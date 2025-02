El tierno detalle que Lali Espósito volvió a utilizar desde su primer videoclip: “No teníamos un mango”

Majo, la mamá de Lali Espósito, y su hija compartieron la cortina que utilizaron como escenografía del último clip con el dúo de pop (Video: Instagram)

El reciente estreno de “Mejor que vos”, la colaboración entre Lali Espósito y Miranda!, rápidamente se convirtió en un éxito en las plataformas digitales, con más de un millón y medio de visualizaciones en YouTube. La canción, cargada de despecho y una energía bailable inconfundible, no solo conquistó a los fanáticos con su letra, sino que también desató una ola de nostalgia gracias a un emotivo detalle en el videoclip, que tiene su origen en los primeros pasos de Lali en la música. En un gesto de ternura y emoción, la cantante mostró en sus redes sociales un elemento que tiene una historia muy especial: la cortina plateada de lentejuelas que apareció en su primer videoclip “A bailar”.

En una historia que compartió en Instagram, Majo Riera, madre de Lali, mostró la cortina de lentejuelas guardada durante más de una década. En uno de sus posteos, Majo reveló que la tela fue utilizada en uno los primeros videos de su hija, cuando recién comenzaba su carrera, y el que conserva como un tesoro en su casa desde aquellos días de escasos recursos. “Primer videoclip, señores, no teníamos un mango. Si supieran lo que nos costó comprar esto. Acá está, una reliquia”, compartió la mamá de la compositora, haciendo referencia al esfuerzo de aquellos primeros días en los que no había dinero para grandes producciones, pero sí mucho corazón y trabajo.

El toque emocional vino cuando Majo mostró la famosa cortina plateada y añadió: “Para todos los que me preguntaron, acá está la famosa tela de ‘A bailar’. Varios me pidieron que la sorteemos... Algún día algo haremos, seguiremos usándola”. Este gesto tocó el corazón de muchos seguidores, quienes vieron en esta tela no solo un pedazo de historia de la carrera de la exintegrante de Casi Ángeles, sino también un símbolo de lo que fue la lucha y la dedicación de madre e hija para llegar hasta donde están ahora.

Lali usó la misma cortina de lentejuelas de su primer videoclip (Capturas de Youtube)

Por su parte, Lali se encargó de compartir también este detalle en sus historias de Instagram. Al referirse a la cortina, dijo: “Esa tela de lentejuelas está guardada desde mi primer videoclip de ‘A bailar’, guardada por mi mamá y la estamos usando hoy después de 75 años en este videoclip. Detalle, de color”. En esa misma publicación, la intérprete de “Fanático” destacó cómo su mamá había conservado esa tela como si fuera un símbolo importante del comienzo de su carrera y de todas las dificultades superadas en el camino hacia el éxito.

Pero el videoclip de “Mejor que vos” no solo dejó espacio para la nostalgia, también trae consigo una producción moderna llena de energía, con claras referencias a los años 80 y un homenaje a figuras como Cher. La actriz y sus colegas de Miranda!, Ale Sergi y Juliana Gattas, se lucen con pelucas rubias y conjuntos brillantes, mientras bailan y cantan al unísono sobre una pasarela al mejor estilo de los programas televisivos de aquella época. El set de filmación recrea un show televisivo lleno de luces vibrantes y colores, con un vestuario que refleja el espíritu de la época pero con un giro fresco y actual.

El videoclip, que simula ser una presentación en vivo, evoca a los clásicos programas musicales de los 80, y la combinación de coreografía, vestuario y efectos visuales crea una atmósfera envolvente que no solo hace bailar a los espectadores, sino también les lleva a un viaje al pasado lleno de referencias de la cultura pop. La canción y su videoclip, sin duda, reflejan el estilo inconfundible de Espósito, que sigue marcando tendencias en la música y en la cultura pop nacional.

"Mejor Que Vos", la última colaboración musical de Lali Espósito y Miranda! (Video: Youtube)

El regreso de la cortina de lentejuelas es, sin duda, un símbolo de todo lo recorrido en su carrera. Un detalle aparentemente pequeño, pero cargado de historia, que representa no solo sus primeros pasos en el mundo de la música, sino también su amor y el apoyo incondicional hacia ella. Esa tela, que con tanto sacrificio y emoción guardó, ahora brilla de nuevo, recordando que, más allá del éxito, lo que permanece son los recuerdos, las raíces y todo lo que se ha superado para llegar hasta alcanzar diversos objetivos, siendo su futura puesta en escena en el Estadio José Amalfitani.