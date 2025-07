Mirtha Legrand y Moria Casán superaron las peleas del pasado y tuvieron un cálido reencuentro: “Fue una mesa muy agradable”

Mirtha y Moria, el reencuentro en la cena que se verá mañana por canal Trece

Tomadas de la mano, Moria Casán y Mirtha Legrand sorprendieron al público con su reconciliación. Este gesto, tras años de declaraciones cruzadas y distanciamiento, marcó un nuevo capítulo en la relación entre dos de las figuras más emblemáticas de la televisión argentina.

Moria participó como invitada especial en el programa de Mirtha Legrand, que fue grabado ayer viernes y se verá este sábado por la noche en otra edición de la clásica mesaza, y en exclusiva para Teleshow nos adelanto algunas impresiones del encuentro.

Las palabras de elogio de Mirtha Legrand a Moria Casán y Jorge Marrale en la obra "Cuestión De Género"

La previa entre ambas artistas se produjo en el circo Rodas, donde compartieron el espectáculo sentadas y de la mano. Hace unos días también hubo otro encuentro en el Teatro Metropolitan, donde la diva de los almuerzos asistió como espectadora de lujo a la función de “Cuestión de Género”, protagonizada por Moria y Jorge Marrale.

La presencia de Mirtha Legrand en la sala porteña transformó la función en un evento especial. Vestida con un llamativo vestido dorado y un abrigo animal print, la conductora de 98 años ocupó una de las butacas centrales y fue recibida con una ovación al finalizar la obra.

El reencuentro entre Moria Casán y Mirtha Legrand marca un nuevo capítulo en su relación

Sobre el escenario, Ana María Casanova —nombre real de Moria Casán— agradeció públicamente la visita de la leyenda televisiva y la presentó ante el público con una serie de elogios: “No hay calificativos para esta señora del espectáculo, esta leyenda, que es un ejemplo de vida, de actitud, de profesionalismo, de entrega, única es, el récord Guinness se rompe con ella, no hay nadie como ella, das vuelta el mapamundi y no existe”.

La respuesta de Mirtha Legrand no se hizo esperar. De pie, la conductora expresó: “Gracias, he pasado una noche maravillosa e inolvidable, cuando voy al teatro y me gusta mucho una obra, digo que es altamente recomendable y esta es altísima”. Además, dedicó palabras al elenco: “Excelente, después de Brujas, es una consagración para Moria hacer esta comedia, que no es fácil; Marrale, sos un actorazo; los chicos (Paula Kohan y Ariel Pérez de María) son maravillosos también, una revelación”.

Las tensiones históricas entre Moria Casán y Mirtha Legrand incluyeron críticas públicas y episodios de distanciamiento

Para cerrar su intervención, Legrand elogió a la protagonista: “Moria, sos una actriz exquisita, fabulosa, te movés de una manera sensacional, sos una estrella, sos la número uno, sos LA ONE”.

La historia de la rivalidad entre Moria Casán y Mirtha Legrand ha estado marcada por altibajos, con momentos de tensión y acercamientos públicos. Durante años, se especuló sobre la existencia de una competencia entre ambas, alimentada por declaraciones y gestos en sus respectivos programas. Moria Casán expresó en reiteradas ocasiones su percepción de falta de reciprocidad en la relación, señalando que siempre era ella quien compartía detalles personales en las entrevistas con Mirtha Legrand, sin recibir la misma apertura a cambio.

El vínculo entre Moria Casán y Mirtha Legrand oscila entre la confrontación y la cordialidad a lo largo de los años

En una de sus declaraciones más resonantes, Moria Casán afirmó: “para mí, estos ciclos se cumplieron”, frase que muchos interpretaron como una señal de distanciamiento definitivo. Moria Casán sostuvo: “Fui tantas veces a lo de Mirtha que ya no tengo más que contarle. Me tiene que contar ella a mí… Y como ella no me cuenta, no voy más”. El episodio más reciente de tensión mediática se produjo poco más de un mes antes del reencuentro en el Metropolitan.

Fue cuando, tras la polémica por los comentarios de Ricardo Darín sobre el precio de las empanadas. El actor fue consultado sobre las políticas económicas impulsadas por Luis Caputo y la propuesta de “sacar los dólares del colchón”. Darín respondió con ironía: “La verdad es que no entiendo nada. Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando en ese sentido? No sé, una docena de empanadas vale 48.000 pesos.

Mirtha Legrand y Moria Casán, el último cruce

Luego del escándalo mediático y político que ocasionaron esas declaraciones, Moria Casán aprovechó ese contexto, respaldó a Darín y cuestionó la dinámica del ciclo televisivo de Legrand. La actriz manifestó: “En conclusión, no hay que ir a la mesa de Mirtha Legrand porque te hace pasarla mal”.

Además, reveló que tanto ella como Jorge Marrale habían sido invitados al programa, pero decidieron rechazar la propuesta: “Yo no voy, chau. Nosotros no vamos a ir”.

Moria Casán agradece públicamente a Mirtha Legrand por su apoyo al teatro argentino

El vínculo entre ambas figuras atravesó otros momentos de tensión. En el año 2013, Moria Casán desplegó su ironía para responder a Mirtha Legrand, quien había declarado que no asistiría a la obra Escandalosas en Mar del Plata. “En la parte que yo salgo de Carmen, es un minutito, se puede quedar porque no le van a dar las piernas ni la cadera para llegar al final”, lanzó Casán.

La reacción inicial fue moderada, considerando que Legrand se perdería la oportunidad de ver a Carmen Barbieri y sosteniendo que, por respeto a su colega, debería asistir a la función, aunque ella misma estuviera en el elenco. “Se la pierde. Si la quiere ver a Carmen y estoy yo, me parece que por respeto a Carmen debería venir porque es la obra que dirige ella. Que haga de cuenta que no me ve a mí. Me parece una provocación innecesaria hacia mi persona y una falta de respeto hacia Carmen”, expresó Casán.

Mirtha Legrand y Moria Casán juntas compartieron almuerzos y cenas durante años

La capocómica pronto dejó de lado la mesura y arremetió con su característico sarcasmo. Sugirió que Legrand podría abandonar la sala durante sus intervenciones: “Que en las partes que estoy yo, que se levante y se vaya. Tiene tres partes para levantarse e irse. Que aproveche a bajar la caderita que la tiene importante. En mi monólogo se puede ir”.

Además, ironizó sobre la ubicación de Legrand en la sala, aludiendo a la cantidad de público: “Como está muy lleno de gente seguramente la van a sentar en la fila de adelante”. La tensión escaló cuando Casán cuestionó el estatus de Legrand en el ambiente artístico. “Si se quiere perder lo antológico, que son las dos viejitas del final, que lo vea desde el fondo o se lo den en video. Estamos enojadas, pero que me ignore, como yo la ignoro a ella. Aunque estén los máximos exponentes del teatro argentino, ¿se va a perder la obra número uno de la ciudad número uno? Viene a Mar del Plata a comer e ir a eventos y no viene a Escandalosas. Quiere decir que ya no es la número uno”, sentenció.

Mirtha Legrand y Moria Casan y el reencuentro tan esperado

Sin embargo, luego de la visita de Mirtha al teatro, las aguas se calmaron. Moria Casán le agradeciósu apoyo al teatro porteño: “Es fundamental esto que hacés de ir a ver obras porque ayudás mucho, porque tu presencia y tu difusión nos ayudan a todos y al teatro a seguir creciendo”.

La función de “Cuestión de Género” se convirtió así en el escenario de una reconciliación celebrada tanto por el público como por el elenco, con la presencia de dos referentes indiscutidas del espectáculo nacional.

