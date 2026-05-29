La denuncia de Stephanie Demner a una ecografista que filtró su embarazo: “Violó el secreto profesional”

Stephanie Demner denunció la filtración de su embarazo por parte de una ecografista del centro médico donde se realiza sus controles (Video: TikTok)

Stephanie Demner atraviesa su segundo embarazo en medio de una mezcla de alegría y malestar. La influencer y modelo, que espera una hija junto a Guido Pella, denunció en sus redes sociales que una ecografista del centro médico donde se realiza sus controles filtró la noticia de que estaba esperando su segundo hijo antes de que ella pudiera anunciarlo públicamente. El episodio, que relató con detalles en un video de TikTok, generó un fuerte debate sobre la privacidad, el secreto profesional y la empatía en los equipos de salud.

“Este story time está mal por donde lo mires y realmente no lo van a poder creer”, arrancó Stephanie, indignada. Contó que durante las primeras semanas de gestación, como ocurre en la mayoría de los embarazos, la intención era mantener la noticia en un círculo muy íntimo. “Hasta llegar a la ecografía de las 12 semanas, la idea es que justamente no se sepa que estás embarazada porque todavía es un embarazo de riesgo”, explicó. Solo familiares y algunas personas de trabajo estaban al tanto del proceso.

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La influencer y modelo decidió hacer público su segundo embarazo luego de que una profesional rompiera la confidencialidad médica

Sin embargo, después de una ecografía de control, Stephanie recibió un mensaje inesperado preguntándole si estaba embarazada. “Le digo: ‘Sí, ¿cómo lo sabés?’. Y Ángel de Brito me responde: ‘Me llegó un mensaje’”, recordó. A partir de esa respuesta, la influencer decidió investigar quién había filtrado la información. “Cuando veo el perfil digo: ‘No la conozco, no tengo gente en común’. La googleo y me aparece que era ecografista del centro donde me fui a hacer la ecografía”, relató.

La situación, además de sorprenderla, la llenó de bronca y tristeza. Stephanie cuestionó con dureza la falta de empatía y la violación del secreto profesional: “No es que tiene un beneficio, no es que le pagan por la primicia. Simplemente contarlo por contarlo, encima con lujo de detalles”, expresó. Según explicó, la profesional incluso dio detalles precisos sobre el tiempo de embarazo, vulnerando la confidencialidad médica que protege a todo paciente.

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El descargo de Demner abrió un debate en redes sociales, donde muchas mujeres compartieron experiencias similares y reflexionaron sobre la exposición y la vulnerabilidad que sienten en momentos tan delicados como los primeros meses de un embarazo. “Pensé muchas cosas, ninguna linda. Primero pensé en mandarle un mensaje y segundo en denunciar porque básicamente violó su secreto profesional”, insistió la influencer, que desde hace años es una de las figuras con mayor llegada en las plataformas digitales.

Demner relató que solo familiares y algunas personas de trabajo sabían sobre su embarazo de riesgo hasta la filtración (Video: Instagram)

El mensaje final fue dirigido tanto al personal de salud como a cualquier persona que tenga acceso a información sensible. “Si te cruzás con una persona que sabés que está embarazada, cuidale el secretito”, pidió, buscando concientizar sobre la importancia de respetar la privacidad ajena, sobre todo en una etapa de tanta sensibilidad y riesgo.

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La reacción al video de Demner no tardó en llegar. Famosas como Sofía Pachano y Vanina Escudero se solidarizaron al contar que también vivieron situaciones parecidas. “Me pasó exactamente lo mismo en el lugar donde me hice el genético. Mi opinión es que la escraches en el centro si sabés quién es y si pierde su trabajo, lo lamento. Es culpa de ella”, comentó Pachano. Vanina, por su parte, recordó: “Viví lo mismo con mis dos embarazos, con todo el temor que implicaba estar embarazada después de tanta búsqueda”.

“Ahora me pregunto cuál es la necesidad de ser cero empática con la otra mujer, de contar un secreto solo por el hecho de contarlo, no es que obtuvo un beneficio económico y lo contó con lujo de detalles”, reflexionó. La influencer priorizó el bienestar de su familia y esperó a que todo estuviera bien antes de hacer pública la noticia, pero la filtración la obligó a salir a confirmar el embarazo antes de lo planeado.

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