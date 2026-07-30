No ha transcurrido ni una semana y Flor Vigna rompe en llanto por el encierro en La Casa de los Famosos México 2026

Flor Vigna rompe en llanto por el encierro en La Casa de los Famosos (Captura de Pantalla )

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La creadora de contenido, Flor Vigna rompió en llanto durante una breve dinámica dentro de La Casa de los Famosos México 2026.

Mientras los habitantes esperaban el reinicio de la Prueba Semanal realizaron una breves dinámica que consistía en presentarse antes sus compañeros rumbo a las nominaciones de hoy.

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Durante su presentación, Flor Vigna mencionó que le han constado mucho los primeros días en el reality y su convivencia con los otros habitantes.

Comentó que no tomaría personal si la llegaban a nominar, asegurando que ella sabe que no ha tenido una convivencia tan natural con sus compañeros.

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“Realmente no me voy a tomar nada personal si me nominan porque siento que me cuesta, es un desafío para mí”, comentó Vigna.

Flor aseguró que realmente admira a sus compañeros, razón por la cual le da un poco de pena hablar con los habitantes: “Me pongo muy tímida, pero es por simple admiración”.

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Los habitantes de La Casas de los Famosos México apoyan a Flor Vigna tras romper en llanto (Captura de Pantalla )

Flor recibió todo el apoyo de sus compañeros

Tras ver llorar a Flor en medio de la sala, todos sus compañeros la rodearon y comenzaron a gritar “ella ya ganó” para intentar subir el animo de Flor.

Momentos después todas sus compañeras se acercaron a ella para abrazarla y consolarla.

Mientras era apoyada por sus compañeras, Flor señaló que no quería dar lastima dentro del reality.

A lo que Yanet García le comentó que no da lastima, que es un gran gesto el abrirse con los habitantes: “Pero no das lastima, al contrario, dices, que bonito”.

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Las compañeras de Flor Vigna la apoyan dentro del reality tras romper en llanto (Captura de Pantalla )

La reacción de las redes sociales

Después de lo ocurrido con Flor Vigna, las redes sociales se volcaron en apoyo para la creadora de contenido, señalando que es una gran persona, incluso identificándose con Flor.

“Me sentí super identificada con flor, yo también lloro cuando hablo en público, te ganaste mi corazón”

“Todos corren a abrazar a Flor Vigna porque la sienten tímida, no quiero que se vaya nadie”

“Amo esa amistad entre las mujeres de la casa”

“Flor es tan linda, por favor hay que darle oportunidad, la amo”

Son algunos de los comentarios en redes sociales respaldando a la creadora de contenido, actriz y cantante.

La creadora de contenido fue apoyada por todos sus compañeros. (Jovani Pérez | Infobae México)

Un debut con protagonismo desde la primera noche

La cantante y actriz argentina forma parte del cuarto Malibú junto a Fede Vigevani, Masad Altamimi, Gema Garoa, Ximena Herrera y Yahir.

Vigna no pasó desapercibida desde el inicio. Durante la gala de estreno, el teléfono rojo sonó por segunda vez y fue ella quien lo contestó: Mario Bezares, ganador de la segunda temporada, le otorgó el poder de elegir a dos compañeros para una cena íntima.

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Vigna seleccionó a Brianda Deyanara y a Masad Altamimi, lo que marcó el inicio de los primeros “shipeos” de la temporada entre los creadores de contenido.

La cena romántica de Masad y Brianda en La Casa de los Famosos México 2026

Además sostuvo una una gran conversación con la actriz mexicana, Cynthia Klitbo, las actrices hablaron del choque entre Argentina y México, rechazando a quienes insultan en nombre de todos y llamaron a bajar la hostilidad que surgió en las redes.

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Reconocieron que hay provocadores de los dos lados y pidieron no generalizar, en medio de un clima de hostilidad post-Mundial 2026 que escaló de las plataformas digitales a las calles.

La charla ocurrió mientras ambas cocinaban juntas. Klitbo fue directa con Vigna: “Tú no peles este rollo del Mundial de los argentinos, porque eso es pasajero”.

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La actriz mexicana también dejó en claro su postura sobre quienes generalizan:“A mí me cae regordo porque generalizan a la gente”.

Vigna coincidió y reconoció sentir la misma incomodidad desde su propio país: “No, y a mí también cuando sale alguien en Argentina a hablar en nombre de todos, me da una bronca”.

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Flor Vigna y Cynthia Klitbo (VIX/Captura de pantalla)

La Casa de los Famosos México 2026 se encuentra en su primera semana de competencia, por lo que aún se espera que los habitantes puedan “soltarse” con el paso de los días.

Se espera que los habitantes formen alianzas y equipos para intentar llegar a la final de la competencia y ganar los cuatro millones de pesos.