Emiliano Pinsón, en medio de su tratamiento contra el Parkinson, anunció la aparición de su primer libro

Emiliano Pinsón anunció la salida de su libro en pleno tratamiento experimental contra el Parkinson en España

Mientras sigue adelante con su tratamiento contra el Parkinson en España, Emiliano Pinsón compartió una noticia que lo llenó de entusiasmo: “Estoy muy contento porque acabo de recibir lo que será en agosto el lanzamiento de mi primer libro ‘Toda la vida es ahora’. Digo mi primer libro, no se asombren, porque estoy escribiendo el segundo ya acá”. El periodista, conocido por su estilo directo y transparente, no dudó en contar a sus seguidores su alegría ante este nuevo proyecto.

El camino de Pinsón en su lucha contra la enfermedad comenzó con un golpe inesperado hace cuatro años. Lo supo el 4 de febrero de 2021 en el FLENI, donde acudió luego de tener algunos problemas de movilidad. Aquella consulta resultó en un diagnóstico que cambiaría todo: atrofia multisistémica. Este tipo de Parkinson, a diferencia de otras presentaciones de la enfermedad, afecta varias funciones del organismo y es conocida por su avance rápido.

A principios de este año, el periodista anunció que había sido elegido para ser parte de un protocolo experimental destinado a pacientes con Parkinson atípico. El tratamiento experimental se lleva a cabo en un hospital de Osasuna, ubicado en Navarra, reconocido por su trabajo en terapias innovadoras para afecciones neurológicas complejas.

El 4 de julio hace casi tres semanas, Pinsón arrancó un capítulo clave en su vida: el primer día de su tratamiento experimental. Él mismo lo contó, cámara en mano: “4 de julio de 2025. Es el día en que comienzo con las diez pastillas que les quiero mostrar. Tengo que tomarlas en menos de media hora. Yo normalmente estas cápsulas las tomo mucho antes, con menos tiempo. Bueno. Sirvo agua. ¿Qué habrá acá, no? ¿Habrá medicación o placebo? Bueno, como dicen en Argentina es plata o mierda, hasta acá llegué. Ahora ya es cuestión no se si de suerte. Pero bueno, el título es ese, plata o mierda, Vamos”. Y en el video se lo ve tragando las pastillas una detrás de la otra.

Emiliano Pinsón anunció la salida de su libro en pleno tratamiento experimental contra el Parkinson en España

Sin perder el humor y fiel a su estilo, narró cómo vivió ese momento frente a quienes lo siguen: “No son difíciles de tragar. Ahora… capaz que en dos horas exploto. Bueno, entonces mañana a las diez y 25. Esto lo tengo que repetir todos los días. Más o menos a la misma hora y con agua, tomar las pastillas. Unas diez cápsulas en unos 30 minutos”. También compartió un detalle práctico que le piden cumplir por protocolo: “Lo hacen para la gente que tiene problemas de deglución. Por suerte, no lo tengo. Entonces puedo tragar bien. Aquí está. Las primeras diez adentro”.

Ahora, ya con el tratamiento en marcha, recibió la noticia de la salida del libro de Editorial Planeta, que estará a la venta en agosto: “Ahora prontito va a estar en todas las librerías, así que a ustedes espero que les guste”, señaló. Pinsón aclaró que no se trata de un libro exclusivamente sobre su enfermedad, sino de algo mucho más personal y diverso: “No es un libro sobre el Parkinson solamente, es un libro de la vida, de mi vida, contada con muchos detalles en algunas cosas y con algo que yo creo claramente es que nosotros tenemos el poder de resilientes”.

En su mensaje, Emiliano también dedicó un momento a la reflexión sobre la resiliencia, un concepto al que da mucha importancia en su relato: “Cuando antes te decían para cualquier cosa que hagas, eh acordate cuando vos hiciste tal cosa, bueno, eso ahora se llama resiliencia y es la que tenemos todos nosotros. Ante cualquier adversidad podemos recordar o hacer fuerza y sin ejercicio ni nada de lo que pasabas vos en otro momento de tu vida”. Señaló que la obra reúne experiencias que le tocó vivir o que le contaron, y que escribió en primera persona: “Voy a relatar algunas cosas que he vivido, que me han tocado vivir, que me han contado. Es súper primera persona y me agradó mucho hacerlo y contarlo y decírselo a ustedes”.

Por último, mostró su entusiasmo mostrándole la tapa a sus seguidores: “Ahí está la tapa, ya la pueden ver. Estoy yo rompiéndola, así que espero que que les guste, que lo compren, que me va a hacer muy bien que lo compren”.