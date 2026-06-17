La curiosa advertencia de Benjamín Vicuña a sus hijos durante el partido de la Selección en el debut del Mundial

Benjamín Vicuña (Adrian Escandar)

La habitación de Benjamín Vicuña se llenó de risas y camisetas celestes durante el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026. Mientras Pampita se encuentra en Estados Unidos por compromisos laborales en Estados Unidos, el actor chileno quedó a cargo de la pasión futbolera de los tres hijos varones que tuvo con la modelo, quienes no dudaron en alentar al equipo nacional.

El propio Vicuña compartió una imagen que capturó ese momento familiar: en la foto, los chicos estaban concentrados en la pantalla, ajenos al mensaje que su padre escribía como pie de foto. “Mañana van al colegio igual”, dejó asentado, lanzando una advertencia pública sobre la rutina escolar tras la emoción del partido.

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Benjamín Vicuña dijo en Otro Día Perdido con Mario Pergolini que sus hijos “se autoperciben argentinos” por la influencia de la Selección y del fútbo

La situación de Benjamín Vicuña se volvió aún más particular si se considera que Chile, su país natal, no clasificó para este Mundial. Sin embargo, eso no interfirió en la convivencia ni en su entusiasmo al compartir la experiencia con los chicos en Argentina. Para muchos seguidores, la escena reflejó la integración de identidades y costumbres dentro de la familia.

Vicuña y la identidad futbolística de sus hijos

El actor chileno no esquivó el tema de la nacionalidad y el fútbol en su propia familia. En diálogo con Mario Pergolini en Otro Día Perdido, abordó la cuestión con franqueza. “Se autoperciben argentinos. Es por la Selección, por el fútbol. Pero no entremos en ese tema, por favor”, respondió, anticipando posibles reacciones en Chile ante sus palabras.

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Según detalló, de su relación con Pampita, tanto Blanca (fallecida en 2012) como Beltrán y Benicio nacieron en Chile, mientras que Bautista lo hizo en Buenos Aires, al igual que Magnolia y Amancio, fruto de su vinculo con la China Suárez. La mezcla de culturas y la pasión deportiva son parte habitual de los chistes en la casa. Vicuña reconoció que celebra esa dualidad y que anima a sus hijos a vivir el fútbol desde el entusiasmo, sin importar la camiseta.

El caso de Benjamín Vicuña expuso cómo las familias de figuras públicas gestionan la exposición y las tradiciones familiares durante eventos masivos como el Mundial

El caso de Benjamín Vicuña revela cómo las familias de figuras públicas gestionan la exposición y las tradiciones durante eventos masivos como el Mundial. Aunque la Selección de Chile no participa en esta edición, el actor se involucró con la misma energía que sus hijos, quien viven el fútbol como parte de su identidad argentina.

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El actor Benjamín Vicuña celebró el cumpleaños de su hijo Beltrán, compartiendo una emotiva imagen rodeado de sus hijos en un campo deportivo. (Instagram)

En medio de ese clima, la familia de Vicuña se volvió tema de conversación no solo por la foto, sino también por el trasfondo: la convivencia de hijos nacidos en distintos países, la distancia de Pampita durante el torneo y la crianza compartida con la China Suárez, madre de los más pequeños.

Pampita Ardohain en la Copa del Mundo

Mientras Vicuña y sus hijos veían el partido en Buenos Aires, Carolina Pampita Ardohain estaba en el estadio cubriendo el partido para una cadena deportiva. Luego de unos dias en Miami, la modelo voló a Kansas City para vivir el Mundial 2026 desde adentro. La conductora y modelo publicó en su cuenta de Instagram una serie de imágenes bajo el sol de la ciudad y las acompañó con una frase que resumía su estado de ánimo: “¡Ya estamos!”.

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Su look para la ocasión fue fiel a su estilo: camiseta albiceleste personalizada con su nombre y el número 10 en la espalda, short blanco y sandalias. La acreditación colgaba del cuello como prueba de que su presencia en el torneo es profesional tanto como pasional.

Las postales que compartió mostraban la bandera argentina en primer plano y el estadio de fondo, en una postal que anticipaba el clima de previa que ya se respiraba en la ciudad. Entre poses y gestos de celebración, Ardohain dejó en claro que el celeste y blanco ya tenía representación en suelo estadounidense.

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