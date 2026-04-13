El triste recuerdo de Silvina Escudero a dos años de la muerte de su gata Áfrika: “Me cuidás desde arriba”

La bailarina y figura televisiva Silvina Escudero comparte una conmovedora imagen junto a su gata siamesa Afrika, conmemorando el segundo aniversario de su partida.

La emoción y el recuerdo se hicieron presentes en el perfil de Silvina Escudero al cumplirse dos años de la muerte de su gata siamesa, Afrika. La artista compartió una publicación en su cuenta de Instagram en la que expresó el profundo lazo que la unía con su mascota y el vacío que dejó su partida.

En el mensaje dedicado a su gata, la bailarina rememoró: “Hoy se cumplen 2 años desde que me cuidás desde arriba. Te extraño siempre y te tengo presente cada día”. Las palabras reflejan la intensidad del vínculo forjado durante once años de convivencia, marcados por rutinas, gestos y una cotidianeidad compartida.

Silvina Escudero compartió una emotiva imagen con su gata Afrika, a quien recordó en el segundo aniversario de su fallecimiento, expresando su profundo cariño.

La publicación estuvo acompañada de una serie de imágenes emotivas, en las que se ve a Silvina junto a Áfrika en distintas situaciones: en el auto, compartiendo una manta y en momentos de cercanía con otros integrantes de la familia. Las fotografías materializan la unión que describió la conductora al hablar de su gata como “la más buena, dulce, cariñosa, mimosa, besucona, abrojo, educada, compañera, inteligente, la que a todo se adaptaba”.

El relato de Silvina sobre su vida junto a Áfrika detalla características que, en sus palabras, hacían de la mascota una presencia única. Destaca que siempre creyó que Áfrika “nació siendo perro, ahora entiendo que nació siendo un ángel”. La descripción abarca desde su carácter afable hasta la capacidad de adaptarse a toda circunstancia, algo que la conductora remarcó con nostalgia y admiración.

Silvina Escudero comparte una emotiva imagen con su gata Afrika, recordando a su querida mascota a dos años de su fallecimiento.

La publicación generó una inmediata respuesta de sus seguidores, que dejaron mensajes de apoyo y empatía en la sección de comentarios. Entre las expresiones compartidas se leyeron frases como “Hermoso recuerdo. Siempre presente en tu corazón” y “Belleza única e irrepetible, lo mejor para vos”. La comunidad virtual se sumó al homenaje, compartiendo también experiencias personales relacionadas con la pérdida de sus propias mascotas.

Algunos usuarios destacaron la particularidad de la raza siamesa, mencionando casos similares y la intensidad de los lazos generados con estos animales. “Idéntica a mi Matheo que también lo extraño todos los días, partió hace 1 año y 6 meses, muy especiales son los siameses, pero amo a todos los gatos”, escribió una seguidora, sumando su experiencia al espacio de memoria colectivo habilitado por la publicación.

Silvina Escudero posa afectuosamente con su gata Afrika, a quien recuerda con emotivo cariño a dos años de su fallecimiento, acompañada también por su perro en una tierna imagen hogareña.

La interacción en redes sociales se transformó en una suerte de red de contención y memoria, donde el recuerdo de Áfrika se entrelazó con relatos de otros duelos y homenajes a mascotas que ya no están presentes. Los comentarios reflejaron la función de las plataformas digitales como espacios para compartir el dolor y encontrar comprensión.

Al momento de su fallecimiento, Silvina había publicado un recuerdo en el que detallaba el dolor que le produjo la pérdida: “Tengo el alma rota de lo que te extraño. Aún no caigo en la realidad que te fuiste. No encuentro consuelo al pensar que ya no puedo acurrucarte, llenarte de besos y recibir los tuyos”. El testimonio incluye la ausencia física de la gata en las rutinas diarias, como recibirla al llegar a casa o sentir su ronroneo.

La bailarina Silvina Escudero compartió un emotivo recuerdo de su gata Afrika, a dos años de su fallecimiento, mostrando un momento íntimo en el baño.

La convivencia entre ambas trascendía lo común en el vínculo humano-animal. Silvina mencionó que Afrika la acompañaba a llevar a Beni al jardín, paseaba con ella en auto, viajaba en cada temporada y se adaptaba a los distintos destinos. La gata se destacaba por brindar cariño no solo a Silvina, sino también a familiares y amigos, integrándose a la dinámica social y familiar.

El testimonio de Escudero pone en primer plano el proceso de duelo que atraviesan quienes pierden una mascota, mostrando cómo ese dolor puede ser compartido y acompañado en el entorno digital. La artista reconoció: “Fuiste y serás siempre mi gatita mágica y especial. La perra en cuerpo de gato, la que me acompañaba a llevar a Beni al jardín, paseaba conmigo en auto, venía a cada temporada y se adaptaba a cada viaje. Llenabas de mimos a todos y cada uno de los integrantes de nuestra familia y amigos”.