El gesto del Indio Solari para Lali Espósito luego de la versión que hizo de un tema de Los Redonditos de Ricota

El referente del rock nacional, que actualmente expone Brutto, su muestra de arte gráfico en La Plata, le hizo un guiño de aprobación a la performance de la joven artista en Vélez Sarsfield

Por Hugo Martin

El Indio Solari publicó en sus redes sociales el video de la versión de Vencedores Vencidos, de Los Redonditos de Ricota, que hizo Lali Espósito el fin de semana pasado en Vélez.

El impacto de Lali Espósito en la escena musical argentina volvió a quedar en evidencia cuando la artista agotó en apenas 40 minutos la venta de su quinto show en el estadio Vélez Sarsfield, programado para el 16 de diciembre. Este logro, que la emocionó hasta las lágrimas, se suma a los cuatro conciertos previos que la cantante y actriz ya realizó en el mismo recinto durante el año, consolidando su capacidad de convocatoria y el fervor de su público.

Pero el reconocimiento a este presente no proviene solo de sus seguidores. El Indio Solari, referente indiscutido del rock nacional, compartió en sus redes sociales un fragmento de la interpretación que Lali Espósito realizó de “Vencedores vencidos”, tema emblemático de Los Redonditos de Ricota, durante uno de sus shows en el club de Liniers. Este gesto fue interpretado como un respaldo explícito del artista platense, especialmente ante las críticas de quienes dudaban de su aprobación hacia la versión de la cantante.

La interacción entre ambos artistas continuó en el ámbito digital, cuando Lali Espósito dejó un “like” en la última publicación de Indio Solari en Instagram, donde se lo ve en el estudio de grabación que tiene en su casa, Luzbelo, junto a Axel Lang, habitual colaborador musical suyo y representante de Abbey Road.

El posteo del Indio Solari
El posteo del Indio Solari junto a Axel Lang en el estudio Luzbelo, que tiene en su casa, recibió el like de Lali

El Indio Solari, por estos días, continúa con la presentación de su muestra BRUTTO Exposición de Arte Digital, inaugurada el viernes 5 de septiembre con entrada libre y gratuita. La exhibición, que permanecerá abierta hasta el 2 de noviembre en el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino (Av. 51 entre 9 y 10, La Plata), puede visitarse de martes a domingos de 11 a 18 h.

La muestra reúne obras en distintos formatos, donde confluyen figuras humanas, elementos mecánicos y símbolos que desafían las formas tradicionales del arte. “Es una apuesta por lo disonante y por lo que se resiste a ser traducido en discurso ordenado”.

El Indio Solari y una
El Indio Solari y una de las obras expuestas en la muestra Brutto

La trayectoria de Indio Solari en el arte visual acompaña su legado musical. El exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota ha desarrollado una producción gráfica importante, con ilustraciones propias que han acompañado sus discos y publicaciones. Su estilo, marcado por un trazo inconfundible y una estética cruda, ha dado forma a personajes, escenarios y símbolos que reflejan un universo creativo donde lo onírico, lo grotesco y lo fantástico se entrelazan.

Por su parte, en una reciente aparición en el programa LAM (América), Lali Espósito abordó sin filtro el cansancio físico que le dejaron los recitales del fin de semana. “Hoy me levanté hecha concha. Bueno, fue un fin de semana intenso”, expresó entre risas y con franqueza, al conectar en vivo durante la avant premiere de la película Verano Trippin. En esa ocasión, la artista también habló sobre la magnitud de sus presentaciones en Vélez Sarsfield, su relación con Pedro Rosemblat y su enfrentamiento con el presidente Javier Milei.

A pesar del agotamiento, la cantante destacó el valor de su presente profesional. “Estoy muy orgullosa del laburo que hice para poder llegar hasta acá. Te puede no salir... Tener la posibilidad de hacer estadios es algo que te regala la gente, pero es una construcción artística, es un deseo cumplido”, afirmó. Subrayó además el trabajo colectivo detrás de cada show: “Es una cosa muy colectiva de todos los que hacemos el show, todos cumplen ese sueño, los bailarines, los músicos, mi director”.

Sobre su manera de enfrentar los desafíos, Lali Espósito fue contundente: “Me abrazo mucho al concepto de la intuición. Cuando siento que quiero hacer algo y quiero decir algo, simplemente voy a por ello, ¿viste? Sigo la intuición. Eso casi siempre me da muy buenos resultados”.

Lali, en Vélez
Lali, en Vélez

En la alfombra roja de Verano Trippin, protagonizada por Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna, la artista reflexionó sobre su rol en el escenario: “A mí me toca hacer la cara, ser la artista que convoca a que esa ceremonia suceda. Así que sí, muy orgullosos, muy contentos”.

Y por último, consultada sobre los rumores de un posible casamiento con Pedro Rosemblat, Lali descartó la idea con humor: “Ay, estás loca vos... Ni en pedo me caso. Ay, no, un gastadero de dinero, al pedo una noche”, dejando claro que no contempla pasar por el altar.

