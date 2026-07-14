Flor Vigna a un paso de La Casa de los Famosos México 2026, los detalles que delatarían su llegada al reality (RS)

La influencer y deportista argentina Flor Vigna estaría a punto de convertirse en la octava habitante confirmada de La Casa de los Famosos México 2026, según las pistas del prgrama y de acuerdo a los mismos fans de la famosa.

El anuncio oficial está previsto para este martes por la noche, pero múltiples pistas difundidas por la producción de Televisa Univision y la propia artista permiten anticipar su inminente ingreso al popular reality show.

PUBLICIDAD

El interés crece entre los seguidores, quienes han identificado detalles clave en los materiales promocionales y publicaciones recientes.

Video promocional de Televisa Univision revela señales clave

El último avance difundido por la producción de La Casa de los Famosos México contiene elementos directamente relacionados con la trayectoria de Flor Vigna. Una camiseta que combina las banderas de México y Argentina aparece en las imágenes, idéntica a la que la artista usó en proyectos recientes.

PUBLICIDAD

El video también incluye guantes de box, referencia directa a la faceta deportiva que Vigna consolidó en 2026, cuando venció a la streamer mexicana Alana Flores en el evento Supernova Génesis.

En otra secuencia del clip se observa un atuendo de bailarina, conectado con su pasado como bicampeona del reality argentino Showmatch: Bailando por un sueño. El cierre del video muestra un micrófono y notas musicales, símbolos de la incursión de Vigna como cantante solista desde años previos.

PUBLICIDAD

Video promocional de Televisa Univision revela señales clave ((Netflix))

El error en redes sociales confirma la presencia de Flor Vigna en México

El mayor indicio provino de la propia Flor Vigna, quien publicó en su cuenta de Instagram una historia donde confirma su presencia en México dentro de un camerino. En el video, la artista afirma: “Siento un miedo lindo porque quedé seleccionada en un proyecto muy importante y masivo que se va a revelar este martes”. La publicación fue vista por miles de seguidores y compartida en distintos grupos de fanáticos.

El contenido viralizó rápidamente en redes sociales, y para muchos usuarios representa la confirmación definitiva de su ingreso al reality. Vigna no menciona explícitamente el nombre del programa, pero la coincidencia con la fecha y las pistas difundidas por la producción refuerzan la expectativa.

PUBLICIDAD

Trayectoria de Flor Vigna: de Showmatch al boxeo y la música

Flor Vigna, originaria de Argentina, cuenta con una carrera multifacética. Alcanzó notoriedad como participante y bicampeona en Showmatch: Bailando por un sueño, el reality argentino de mayor audiencia en la última década. Posteriormente se consolidó como cantante solista, presentando distintos sencillos y shows en vivo en su país natal.

En 2026, Vigna sorprendió al público mexicano y sudamericano al debutar como boxeadora profesional. Su victoria sobre Alana Flores en el evento Supernova Génesis la posicionó como una de las figuras deportivas emergentes de la región. La participación en La Casa de los Famosos México 2026 marcaría su regreso al formato de competencia televisiva, ahora frente a una audiencia continental.

PUBLICIDAD

Elenco confirmado y expectativas para la cuarta temporada

De confirmarse el anuncio, Flor Vigna se sumará al elenco oficial de la cuarta temporada, que ya cuenta con figuras como Ernesto Laguardia, Karina Torres, Cynthia Klitbo y el cantante Yahir. La producción de Televisa Univision mantiene la estrategia de revelar los nombres de los participantes de manera escalonada, generando expectativa entre el público.

Cynthia Klitbo aparece en un vestido de lentejuelas blanco frente al icónico letrero de neón azul del programa "La Casa de los Famosos México". (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de Vigna ha sido interpretada por el fandom como un intento de ampliar el alcance internacional del programa. Su participación representa la incorporación de una figura argentina con experiencia en distintos formatos de entretenimiento, lo que podría atraer nuevas audiencias de habla hispana.

PUBLICIDAD

Televisa Univision y el fenómeno de La Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos México es uno de los realities más vistos en la televisión mexicana y en plataformas digitales, con millones de seguidores en cada temporada. La dinámica del programa consiste en reunir a celebridades en una casa, donde enfrentan retos, nominaciones y eliminaciones semanales, todo bajo la observación constante de las cámaras.

El anuncio oficial de la octava participante está programado para este martes por la noche. Los seguidores esperan la confirmación de Flor Vigna como nueva habitante y el inicio de una temporada que, según los pronósticos, podría romper récords de audiencia para Televisa Univision.

PUBLICIDAD