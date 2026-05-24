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Emiliano Pinsón habló luego del golpe que sufrió en medio del tratamiento contra el Parkinson: “Tengo caídas habitualmente”

El periodista argentino, que está en España para someterse a un tratamiento experimental contra la enfermedad, causó preocupación tras caerse y mostrar una fotografía con un gran hematoma en el ojo. Ahora, eligió contar qué le sucedió a través de un video

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Emiliano Pinsón aclaró los detalles de un golpe sufrido en una caída durante su tratamiento experimental contra el Parkinson

El periodista Emiliano Pinsón, quien se encuentra en España para someterse a un tratamiento experimental contra el Parkinson, generó preocupación al publicar una foto donde se lo ve con lesiones visibles en el rostro. La imagen movilizó a seguidores y conocidos, y fue el propio periodista quien explicó las causas de su caída, detallando el contexto y aclarando el estado de su salud.

Emiliano Pinsón sufrió una caída debido a un episodio de hipotensión mientras se dirigía a una clínica para recibir su medicación habitual. El accidente provocó heridas en su cara y le ocasionó una gran preocupación a quienes siguen de cerca su tratamiento experimental en España. En un extenso descargo, el periodista narró los hechos en primera persona y aseguró que las complicaciones son parte de la enfermedad.

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“Vengo por acá en realidad para hacer un descargo. Pequé de tonto, como el otro día, porque en realidad, me caí, que fue la verdad”, relató el propio Pinsón al explicar por qué eligió mostrar la imagen tras el golpe. Explicó que subió la foto para anticiparse a las preguntas: “Para mostrarles que, por si subía otra cosa, para evitar el: ‘¿Qué te pasó? Todo esto’. Bueno, la verdad que les dije lo que me pasó”.

En su relato, detalló los síntomas que lo llevaron al accidente: “Tengo hipotensión, es decir, presión baja. No me puedo marear, no puedo cambiar de estado, de estar tranquilo a estar moviéndome. Si yo me paro, por ejemplo, tengo que esperar cinco segundos parado o diez segundos parado y después a caminar. Lo mismo para sentarme, no me puedo levantar de golpe. No puedo irme a una montaña rusa. Los cambios de niveles no los puedo tener".

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Primer plano del rostro de un hombre con el ojo izquierdo hinchado y morado, con suturas visibles cerca de la ceja, y barba, mirando directamente a cámara.
El periodista Emiliano Pinsón causó preocupación al mostrarse con un gran hematoma en su rostro

Remarcó que estas situaciones ya habían ocurrido en el pasado: “Eso ya lo sabía, siempre me ha pasado en otras oportunidades, pero bueno, esta vez me di cuenta”.

A continuación relató cómo fue el momento de la caída: “Tenía que ir a la clínica para medicarme y cuando estaba yendo, llegué, entré a la clínica. Acá ahora está haciendo calor, hace mucho calor. Me levanté rápido del cacharro que me lleva, que manejo la motito. Entré medio rápido, me olvidé, sinceramente”.

Describió el instante del accidente: “Cuando estoy llegando a la esquina donde iba a doblar en un pasillo, era largo, me la vi venir y dije: ‘Bueno, si me agarro, a veces me agarro de algún lugar, cuando me pasa, cierro los ojos con calma y se me pasa’. Bueno, acá no se me pasó. Me levanté en el suelo, me caí. Seguramente hice mucho ruido, porque si me corté esto quiere decir que me golpeé, me golpeé un montón”.

Infografía con título 'Emiliano Pinsón: caída y tratamiento en España'. Presenta ilustraciones de un hombre cayendo, puntos de sutura, y detalles sobre su tratamiento de Parkinson.
Infografía que detalla la caída de Emiliano Pinsón en España por hipotensión durante su tratamiento contra el Parkinson, cubriendo lesiones, atención médica y su próximo regreso a Buenos Aires. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las secuelas del accidente y la respuesta tras la caída

El periodista relató lo que sucedió inmediatamente después del accidente: “Me golpeé, me caí, me dieron tres puntos. Partido ganado. Eso es lo primero que me dijo mi hijo, eso es gracioso. Dije: ‘Nada, tres puntitos’. Bueno, menos mal que estaba en la clínica dentro cuando me caí“.

Recordó que permaneció en el suelo por unos segundos: “No sé, habré estado cinco segundos dormido. Me levanté, me vi así y toda la gente se acercaba, me pusieron una camilla y se acabó. Eso solo, no es más que eso”.

Respecto a la gravedad de sus lesiones, Pinsón buscó calmar a quienes se alarmaron: “No estoy de la mejor manera, no estoy un diez para nada, pero no estoy así, no es grave. Si fuera grave, les digo: ‘Soy grave. Miren, me pasa esto y esto’”.

Reconoció además la repetición de estos episodios en su vida diaria: “Tuve caídas, tengo caídas habitualmente, les quiero decir, por más que ande con una motito, tengo caídas, tengo a veces problemas con el habla, con la escritura. No estoy diez puntos”.

Explicó cómo fue el alta médica: “El ojo... me pasó esto el jueves, así que, el viernes, perdón, así que lo tengo así. No tengo dolor, me dejaron libre enseguida, me dieron el alta al toque, no estuve en observación, nada”. Finalizó este tramo con un mensaje para quienes se preocuparon: “Quédense tranquilos los que se preocuparon, que sé que son muchos”.

Al referirse al abordaje médico que realiza en España, Emiliano Pinsón afirmó: “Eso, el tratamiento, es para ralentizar la enfermedad, no para curarla. Entonces, bueno, vamos viendo qué pasa”.

Imagen horizontal dividida de Emiliano Pinsón con barba y cabello castaño. Su rostro en dos primeros planos mirando al frente con expresiones sutilmente distintas.
En diciembre, Pinsón regresará a Buenos Aires para continuar su tratamiento

Comentó que, en la fase actual del ensayo clínico, aún no sabe si le fue administrada una sustancia activa o un placebo: “En la fase dos nos dan a todos medicación. Yo todavía no sé qué me dieron. Calculamos que me dieron medicación, pero no, no sabemos si es eso o placebo. Eso lo vamos a saber entre junio y julio“.

Sus próximos pasos

Sobre lo que sigue para él, el periodista anticipó: “Me volveré en diciembre a Buenos Aires, en Argentina, en realidad. Bueno, Buenos Aires es Argentina, por lo menos, volvería. Ya después tengo que venir acá cada tanto, pero el tratamiento lo sigo en Buenos Aires”.

Antes de cerrar, describió el clima distendido de la ciudad española donde transcurre su estadía, saludó a quienes lo apoyan y dejó entrever la continuidad del contacto con su comunidad. Emiliano Pinsón manifestó que piensa continuar compartiendo información sobre su estado y su evolución junto a sus seres queridos.

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