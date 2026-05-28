Cachete Sierra confirmó su separación de Fiorella Giménez: “Lo intentamos mucho”

Cachete Sierra confirmó que están pasando un momento difícil con Fiorella Giménez tras rumores de separación y aclaró que aún existe amor entre ambos (Video: SQP, América TV)

Cachete Sierra volvió a quedar en el centro de la escena mediática, aunque esta vez el motivo no fue un éxito laboral ni un nuevo proyecto televisivo, sino su vida personal. El actor confirmó entre lágrimas que está atravesando su separación con Fiorella Giménez, la bailarina con quien mantuvo un vínculo de amor y complicidad que, entre idas y vueltas, se convirtió en una de las relaciones más seguidas del mundo del espectáculo. “Nos queremos mucho”, dijo Cachete, visiblemente afectado, al ser consultado por un notero de Sálvese quien pueda (América TV) sobre los rumores de crisis que circulaban desde hace semanas.

La noticia cayó como un baldazo para los fanáticos de la pareja, que en julio de 2025 había celebrado con entusiasmo la reconciliación entre ambos, tras dos años de separación y un largo historial de encuentros, desencuentros y complicidades. El regreso fue oficializado en el programa Puro Show (Eltrece), donde Cachete y Fio blanquearon que habían vuelto a apostar por el amor y por la convivencia, una decisión que, según reconocieron ahora, no resultó como esperaban.

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La pareja formada por Cachete Sierra y Fiorella Giménez enfrenta una crisis sentimental marcada por intentos de reconciliación y convivencia fallida

“Estamos en un momento difícil, pero bien, con mucho amor, trabajándolo, hablando... Nos queremos mucho. Lo hemos intentado mucho”, expresó el actor, con la voz quebrada, durante el reportaje. Cuando el periodista Rodrigo Bar le preguntó si se trataba de un distanciamiento, Cachete no quiso profundizar pero fue claro: “Estamos en un momento difícil. Es lo único que te puedo decir. Los dos queremos lo mejor para cada uno”.

La emoción fue subiendo a lo largo de la entrevista. Cachete, que siempre se mostró prudente a la hora de hablar de su vida sentimental, no pudo ocultar la angustia que le genera la situación. “Me pongo mal. Hay tanto amor que uno siempre intenta, pero bueno, después en el día a día las cosas no se dan como uno quiere”, reconoció. Y sobre el futuro de la relación, prefirió no arriesgar: “No lo sé la verdad. Este momento es medio triste y doloroso, pero no lo sé”.

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Los seguidores de Cachete Sierra y Fiorella Giménez recibieron con sorpresa la noticia, tras celebrar su reconciliación en julio de 2025

Días atrás, Fio Giménez también había anticipado la crisis a través de sus redes sociales. En un video de TikTok, la bailarina mostró que se estaba preparando para “una cita”, lo que generó una ola de preguntas sobre la continuidad de la pareja. Ella aclaró que el encuentro era con Cachete y explicó que ambos enfrentaban “situaciones complejas”, por lo que habían decidido tener citas para intentar recomponer la relación. Además, la bailarina reveló que actualmente está bajo tratamiento psicológico, un proceso que, según contó, también influyó en el presente de la pareja.

La historia de amor entre Cachete Sierra y Fiorella Giménez comenzó en 2021 durante Bailando por un Sueño: La Academia, y rápidamente trascendió la pista. Tras casi dos años juntos, se separaron en 2023, pero la cercanía y la confianza nunca se cortaron del todo. En abril del año pasado, confirmaron que le habían puesto punto final a la relación, aunque los mensajes de cariño y las declaraciones públicas de ambos dejaron siempre la puerta abierta a una segunda oportunidad. Finalmente, a fines de 2024, decidieron volver a intentarlo y, luego de algunos meses de idas y vueltas, apostaron por la convivencia, una experiencia que terminó resultando más difícil de lo esperado.

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Cachete Sierra y Fiorella Giménez nunca ocultaron el cariño que se tienen, incluso en los momentos más difíciles. A comienzos de 2024, el actor fue consultado en LAM sobre su ex y no dudó en elogiarla: “La quise mucho, la quiero todavía, obviamente. Nosotros nos dijimos todo lo que nos teníamos que decir”. En el mismo sentido, recordó que siempre mantuvieron un canal de comunicación abierto y que, cuando lo necesitaba, no tenía problema en escribirle o llamarla. “Siempre que hablamos fue más sanador aún porque terminamos queriéndonos mucho y amándonos”, confesó. Y agregó, a modo de balance: “No funcionó por un montón de motivos, quizás más nuestro, pero el recuerdo siempre es el mejor”.