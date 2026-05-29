Darío Barassi tuvo un desliz con una participante y tuvo que pedirle disculpas a su esposa: “Mi mujer me va a matar”

El conductor le hizo un llamativo comentario a una competidora

Desde diálogos insólitos con los competidores hasta revelar detalles de su vida privada en televisión, Darío Barassi vive todo tipo de situación durante su programa. Así las cosas, en las últimas horas, el conductor tuvo un desliz con una participante y debió pedirle disculpas a su esposa.

Uno de los episodios más recientes involucró a Agustina, una concursante que recibió un saludo fuera de lo habitual por parte de Barassi. Apenas ingresó al estudio, el conductor la saludó con un espontáneo “¿Cómo andás, amor?”. Barassi, consciente del desliz, reaccionó de inmediato y expresó su sorpresa en voz alta frente a la audiencia y las cámaras. “¿‘Cómo andás, amor’ le dije? Cualquiera, chicos. Ay, mi mujer me va a matar”, comentó mientras buscaba la mirada de la cámara para disculparse públicamente con su esposa: “Gorda, perdón, no sé qué me pasó”.

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La situación se repitió segundos después, cuando, en tono de broma y aún visiblemente nervioso, volvió a utilizar el mismo saludo. El momento se transformó en una situación graciosa que distendió el clima y permitió que el juego continuara en tono de camaradería.

Una participante sorprendió al conductor de Ahora Caigo y hasta lo amenazó

Este tipo de episodios son frecuentes en el ciclo. Barassi suele abordar a los participantes con preguntas que traspasan lo estrictamente lúdico y muchas veces terminan revelando detalles personales o generando intercambios poco convencionales. Un ejemplo de esto ocurrió semanas atrás con una joven apodada “Chica Tauro”. Durante su presentación, el conductor enfocó su curiosidad en la vida sentimental de la concursante. “¿Estás en pareja?”, le preguntó directamente, a lo que la joven respondió que estaba conociendo a alguien pero prefería reservarse información.

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Barassi insistió, siempre con su característico humor, logrando que la participante se relajara y terminara compartiendo que trabajaba en una carnicería, incluso mencionando el nombre del local. La interacción se transformó en una suerte de duelo entre la discreción de la joven y la insistencia amable del conductor, generando risas tanto en el público como en el propio estudio.

La dinámica del programa permite también que los participantes sorprendan a Barassi. En una emisión reciente, Bianca, una joven de 24 años que acudió acompañada por su pareja, se mostró suelta y cómoda ante las cámaras. Durante la charla, Barassi deslizó la posibilidad de que este fuera su último año al frente del ciclo y bromeó con la idea de conducir un programa sin participantes.

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Una participante de 19 años de "Ahora Caigo" descolocó a Darío Barassi al contarle qué haría con su pareja si fuese famosa, generando una reacción de sorpresa en el conductor.

Bianca respondió con una frase que desató carcajadas en el estudio: “No importa, yo te voy a seguir”. Luego fue más allá y, en tono de humor, advirtió: “Te voy a aparecer en tus sueños diciendo ‘Holis’. Mirá que soy medio bruja”. El comentario tomó por sorpresa a Barassi, quien permaneció en silencio unos segundos, reflejando su asombro ante la espontaneidad de la concursante.

Estas escenas, que combinan humor, improvisación y cercanía, han contribuido a que “Ahora Caigo” se mantenga entre los programas más vistos del canal. La interacción constante entre Barassi y los participantes genera momentos que rápidamente se viralizan en redes sociales, impulsando la popularidad del ciclo y consolidando el estilo del conductor como uno de los principales atractivos.

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En este contexto, el futuro del ciclo y de su conductor es tema de conversación. En días recientes, Barassi abordó la posibilidad de un cambio de pantalla en 2027. En una entrevista con el programa Infama (América), señaló su compromiso con la emisora actual, aunque admitió que mantiene conversaciones informales con otras señales y evalúa distintas propuestas. Estas declaraciones aumentan la expectativa del público acerca de los próximos pasos del conductor, quien, más allá del canal en el que esté, ha logrado crear una identidad propia basada en la cercanía, la improvisación y la capacidad de sorprender en cada emisión.