Nicolás Vázquez: ”Rocky somos todos los que alguna vez nos caímos y nos levantamos"

Nico Vázquez será "Rocky" en el teatro Lola Membrives

Nicolás Vázquez, en diálogo con Teleshow, cuontó cómo es el proceso que vive para interpretar a uno de sus ídolos máximos: “La verdad es que hay mucho trabajo. Empecé a prepararme desde agosto del año pasado porque si no iba a ser imposible poder transformarme. Había hecho un personaje completamente opuesto, y para este personaje tenía que subir mucho la masa muscular”. Ahora, el actor de Tootsie se enfrenta a uno de los mayores desafíos de su carrera: interpretar a Rocky Balboa, en la versión teatral de la icónica película Rocky.

"Rocky" con Sylvester Stallone

El actor se sometió a un intenso proceso de entrenamiento físico y mental para encarnar al mítico boxeador que Sylvester Stallone llevó a la pantalla grande en 1976. “No hubo vacaciones para el gimnasio ni para la alimentación. Trabajé con un nutricionista, con un entrenador, con el mismo coreógrafo de las peleas y con un equipo de boxeo para prepararme”, detalla Vázquez sobre su transformación.

Nico Vázquez interpretará a "Rocky" en el teatro y la venta de entradas ya están disponibles

Pero más allá del aspecto físico, el desafío actoral es igual de importante. “Rocky somos todos. Todos los que alguna vez nos caímos y nos levantamos. Esta historia icónica marcó generaciones y ganó un Oscar contando una historia maravillosa” explica el actor, quien promete una puesta en escena impactante, con un ring real sobre el escenario y una recreación fiel del espíritu de la película.

Con un elenco y equipo de producción de primer nivel, la obra se perfila como uno de los estrenos teatrales más ambiciosos del año. “Les puedo asegurar que no los vamos a defraudar porque va a ser realmente un espectáculo muy, muy impresionante. Y me animo a decir que será algo enorme para lo que estamos acostumbrados a ver en el teatro”, adelanta a Teleshow.

El reto de la transformación física

Nicolás Vázquez sabía que debía prepararse con tiempo para encarnar al legendario boxeador, y por eso inició su transformación en agosto del año pasado, incluso antes de finalizar su anterior proyecto. “Si no, iba a ser imposible poder transformarme. Había hecho un personaje completamente opuesto, donde bajé mucho la estructura muscular. Y acá tenía que subir”, explica a Teleshow.

Los resultados no tardaron en llegar. “Estoy contento porque hace unos días hicimos las fotos y llegué. Llegué subiendo muchísimo la masa muscular y mucho de peso también”, comenta con satisfacción. El proceso no fue fácil, pero el actor se entregó completamente al desafío. “Fue un entrenamiento sacrificado, pero muy gratificante, porque estoy haciendo algo que me gusta y me apasiona”, agrega.

Más allá del esfuerzo físico, la preparación mental también jugó un papel clave. Para Vázquez, no se trata solo de parecerse físicamente a Rocky Balboa, sino de capturar su esencia. Y eso, según él, solo se logra con disciplina y compromiso absoluto.

La esencia de <i>Rocky</i> en el teatro

El desafío de llevar esta historia al escenario es grande, pero el actor y su equipo están comprometidos con ofrecer una experiencia que haga justicia al espíritu de la película. “Nosotros vamos a darle el espíritu de la película. No hay uno solo, no existe nadie como él. Pero les puedo asegurar que van a ver un espectáculo que, cuando lo vean, van a ver la película”, promete Vázquez.

Uno de los aspectos fundamentales de la historia es la relación entre Rocky y Adrian, un vínculo que le da profundidad emocional al relato. “Las escenas de amor van a emocionar. Van a vibrar con la pelea porque va a ser realmente extraordinaria”, adelanta el actor. La obra no solo busca impactar visualmente con la recreación de los combates, sino también conmover al público con el corazón de la historia.

La pasión con la que Vázquez habla de Rocky refleja el nivel de entrega con el que encara el proyecto. “Esta película icónica marcó tantas generaciones y ganó un Oscar contando esta historia maravillosa entre Rocky y Adrian. Es lo que la gente va a encontrar en el teatro”, asegura. Por eso, cada detalle está siendo trabajado minuciosamente, con el objetivo de ofrecer una experiencia única que haga sentir a los espectadores dentro del universo de Balboa.

Un espectáculo sin precedentes en teatro

Nicolás Vázquez y su equipo buscan ofrecer una puesta en escena innovadora que haga sentir al público dentro de un verdadero combate de boxeo. “Con un ring arriba del escenario, la pelea va a ser lo más real y creíble que pueden llegar a ver en vivo y en directo”, adelanta el actor.

La idea es recrear la intensidad de las peleas de la película sin perder la teatralidad. Para lograrlo, Vázquez se ha preparado junto al coreógrafo Danny Cajaravilla, quien diseñó cada movimiento con precisión. “Estamos trabajando con tanto tiempo de anticipación en cada detalle, minuciosamente”, explica, resaltando la exigencia de la puesta en escena.

Pero la obra no se limita a los combates. La escenografía y la iluminación también jugarán un papel clave en la inmersión del espectador. “Va a ser realmente un espectáculo muy, muy impresionante. Y me animo a decir que muy grande para lo que estamos acostumbrados a ver en el teatro”, asegura Vázquez, consciente de la magnitud del proyecto.

El actor y su equipo quieren que cada persona que asista al teatro sienta la misma emoción que se experimenta al ver la película en la pantalla grande. “Van a vibrar con la pelea, pero también se van a emocionar con la historia”, promete, dejando claro que Rocky no es solo un espectáculo visual, sino una experiencia completa que atrapará al público desde el primer minuto.

El equipo detrás de la obra

Más allá del esfuerzo individual de Nicolás Vázquez, Rocky es un proyecto que cuenta con un equipo de primer nivel en cada una de sus áreas. Desde la dirección hasta la escenografía, cada detalle ha sido cuidadosamente planificado para ofrecer un espectáculo de gran calidad. “Estamos trabajando con tanto tiempo de anticipación en cada detalle, minuciosamente, con un equipo increíble”, destaca el actor.

La dirección está a cargo de Mariano Mauri, quien ha acompañado a Vázquez en proyectos anteriores y conoce su entrega en el escenario. “Es un director muy exigente, que sabe exactamente lo que quiere y cómo lograrlo”, comenta el actor sobre su colaboración. La puesta en escena, por su parte, está en manos de Tato Fernández, responsable de crear un espacio que pueda transformarse para transmitir tanto la intimidad de los momentos emotivos como la adrenalina de las peleas.

En cuanto a la producción, el espectáculo cuenta con el respaldo de RGB y Preludio, dos compañías con amplia experiencia en teatro y espectáculos en vivo. “Les puedo asegurar que no los vamos a defraudar porque va a ser realmente un espectáculo muy, muy impresionante”, promete Vázquez, confiado en el trabajo del equipo que lo acompaña.

El nivel de dedicación detrás de esta obra demuestra la seriedad con la que ha sido concebida. No es solo una adaptación más de una película icónica, sino una apuesta ambiciosa para el teatro argentino. “Vamos a hacer algo grande, algo que el público va a recordar”, concluye el actor, dejando claro que Rocky no será solo una obra más en su carrera, sino un proyecto que marcará un antes y un después en su trayectoria.

Escena emblemática de la película Rocky VI

A poco meses del estreno, Nicolás Vázquez se muestra entusiasmado y ansioso por compartir con el público el resultado de meses de esfuerzo y preparación. “Hicimos las fotos y llegué. Llegué con la masa muscular, con el entrenamiento, con la cabeza puesta en esto. Ahora solo queda disfrutarlo y que la gente lo viva con la misma pasión con la que lo hicimos nosotros”, expresa con orgullo. La cuenta regresiva para Rocky en el teatro ya comenzó, y todo indica que será un espectáculo que dejará huella.