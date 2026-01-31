Luego de la avioneta y el beso, Ángela Torres compartió su felicidad con Marcos Giles en redes

Ángela Torres subió una foto junto a Marcos Giles y se declaró enamorada

La oficialización del romance entre Ángela Torres y Marcos Giles fue uno de los momentos más celebrados del verano, marcando tendencia en redes y en el universo del streaming argentino. La propuesta, que se volvió viral, tuvo lugar en el último programa de Nadie Dice Nada (Luzu TV) desde Pinamar, cuando Marcos sorprendió a Ángela con una declaración pública en pleno vivo: una avioneta sobrevoló el parador con un cartel que decía “Ángela, ¿querés ser mi novia?”, generando emoción y ovación en la playa y entre sus compañeros de ciclo. El sí de Ángela, seguido de un beso en vivo, fue el broche para meses de complicidad y rumores para la pareja que los fans bautizaron como “Margelita” tiempo atrás

En este contexto, Ángela Torres compartió su primer posteo en redes tras la propuesta, dejando clara su felicidad y el inicio formal de la relación. En la imagen, ambos aparecen abrazados y sonrientes en una fiesta, con Ángela luciendo lentes y vestido floral, y Marcos rodeándola con los brazos. La actriz y cantante no dudó en escribir sobre la foto: “totalmente enamorada”, confirmando el estado de ánimo y el momento de plenitud que atraviesa junto al streamer.

La pareja, que se convirtió rápidamente en favorita del público joven, recibió el apoyo de seguidores y figuras del ambiente, consolidando su historia como uno de los romances más auténticos y espontáneos de la temporada. El primer posteo oficial de Ángela Torres selló, con alegría y complicidad, el presente de una relación nacida frente a las cámaras y celebrada en las redes.

La declaración de Ángela luego de la propuesta de noviazgo de Marcos (Instagram)

Cabe destacar que hace sólo unos días, Gloria Carrá, madre de Ángela, habló con Teleshow en Mar del Plata y dejó en claro cuál es su opinión sobre la pareja que hasta en ese momento no estaba confirmada. “Me encanta Marcos, me parece un chico divino. Ya nos vimos porque él la acompaña mucho a Angela, eso me gusta. Aparte, cuando la teloneó a Shakira estuvimos ahí tomando mate. Yo lo que sé es que me gusta esa pareja, me parecen divinos”.

Tras meses cargados de rumores, gestos cómplices y una química que se hacía evidente en cada emisión, el ship conocido como Margelita pasó de la especulación a la confirmación pública en un evento que se convirtió en tendencia el viernes por la mañana. La expectativa creció durante todo el cierre de la temporada de Nadie Dice Nada, el ciclo que conduce Nico Occhiato desde la playa de Pinamar. El equipo y sus seguidores ya intuían que algo especial podía ocurrir, pero nadie anticipó la magnitud del gesto romántico que marcaría el final del verano.

Mientras el staff de Nadie Dice Nada se despedía en vivo de la temporada desde el parador, una avioneta irrumpió en el cielo. No promocionaba nada en particular, como suele ocurrir en los veranos argentinos, sino que desplegó un cartel con un mensaje directo: “Angela, ¿querés ser mi novia?”.

La romántica propuesta de noviazgo de Marcos Giles a Ángela Torres (Video: Nadie dice Nada-Luzu TV)

La reacción fue inmediata. La cara de Ángela Torres reveló una mezcla de sorpresa e incredulidad. En medio de los gritos de euforia de sus compañeros y el público presente, la artista aceptó la propuesta de Marcos Giles, conocido como El Mito, sellando así uno de los romances más celebrados por la comunidad del streaming.

La confirmación no terminó con el sí de Ángela. La pareja que se encontraba en el escenario principal, dieron paso al cordobés Luck Ra para continuar la fiesta con un show masivo. Frente a una marea humana que colmó la playa, Ángela y Marcos se fundieron en un beso, mientras la multitud coreaba el nombre de la pareja y el ambiente se impregnaba de emoción y alegría colectiva.