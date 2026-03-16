La primera escapada romántica de Laurita Fernández y Matías Busquet: la foto íntima a puro amor cerca del mar

Laurita Fernández y Matías Busquet eligieron compartir una escapada a la playa antes de que termine el verano y previo a que la actriz retome las funciones en La cena de los tontos. Arena dorada, brisa marina y el sol de la tarde enmarcan la imagen que publicó ella en sus redes sociales. En bikini gris metalizada, Laurita luce sonriente, y Matías detrás de ella, la abraza por la cintura, mientras luce una cruz de madera colgando del cuello. Bajo la sombrilla, alejados del bullicio y el movimiento habitual de la playa, la pareja se muestra distendida y cómplice. Laurita toma la selfie, ambos se abrazan, y el entorno parece pausar el tiempo, apenas interrumpido por sus risas que surgen junto a la reposera.

El escenario no solo refleja descanso, sino también un presente de pareja recientemente consolidada. El telón de fondo, con el mar y la promesa del regreso al teatro —la actriz se prepara para volver a escena el 20 de marzo con La cena de los tontos—, completa una imagen que transmite un momento de tranquilidad y conexión. La playa se convierte en refugio privado para Laurita y Matías, quienes comparten estos días lejos de la exposición mediática que suele rodear a la actriz.

La foto compartida por Laurita Fernández junto a su flamante novio Matías Busquet en la escapada romántica a la playa (Instagram)

La historia de esta relación tiene un punto de partida reciente y visible. Hace solo un mes, Laurita y Matías decidieron dejar de lado el misterio y mostrar su romance abiertamente. El 14 de febrero, Día de San Valentín, Laurita publicó la primera foto juntos en sus redes sociales. El gesto funcionó como guiño y declaración a la vez: el romance dejó de ser un rumor y se transformó en una realidad compartida con sus seguidores. La imagen, tomada en la intimidad de una habitación y con ambos sonrientes, se viralizó en pocas horas y generó una ola de comentarios y reacciones en distintas plataformas.

El comienzo del vínculo no se dio en la playa, sino en el escenario. La figura de Benjamín Vicuña apareció como nexo inesperado. Matías, polista y ajeno al mundo del espectáculo, asistió a una función donde Laurita forma parte del elenco. Vicuña actuó entonces como puente: “Lo estoy conociendo… Estamos hace un par de meses. Él vino a verme a una función, fue culpa de Vicuña”, relató Laurita en la mesa de Juana Viale. El primer mensaje de Matías no recibió respuesta, pero el destino les concedió una segunda oportunidad en una carrera solidaria. Esta vez, Laurita respondió y el vínculo comenzó a tomar forma.

Los primeros indicios del romance surgieron en diciembre, cuando Laurita y Matías asistieron juntos al show de Shakira en Buenos Aires, acompañados por amigos. Las redes sociales no tardaron en reflejar los comentarios y especulaciones. Ya en enero, durante la temporada de verano en Mar del Plata, una salida nocturna en un restaurante sumó nuevas imágenes y alimentó las versiones de un vínculo sentimental entre ellos. Sin embargo, Laurita eligió el bajo perfil y no respondió a las preguntas de la prensa, manteniendo la discreción habitual en lo que respecta a su vida privada.

En pleno programa de Juana Viale, Laurita Fernández habló sobre su vínculo con Matías Busquet y dio detalles sobre su dinámica juntos (Almorzando con Juana – El Trece)

En la mesa de Juana Viale habló por primera vez de la relación y resaltó una diferencia que consideró atractiva: Matías no pertenece al mundo del espectáculo ni comparte su rutina profesional. “Me pareció interesante que no fuera del medio, que no hiciera lo mismo que yo… Entonces, estoy en esa etapa de conocerlo”, admitió Laurita.

El presente sentimental de Laurita llegó tras un período de cambios. En junio de 2025, la actriz y Peluca Brusca anunciaron su separación luego de casi dos años de pareja. “Es lo mejor para los dos. Hay mucho cariño, pero cada uno tiene que seguir su camino”, explicó Laurita al comunicar la noticia.

El verano de Laurita Fernández y Matías Busquet transcurre entre encuentros privados y escapadas a la playa. La imagen bajo la sombrilla, la selfie espontánea y el entorno de mar y arena sellan un presente de pareja que encuentra su propio ritmo, lejos de rumores y bajo la luz clara del día. Con el regreso al escenario en el horizonte y una nueva etapa sentimental en marcha, Laurita Fernández elige compartir, sin estridencias, la realidad de su presente.