Valentina Pergolini reveló por qué dejó Popstars: “Me dio mucha lástima tener que irme”

Emilia Attias se mostró por primera vez en redes con su novio: "A vos, feliz todo"

La actriz se encuentra en pareja hace dos años con Guillermo Freire y le dedicó la primera publicación

Emilia Attias se mostró por primera vez en redes con su novio: "A vos, feliz todo"

AMÉRICA

Piedras Negras, la ciudad fronteriza donde la educación se convirtió en trampolín para los jóvenes

Piedras Negras, la ciudad fronteriza donde la educación se convirtió en trampolín para los jóvenes

El Salvador: El Sunzal consolida su lugar en el surf mundial con un cuarto campeonato consecutivo de longboard de la ISA

El sindicato de la Universidad de El Salvador pide quitar el examen de admisión

Autoridades costarricenses decomisan 10 pistolas y 400 municiones a dos nicaragüenses que viajaban en autobús en la frontera norte

Bomberos mantienen bajo vigilancia a más de 10 colonias en la capital hondureña por lluvias

MALDITOS NERDS

Auroch Digital lanzará ‘Warhammer Survivors’ en noviembre con demo para PC

Auroch Digital lanzará ‘Warhammer Survivors’ en noviembre con demo para PC

Los despidos en Ninja Theory amenazan el desarrollo de ‘Senua’

La nueva laptop Zenbook DUO de ASUS ya está disponible en Argentina

Damon Lindelof confirma que ‘Lanterns’ ya trabaja en nuevos episodios para HBO

‘Gundam Rogue Orbit’ revela su primer gameplay de alta velocidad en Marte

DEPORTES

El homenaje a Messi a los 10 minutos de su último partido con la selección argentina: el gesto de los jugadores de Benín

El homenaje a Messi a los 10 minutos de su último partido con la selección argentina: el gesto de los jugadores de Benín

La última arenga de Messi antes del amistoso ante Benín y el emotivo encuentro con sus hijos antes de salir a la cancha

Las lágrimas de Messi y Scaloni durante la emocionante interpretación del himno del ex combatiente Fabio Santana, con la bandera de Malvinas al lado

Messi fue nombrado socio honorario de River Plate antes de su despedida: el detalle en el carnet que hizo furor

La emoción de Antonela Roccuzzo y Celia Cuccittini en el palco del Monumental antes de la despedida de Messi de la Selección