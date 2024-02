Pepe Cibrián decidió apostar al amor y se volvió a casar

Pepito Cibrián junto a su novio en Italia

Una vez más, Pepe Cibrián dio el sí. El director teatral volvió a apostar en el amor después de su fallida boda en junio de 2022. En aquel momento, el hombre del espectáculo había celebrado su amor con Nahuel Lodi, hasta que poco tiempo después, el joven le fue infiel. Con la relación arruinada, y un escándalo mediático de por medio, decidió dar vuelta la página. Así las cosas, el destino lo llevó a los brazos de un nuevo amor: Ezequiel Frezzotti. El empresario cordobés cautivó a Cibrián y poco a poco su relación creció. A tal punto que ahora ambos decidieron afianzar su compromiso y sellar su cariño casándose por civil.

Con sus clásicos anillos y collares, el director teatral lució una chomba negra junto a un pantalón marrón al momento de realizar el trámite. Si bien unos lentes oscuros ocultaban su mirada, su sonrisa denotaba su felicidad al momento de firmar el acta. De igual forma, su pareja, que destacaba con un pantalón gris, una remera azul oscuro y una gorra blanca, evidenció su alegría. Luego, ambos posaron con el acta, rodeados por sus seres queridos.

RS Fotos

“Tras su separación, la relación con Frezzotti comenzó luego de un intenso intercambio en las redes sociales.” Si bien ambos estaban a cientos de kilómetros de distancia, Pepito en Rosario y Ezequiel en Córdoba, eso no los detuvo para hacer match en Tinder. Después de ese primer like comenzaron a hablar. El siguiente paso fue intercambiar los números de celular y comenzar a hablar por whatsapp. Con más confianza, el hombre del espectáculo invitó al empresario a ver la obra Drácula en Rosario. Desde entonces, la relación se afianzó y poco a poco fueron construyendo un apasionado romance.

Desde entonces, la pareja compartió muchos momentos juntos. Uno de los más recordados y emotivos fue su viaje a Europa. Entre la cultura y la gastronomía, Cibrián y Frezzotti compartieron en sus redes sociales diversos instantes del trayecto. Desde las risas en el avión hasta los apasionantes atardeceres en España.

Una de las imágenes que publicó el productor en su Instagram los muestra a ambos en la ciudad de Barcelona. “Compartiendo una tarde en Sitges”, escribió en diciembre del año pasado cuando se lo veía de jean y con campera roja, abrazado a su pareja.

Instagram

Su viaje también los llevó a recorrer Italia. Allí, uno de los puntos turísticos que visitaron fue una de las clásicas iglesias que se destacan por su arte gótico. De espaldas a la misma, ambos utilizaron su celular para registrar el momento. “Estamos frente a la catedral de Florencia, disfrutando nuestros últimos y maravillosos días. Mira lo que es esto, acá estoy con Ezequiel. Increíble”, dijo Cibrián en el video. La Catedral de Florencia, también es conocida como Santa María del Fiore, y se ubica en Piazza del Duomo. Su construcción data de finales del siglo XIII. Exaltado por la belleza del lugar, el productor acompañó el material con la frase: “Junto a Ezequiel disfrutando los últimos días maravillosos de nuestro viaje por Europa”.

RS Fotos

Actualmente, Pepito vive una de las etapas más felices de su vida. Todo se dio poco después de la separación de Nahuel Lodi. Para celebrar aquella unión, ambos habían organizado una fiesta para 200 invitados en el barrio de Barracas. Sin embargo, a casi un mes de dar el “sí, quiero” frente a familiares y seres queridos, se filtró un video donde se ve al joven de 32 años en una situación comprometedora.

Después de la separación, ambos volvieron darse una oportunidad. En aquel entonces, en una charla con Teleshow, Cibrián confesó: “Nos casamos corriendo. Pero también mis padres se casaron al mes. Yo no creo que haya tiempo. ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué sentido tiene esperar seis meses? Él tiene 33 y yo, 149... Él es muy joven, pero se ve que no le afectó mucho mi edad. Y a mí tampoco me afectó la suya”. Sin embargo, tiempo después se separaron definitivamente.