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La emoción de María Belén Ludueña, Daniela Celis con las gemelas y el amor de Luz y Tato: los famosos camino a Luján

Las figuras caminan bajo una lluvia que se volvió sol. Fotos, videos y testimonios de una jornada en torno a la fe

Tres fotografías de personas en la calle, incluyendo dos jóvenes frente a una bandera con el rostro del papa Francisco y una iglesia.
María Belén Ludueña, Luz Tito y Tato Algorta y Daniela Celis, todos rumbo a Luján
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Año tras año, la Peregrinación a Luján convoca a fieles de los lugares más diversos del país, que llegan a la Basílica desde barrios porteños, pueblos del interior y hasta países vecinos. El clima nunca fue un impedimento: hubo ediciones de sol abrasador y otras de lluvia y frío, pero ninguna condición logró torcer la voluntad de quienes caminan. Más que una excusa, las inclemencias se transforman en parte del propio rito, una prueba que fortalece la fe en lugar de debilitarla. En ese paisaje de multitudes, no podían faltar los famosos, quienes dejaron su testimonios en fotos y videos.

La conductora se filmó durante la peregrinación

María Belén Ludueña hizo su primera caminata

María Belén Ludueña también fue parte de la caminata hacia la Basílica. A través de sus redes sociales, la conductora compartió una foto que muestra a la multitud de peregrinos de espaldas, con mochilas y pilotines, mientras avanza por el camino bajo un cielo nublado. Sobre la imagen, escribió: “Primera vez a Luján”. Y el debut tenía un motivo muy especial, que explicó en un video mirando a cámara:

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“Bueno, ya estamos en General Rodríguez, nos faltan casi veinte kilómetros para llegar a la Basílica. Mucho por agradecer, pero sobre todo por una persona muy especial, Vito”, expresó al borde de las lágrimas, en referencia al nacimiento de su primer hijo, fruto de su relación con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

La conductora compartió un tierno video mientras se dirigía a la Basílica

Rocío Marengo caminó para agradecer por su hijo

Quien también hizo explícita la motivación de su presencia fue Rocío Marengo. Antes de salir de su casa, se acercó al cochecito donde descansaba su hijo Isidro y le habló con ternura: “¿Qué pasa, mi amorcito? Voy a ir a agradecer que viniste a mi vida. Te amo, hermoso”, le dijo. Ya en Liniers, punto de partida de la peregrinación, la conductora de Todo cocinado mostró su atuendo para la caminata: un pilotín celeste sobre la ropa impermeable y un paraguas que resistía el viento. Isidro es su primer hijo, fruto de su relación con el empresario Eduardo Fort, y nació de manera prematura el 3 de diciembre de 2025.

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La influencer se mostró con sus hijas camino a Luján

Daniela Celis y Thiago Medina, cada uno con sus hijas en el corazón

Aunque separados, Daniela Celis y Thiago Medina están unidos desde el nacimiento de sus hijas, Laia y Aimé. Y también por la peregrinación a Luján. Cada uno por su lado, la pareja surgida en Gran Hermano 2022 forma parte de la multitud que avanza hacia la Basílica, como si el camino encontrara la forma de volver a unirlos aunque sea por un rato. Celis compartió una selfie en la que sus mellizas, vestidas con sendos conjuntos rosa, caminan tomadas de su mano. Sobre la imagen, escribió: “Dando un poquito de nosotras, enseñándoles y agradeciendo por todo este año”. Medina, por su parte, publicó una foto junto a dos amigos, los tres con pulgares arriba y mochilas al hombro, en una esquina bajo la lluvia. Acompañó la imagen con el texto “Yendo a Luján”.

Locho Loccisano posteó dos fotos junto a su novia
Locho Loccisano posteó dos fotos junto a su novia

Locho Loccisano repitió la tradición con su novia

El panelista Locho Loccisano, habitué también de las caminatas a Luján, llegó este año junto a su novia, Agustina Belén Arias. Frente a la Basílica, el destino final de tantas horas de caminata, la pareja se tomó una selfie sonriente que compartió Arias en sus historias. Loccisano, por su parte, publicó una foto propia ante el mismo templo, con los brazos extendidos hacia la fachada, como quien por fin llega a destino, y la acompañó con un mensaje breve: “Siempre gracias”.

Luz Tito y Tato Algorta, en el inicio de la caminata desde Liniers
Luz Tito y Tato Algorta, en el inicio de la caminata desde Liniers

Luz Tito y Tato Algorta, juntos en la caminata

Los ex Gran Hermano Luz Tito y Tato Algorta también se sumaron a la peregrinación. Arrancaron en Liniers, el kilómetro cero de la marcha, cubiertos con impermeables y posados frente a la iglesia de San Cayetano, rodeados de banderas y otros peregrinos que emprendían la caminata junto a ellos. Horas más tarde, ya en Ituzaingó, la lluvia había dejado su marca en la ropa, pero no en el ánimo: con una sonrisa y un sándwich en la mano, Tito resumió el tramo recorrido con un mensaje en sus historias: “Casi cuatro horas adentro”.

La conductora cumple un ritual de cada año, esta vez pasada por agua

No hay peregrinación sin Pampita

Pampita Ardohain fue, una vez más, protagonista de la jornada. Luego de ausentarse el año pasado por motivos laborales, la conductora retomó la tradición de caminar junto a un grupo de amigas, y documentó cada tramo en sus redes sociales bajo una lluvia que no dio tregua. Antes de salir, compartió una foto frente a la imagen de la Virgen junto a un texto que tituló “Peregrinar”: “Misterio de ponerse en camino hacia lo que está lejos. Y en cada paso, descubrirse más adentro, conectando con lo verdadero que habita en el corazón”. Para Pampita, el camino a Luján arrastra el peso de una historia que excede lo religioso: caminó para pedir un embarazo después de la muerte de su hija Blanca, volvió para agradecer el nacimiento de Ana, llegó al altar en medio de una separación mientras los fieles le gritaban su cariño, y hasta encontró el amor en una de esas caminatas, cuando conoció a la madre de Martín Pepa, su pareja actual. Como ella, cada peregrino que este sábado desafió la lluvia y el frío lleva consigo una historia propia, distinta, pero unida a las demás por ese mismo impulso que, año tras año, convoca a caminar hacia la Virgen.

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