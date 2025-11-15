El peculiar look de la China Suárez en la entrevista con Moria Casán que desató comparaciones con Wanda Nara

Para su entrevista con Moria Casán, la China Suárez eligió un conjunt verde oliva oversize (Instagram)

Luego de las entrevistas fallidas con los dos canales de streaming más importantes del país, la China Suárez reapareció con dos mano a mano televisivos: primero con Mario Pergolini y luego con Moria Casán. Las redes sociales se hicieron eco de inmediato, viralizando las primeras imágenes de ambos encuentros, pero fue el look de la actriz en la charla con la diva lo que captó la atención por un motivo singular: numerosos usuarios señalaron el asombroso parecido con un estilo previamente adoptado por Wanda Nara, expareja de Mauro Icardi.

Al ver la elección de la actriz, los fanáticos lo compararon con un look compuesto por un conjunto utilitario en verde oscuro que la conductora había utilizado en la primera edición de MasterChef (Telefe), en el año 2023, marcando así la tendencia.

El look de Wanda Nara que la China Suárez habría copiado

En la entrevista con Moria, la China apostó por un conjunto monocromático en verde oliva que imprimió a su imagen un aire sofisticado y moderno, alineado con el espíritu minimalista que definen los últimos trends de moda. La chaqueta, realizada en una tela mate y de estructura rígida, presenta hombros marcados con charreteras, cuello camisero y bolsillos con solapa a cada lado del pecho. Las mangas largas rematan en puños ajustados con botones metálicos, sumando un matiz utilitario y elegante. El pantalón al tono, de tiro alto, se destaca por la caída recta y perneras anchas que rozan el piso, logrando el efecto elongado y estilizado característico de las siluetas actuales.

El estilismo quedó rematado con un peinado lacio, pulido y de raya al medio, con mechas balayage en tonos rubios ceniza perfectamente alineadas a los hombros. El maquillaje apostó por la luminosidad: base ligera, pómulos marcados, labios nude y ojos delineados con técnica sutil y pestañas largas. El conjunto prescindió de accesorios llamativos, complementando el minimalismo y subrayando la elegancia equilibrada entre sobriedad y distinción.

Wanda usó un look muy similar en el año 2023, con la diferencia de que era más al cuerpo (Instagram)

El paralelismo con Wanda surge porque la empresaria también eligió para una ocasión especial un mono utilitario de color verde oscuro, confeccionado en tela estructurada, con cierre frontal, botones metálicos, grandes solapas y bolsillos de tapa, ciñendo la cintura con cinturón a juego. El diseño de mangas largas, puños ajustados y detalles de presillas sí realza la impronta funcional y versátil de la prenda. Wanda completó su estilismo con sandalias finas (en negro o plateado), bolso pequeño negro de líneas simples y el cabello recogido en una coleta alta, sumando maquillaje de acabado mate, delineado preciso y labios nude, una combinación que refuerza la sofisticación y la practicidad del conjunto.

La coincidencia en el color, la estructura y la elección de prendas utilitarias refleja cómo ambas figuras —referentes de estilo— apuestan por la funcionalidad y la elegancia contemporánea, adaptando las tendencias internacionales a su imagen personal e influyendo en la conversación pública sobre moda y representaciones en la televisión argentina.

“Se que vi a Wanda con un look muy parecido, pero encontré este... Ella realmente quería ser Wanda”; “Se viste como Wanda, tiene el mismo pelo que Wanda. Amiga date cuenta que el macho solo te está disfrazando de la EX”; “Se disfrazó de Wanda”; “Con un look muy de Wanda”; “El mismo look de Wanda en Masterchef”; “Es la ropa de Wan”; “Se vestía como Wanda”; “ese look grita Wanda, que patética es la moncha”; “Ahora se viste como Wanda ella se mimetiza con el macho de turno”; “muy Wandu está la moncha en vez de Susana termino en el fin de la olla nadie la quiere”; “Se vistió de Wanda, me muero, Mauro es un completo psicópata y ella no tiene dignidad, pobre mina”; “fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas en X, destacando la similitud entre los dos conjuntos.