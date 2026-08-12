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Asesinan a miembro de la selección Femenina de Fútbol de Panamá, Ivis Ubarte, a sus 23 años de edad

Conocida cariñosamente como “La Rosadita” era reconocida por el público y los fanáticos tanto por su entrega en la cancha como por su simpatía fuera de ella

Informes preliminares indican que dos hombres encapuchados ingresaron a la residencia de la joven futbolista y le dispararon en varias ocasiones. (Inter Panamá CF)
Informes preliminares indican que dos hombres encapuchados ingresaron a la residencia de la joven futbolista y le dispararon en varias ocasiones. (Inter Panamá CF)
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Ivis Ubarte, jugadora del Inter Panamá CF y exseleccionada nacional, fue asesinada este miércoles en su residencia ubicada en El Ciruelito de Antón, provincia de Coclé, hecho que sacudió a la comunidad deportiva y despertó mensajes de pesar entre colegas y aficionados.

Conocida como “La Rosadita”, Ubarte tenía 23 años y era reconocida tanto por su entrega en la cancha como por su simpatía fuera de ella.

En los últimos meses se consolidó como figura clave en su club, donde su papel era valorado igualmente por el cuerpo técnico como por sus compañeras.

Durante su carrera, Ubarte participó en varias convocatorias de la Selección Femenina de Panamá. Entre los momentos más recordados, figura su presencia durante la gira internacional en Perú, instancia que marcó el estreno oficial de la entrenadora española Toña Is al frente del equipo nacional, destacaron diversos medios.

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Quienes la acompañaron en ese proceso resaltan el compromiso y la pasión que mostró en cada entrenamiento y partido, elementos que la convirtieron en referente para las nuevas generaciones de futbolistas panameñas.

Balón de fútbol clásico sobre césped con la sombra de una pistola en su superficie.
Un balón de fútbol sobre el césped muestra la sombra de una pistola proyectada en su superficie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hecho ha generado numerosas muestras de solidaridad y reconocimiento en redes sociales, donde excompañeras y clubes han recordado su legado y su paso por el fútbol nacional.

A través de sus canales oficiales, el club Inter Panamá CF emitió un comunicado en el que confirmó la noticia y denunció las circunstancias del hecho.

Hoy el fútbol pasa a un segundo plano. Con un dolor imposible de expresar, despedimos a Ivis Ubarte, nuestra Rosadita, la violencia se encargó de arrebatarnos a una de las nuestras: una joven llena de sueños y con toda una vida por delante. En el fútbol había encontrado su lugar de inspiración para crecer, luchar y cumplir sus metas. Ivis, con 23 años era estudiante universitaria. Recientemente vivió uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva al debutar con la selección mayor de Panamá. Hoy nos toca despedirla de una manera que nunca debió ocurrir. Ivis siempre será parte de nuestra historia y de nuestra familia”, señala el club.

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En Panamá los asesinatos de futbolistas, como el del volante de la selección Amílcar Henríquez, abatido en 2017 en la barriada de Nuevo Colón, y del defensor Gilberto Hernández, muerto en 2023 en un tiroteo en plena avenida de Colón, revelan la vulnerabilidad de muchos deportistas que, pese a su visibilidad pública, continúan viviendo y socializando en entornos marcados por el crimen y profundas desigualdades sociales.

Junto a ellos se suman otros casos, como los del juvenil Eric Luna, el exinternacional y ayudante técnico Abdul “Turco” Chiari, el goleador Miguel Antonio Tello Hickson conocido como “La Alegría del Pueblo”, el futbolista “Ñelo” Montilla y distintas figuras de clubes como Plaza Amador, Árabe Unido, Chorrillo, Alianza y el CAI, que configuran un patrón trágico donde las balas han alcanzado tanto a estrellas consolidadas como a jóvenes promesas.

Un balón de fútbol blanco y negro sobre un campo de césped verde. Al fondo se ven las gradas de un estadio bajo un cielo parcialmente nublado.
Un balón de fútbol se encuentra sobre el césped verde de un estadio vacío bajo la luz de un atardecer que ilumina el terreno de juego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En detalle, los casos de asesinatos de futbolistas locales muestran que esos espacios de socialización comunitaria son también lugares donde se materializa la violencia.

El juvenil Eric Luna, portero de Plaza Amador, fue asesinado a balazos con apenas 18 años cuando se encontraba conversando junto a otros dos jóvenes frente a su casa, según crónicas deportivas que reconstruyen el hecho.

En el caso de Amílcar Henríquez, veterano de la selección panameña, los medios narran que estaba en una calle de Sabanitas, un suburbio de Colón, compartiendo con amigos cuando unos pistoleros descendieron de un vehículo y abrieron fuego contra el grupo.

Abdul “Turco” Chiari, exinternacional y ayudante técnico del Árabe Unido, fue ultimado presuntamente por un adolescente que le disparó varias veces frente al estadio Armando Dely Valdés, una infraestructura emblemática para el fútbol colonense.

Otro jugador, Javier de la Rosa, del equipo Chorrillo, murió a balazos a las afueras del estadio donde minutos antes su equipo había disputado un encuentro, una secuencia que ilustra la cercanía entre el espacio deportivo formal y la calle, como escenario de riesgos extremos.

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