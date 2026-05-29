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Pampita compartió el detrás de escena de la primera pelea de boxeo de su hijo Bautista Vicuña

A través de un vlog, el hijo de la modelo y Benjamín Vicuña relató su experiencia y las dificultades que atravesó durante el evento

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El hijo de Benjamin Vicuña compartió las imágenes de su primera experiencia en el boxeo

A cuatro años de comenzar en el mundo del boxeo, Bautista Vicuña tuvo su primera pelea con público. Entusiasmado por la situación, el joven decidió documentar todo el proceso y mostrar el detrás de escena del evento. En ese marco, Pampita le mostró su apoyo y compartió el video que su hijo publicó en su perfil.

“Nueva cuenta, nuevo video”, decía la story que Pampita compartió con un link al video de la primera pelea de Bautista. Al comenzar el clip, se observaba al joven relatar cómo se sentía previo al enfrentamiento: “Bienvenidos a esta nueva etapa mía, de youtuber y boxeador. Esta es mi primera pelea. Mañana peleo a las 9.28 de la mañana. Un poco temprano, pedí pelear temprano, es lo que hay. Yo boxeo hace cuatro años y esta va a ser la primera vez que lo haga en público. Todo llega en su momento. Estoy muy emocionado, me imagino que va a ser una locura, gane o pierda. Hace mucho tiempo quería pelear con público. Siempre me mantuve cerrado y entrené solo. Mi madre y mi padre nunca me vieron boxear boxear, quizás se lleven una gran sorpresa”.

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Tras mostrar la pelea, en la que tuvo una sufrida experiencia y cerró con un duro segundo round, Vicuña habló ante sus seguidores: “Esa fue la pelea, bastante corta. Alguno me dirá que si hubieran sido tres rounds no llegaba. Hay muchas cosas que hubiera cambiado antes y después de la pelea. Mi entrenador no estaba, tuvo una pérdida familiar. Me enteré a la mañana antes de ir al evento. otra cosa, llegué muy tarde al evento, a diferencia de la hora que tendría que haber llegado. Dí el peso, 76, debería haber dado 75, que era el peso que habíamos acordado. Y ahí me dijeron, después de esta pelea entrás. Pedí si alguien me podía vendar, me vendaron como el or...No importa, me pongo a calentar, a saltar, y me vienen a hacer manoplas. Las peores manoplas que me hicieron en la vida. Después me subí al ring”.

Bautista Vicuña habló de su primera pelea de boxeo
Bautista Vicuña habló de su primera pelea de boxeo

Acto seguido, el joven sorprendió al relatar los contratiempos que tuvo que enfrentar aquel día: “No había desayunado, había llegado tarde al gimnasio, no había podido entrar bien en calor. No tenía mi entrenador, había dormido mal anoche. Dormí menos de siete horas, a mi me gusta dormir. Me subí al ring con nervios y ansiedad. Tenía ganas de que arranque y largar todo lo que sentía. inicia el round y salgo como un loco, desesperado, por ganar. pego las primeras manos y me sentía bien. Me podría haber lesionado por no entrar en calor, hubiera sido un fracaso enorme. No había el cambio de aire tampoco, por eso me agité en el primero. Empezó a tirar manos, pero debería haber usado mi cardio, entrar en calor, hacer las cosas bien y haber planteado las cosas mejor. La distancia la manejaba impecable, podía hacer lo que quiera con él”.

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Para cerrar, Bautista hizo un breve análisis de su experiencia y de cómo se preparará para la siguiente: “Estaba preparado, tengo bastante experiencia. En años, yo tengo cuatro años de experiencia, y el pibe tenía dos o tres. El chabón pesaba 81 kilos, no tenía sentido. Cada uno iba en lo que quería, no sé cómo era el evento, no me avisaron nada. Yo boxeaba mejor, pero largué todo en el primero. Podría haber planteado mejor la primera y dar un mejor resultado. Pero aprendí un montón”.

Bautista Vicuña asistió del debut de “Secreto en la montaña” en la calle Corrientes con su enamorada
Bautista Vicuña asistió del debut de “Secreto en la montaña” en la calle Corrientes con su enamorada (Instagram)

Más allá de lo deportivo, Bautista vive un gran momento personal. Semanas atrás, el hijo de Benjamín Vicuña hizo su primera aparición pública junto a su novia. El reciente estreno de la obra “Secreto en la montaña”, protagonizada por Benjamín Vicuña junto a Esteban Lamothe en el Multiteatro de la calle Corrientes, fue el escenario donde Bautista acaparó la atención de la prensa y los asistentes. El joven asistió acompañado de su pareja, y las imágenes de ambos, abrazados y tomados de la mano durante la función, se viralizaron rápidamente. Se trató de la primera aparición pública de la pareja, lo que marcó un nuevo capítulo en la exposición mediática de Bautista. Hasta el momento, su relación se había mantenido en el ámbito privado, pero la decisión de mostrarse juntos en un evento importante deja en evidencia la solidez del vínculo.

En esta oportunidad, su presencia en el estreno teatral fue especialmente notoria, ya que se lo vio acompañado de su novia y ambos eligieron looks coordinados y modernos. Bautista optó por un estilo urbano, con un buzo negro de letras blancas, capucha y pantalón de jean recto con efecto gastado. Completó el atuendo con zapatillas grises, una gorra negra decorada con cruces blancas y un cinturón verde militar de la marca Supreme, piezas que reflejan las tendencias urbanas actuales.

Su pareja, cuyo nombre no trascendió y que hasta ahora no se ha mostrado en redes sociales, eligió también un outfit sobrio y moderno: llevó un top negro ajustado bajo un blazer negro y combinó con un pantalón denim azul oversized, cinturón marrón y botas negras. La pareja se mostró cercana y relajada, posando para las cámaras y evidenciando una gran complicidad.

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