Semana Morazánica 2026: El Salvador prevé recibir a 58,522 hondureños

El Salvador proyecta la llegada de 58.522 visitantes hondureños durante la Semana Morazánica de 2026, un incremento del 20% respecto a 2025. (Cortesía: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

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El Salvador prevé recibir a 58,522 hondureños entre el 3 y el 11 de octubre, durante la Semana Morazánica de 2026, un feriado que concede asueto a los empleados públicos de Honduras del 5 al 9 de ese mes. La estimación supone un aumento del 20% frente a los 48.768 visitantes que ingresaron durante la misma celebración de 2025. informó la Secretaría de Prensa de la Presidencia, en sus redes sociales.

Las familias hondureñas comenzaron a cruzar hacia territorio salvadoreño el sábado 3 de octubre, antes del inicio del descanso laboral. En la frontera de El Amatillo, situada en el distrito de Pasaquina, municipio de La Unión Norte, las autoridades registraron un ingreso sostenido de vehículos.

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Medios de Honduras documentaron un colapso en la Aduana El Amatillo de Honduras, mientras que una persona en redes sociales comentaba que hizo una fila de aproximadamente una hora, para realizar su proceso migratorio.

Por el lado de El Salvador no se muestran retrasos en los pasos migratorios. “El flujo es constante, numerosos vehículos están ingresando a nuestro país”, informó Lizandro Girón, oficial migratorio en El Amatillo. El funcionario señaló que Migración buscaba agilizar el paso de los visitantes y que los viajeros hondureños suelen elegir destinos turísticos salvadoreños durante ese período.

Un crecimiento sostenido de visitantes desde Honduras

Entre enero y septiembre de 2026, El Salvador recibió 699.002 visitantes residentes en Honduras, frente a los 552.325 contabilizados durante los mismos nueve meses de 2025. La diferencia fue de 146,677 personas y representó un alza de 26,6%, de acuerdo con datos de la Dirección General de Migración y Extranjería y el Ministerio de Turismo.

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Hondureños esperando hacer el registro pertinente, para salir del país. (Imagen de cortesía)

Todos los meses de 2026 superaron los registros del año anterior. El mayor aumento se produjo en febrero, cuando la cifra pasó de 49,893 visitantes en 2025 a 75.801 este año, una suba de 51,9%.

Marzo registró un incremento de 31,3%, septiembre de 29% y mayo de 28,3%. Las autoridades proyectaron que ese comportamiento continuará durante la Semana Morazánica, uno de los períodos de mayor movilidad turística desde Honduras.

El flujo turístico total también creció en el país. El Salvador contabilizó 3,551,185 visitantes entre enero y septiembre, 21% más que en el mismo período de 2025, según el Ministerio de Turismo.

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Solo en septiembre ingresaron 309,602 personas, un incremento de 11% frente al mismo mes del año anterior. El Gobierno salvadoreño vinculó este resultado con sus estrategias contra el crimen y con las condiciones de seguridad y libertad que atribuye a esas medidas.

El mausoleo dedicado al general Francisco Morazán en el Centro Histórico de San Salvador figura entre los sitios de interés turístico. (Imagen de cortesía)

Surf City 1 y San Salvador entre los destinos previstos

Surf City 1 concentraría la mayor presencia de visitantes hondureños durante la Semana Morazánica, con 56% de las preferencias proyectadas por el Ministerio de Turismo. Le seguirían San Salvador, con 46%, y el Centro Histórico de la capital, con 43%.

San Miguel aparece con 13% y Chalatenango con 10% entre los destinos contemplados en las proyecciones oficiales. Los visitantes también podrán recorrer en el Centro Histórico de San Salvador el mausoleo dedicado al general Francisco Morazán, inaugurado recientemente y lugar donde reposan sus restos.

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