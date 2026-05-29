Teleshow

Darío Barassi tuvo un desliz con una participante y tuvo que pedirle disculpas a su esposa: “Mi mujer me va a matar”

Un saludo espontáneo a una joven descolocó al conductor en pleno estudio y lo obligó a mirar a cámara para pedirle perdón a su pareja, mientras el intercambio siguió entre bromas y risas

Guardar
Google icon
El conductor le hizo un llamativo comentario a una competidora

Desde diálogos insólitos con los competidores hasta revelar detalles de su vida privada en televisión, Darío Barassi vive todo tipo de situación durante su programa. Así las cosas, en las últimas horas, el conductor tuvo un desliz con una participante y debió pedirle disculpas a su esposa.

Uno de los episodios más recientes involucró a Agustina, una concursante que recibió un saludo fuera de lo habitual por parte de Barassi. Apenas ingresó al estudio, el conductor la saludó con un espontáneo “¿Cómo andás, amor?”. Barassi, consciente del desliz, reaccionó de inmediato y expresó su sorpresa en voz alta frente a la audiencia y las cámaras. “¿‘Cómo andás, amor’ le dije? Cualquiera, chicos. Ay, mi mujer me va a matar”, comentó mientras buscaba la mirada de la cámara para disculparse públicamente con su esposa: “Gorda, perdón, no sé qué me pasó”.

PUBLICIDAD

La situación se repitió segundos después, cuando, en tono de broma y aún visiblemente nervioso, volvió a utilizar el mismo saludo. El momento se transformó en una situación graciosa que distendió el clima y permitió que el juego continuara en tono de camaradería.

Una participante sorprendió al conductor de Ahora Caigo y hasta lo amenazó

Este tipo de episodios son frecuentes en el ciclo. Barassi suele abordar a los participantes con preguntas que traspasan lo estrictamente lúdico y muchas veces terminan revelando detalles personales o generando intercambios poco convencionales. Un ejemplo de esto ocurrió semanas atrás con una joven apodada “Chica Tauro”. Durante su presentación, el conductor enfocó su curiosidad en la vida sentimental de la concursante. “¿Estás en pareja?”, le preguntó directamente, a lo que la joven respondió que estaba conociendo a alguien pero prefería reservarse información.

PUBLICIDAD

Barassi insistió, siempre con su característico humor, logrando que la participante se relajara y terminara compartiendo que trabajaba en una carnicería, incluso mencionando el nombre del local. La interacción se transformó en una suerte de duelo entre la discreción de la joven y la insistencia amable del conductor, generando risas tanto en el público como en el propio estudio.

La dinámica del programa permite también que los participantes sorprendan a Barassi. En una emisión reciente, Bianca, una joven de 24 años que acudió acompañada por su pareja, se mostró suelta y cómoda ante las cámaras. Durante la charla, Barassi deslizó la posibilidad de que este fuera su último año al frente del ciclo y bromeó con la idea de conducir un programa sin participantes.

Imagen dividida: a la izquierda, joven sonríe, cabello recogido; a la derecha, Darío Barassi sorprendido, con barba y camisa a rayas, señalando
Una participante de 19 años de "Ahora Caigo" descolocó a Darío Barassi al contarle qué haría con su pareja si fuese famosa, generando una reacción de sorpresa en el conductor.

Bianca respondió con una frase que desató carcajadas en el estudio: “No importa, yo te voy a seguir”. Luego fue más allá y, en tono de humor, advirtió: “Te voy a aparecer en tus sueños diciendo ‘Holis’. Mirá que soy medio bruja”. El comentario tomó por sorpresa a Barassi, quien permaneció en silencio unos segundos, reflejando su asombro ante la espontaneidad de la concursante.

Estas escenas, que combinan humor, improvisación y cercanía, han contribuido a que “Ahora Caigo” se mantenga entre los programas más vistos del canal. La interacción constante entre Barassi y los participantes genera momentos que rápidamente se viralizan en redes sociales, impulsando la popularidad del ciclo y consolidando el estilo del conductor como uno de los principales atractivos.

En este contexto, el futuro del ciclo y de su conductor es tema de conversación. En días recientes, Barassi abordó la posibilidad de un cambio de pantalla en 2027. En una entrevista con el programa Infama (América), señaló su compromiso con la emisora actual, aunque admitió que mantiene conversaciones informales con otras señales y evalúa distintas propuestas. Estas declaraciones aumentan la expectativa del público acerca de los próximos pasos del conductor, quien, más allá del canal en el que esté, ha logrado crear una identidad propia basada en la cercanía, la improvisación y la capacidad de sorprender en cada emisión.

Temas Relacionados

Dario BarassiTelevision Argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La explosiva pelea de Andrea Del Boca y Nenu contra Tati Luna en Gran Hermano: “Con la salud no se jode”

Una discusión por alimentos aptos para celíacos escaló entre las participantes en la casa. La actriz y la bailarina apuntaron con todo contra la Miss Uruguay

La explosiva pelea de Andrea Del Boca y Nenu contra Tati Luna en Gran Hermano: “Con la salud no se jode”

La denuncia de Stephanie Demner a una ecografista que filtró su embarazo: “Violó el secreto profesional”

La influencer relató el incómodo momento en el que una especialista en diagnóstico con imágenes divulgó detalles sobre la gestación de su segundo hijo

La denuncia de Stephanie Demner a una ecografista que filtró su embarazo: “Violó el secreto profesional”

La palabra de Santiago del Moro sobre el fuerte llamado de atención a Nigro en Gran Hermano: “Está ajeno a la casa”

El conductor explicó en su programa radial el motivo por el que la producción del reality invitó al flamante jugador a tener una actitud proactiva o marcharse

La palabra de Santiago del Moro sobre el fuerte llamado de atención a Nigro en Gran Hermano: “Está ajeno a la casa”

Graciela Alfano junto a su hijo Francisco y su nieta en la Patagonia: las imágenes de un viaje inolvidable

La actriz compartió momentos de su viaje al sur argentino, donde celebró el cumpleaños de su nuera y disfrutó de la naturaleza rodeada de su hijo, y su nieta

Graciela Alfano junto a su hijo Francisco y su nieta en la Patagonia: las imágenes de un viaje inolvidable

Pampita compartió el detrás de escena de la primera pelea de boxeo de su hijo Bautista Vicuña

A través de un vlog, el hijo de la modelo y Benjamín Vicuña relató su experiencia y las dificultades que atravesó durante el evento

Pampita compartió el detrás de escena de la primera pelea de boxeo de su hijo Bautista Vicuña

DEPORTES

Los mejores memes de la eliminación de Boca Juniors de la Copa Libertadores: de las burlas de River a las críticas a Úbeda

Los mejores memes de la eliminación de Boca Juniors de la Copa Libertadores: de las burlas de River a las críticas a Úbeda

Boca Juniors quedó afuera de la Libertadores en primera fase tras 32 años: la historia del anterior tropiezo

Contra quién jugará Boca en la Sudamericana y todo lo que hay que saber del sorteo de la Libertadores

Boca Juniors sufrió un duro golpe en La Bombonera: perdió 1-0 contra Universidad Católica y quedó eliminado de la Copa Libertadores

Las tres asistencias de José López en la goleada del Palmeiras tras confirmar su lugar en la lista de Argentina para el Mundial

TELESHOW

La explosiva pelea de Andrea Del Boca y Nenu contra Tati Luna en Gran Hermano: “Con la salud no se jode”

La explosiva pelea de Andrea Del Boca y Nenu contra Tati Luna en Gran Hermano: “Con la salud no se jode”

La denuncia de Stephanie Demner a una ecografista que filtró su embarazo: “Violó el secreto profesional”

La palabra de Santiago del Moro sobre el fuerte llamado de atención a Nigro en Gran Hermano: “Está ajeno a la casa”

Graciela Alfano junto a su hijo Francisco y su nieta en la Patagonia: las imágenes de un viaje inolvidable

Pampita compartió el detrás de escena de la primera pelea de boxeo de su hijo Bautista Vicuña

INFOBAE AMÉRICA

Rumania denunció que un dron ruso impactó en un edificio residencial y dejó dos heridos cerca de la frontera con Ucrania

Rumania denunció que un dron ruso impactó en un edificio residencial y dejó dos heridos cerca de la frontera con Ucrania

La verdadera historia de los espías británicos que filtraron secretos a los soviéticos durante décadas

Honduras confirma segundo caso de sarampión procedente de Guatemala

Mujeres exhibieron 480 pantis en Panamá para reafirmar apoyo al proyecto que elimina impuesto a los productos menstruales

Vuelos entre Haití y República Dominicana se reanudarán el 30 de mayo