Ricardo Darín opinó sobre Wanda Nara como conductora de Masterchef: “Lo veo todos los días”

Ricardo Darín es uno de los actores más reconocidos del cine argentino y del extranjero, y siempre mantiene un perfil bajo, en especial en cuanto a su vida privada se refiere. El mes pasado Darín asistió a la entrega de los Oscar, acompañado por su mujer Florencia Bas y el equipo de la película Argentina, 1985, que estaba nominada a mejor película extranjera.

Aunque en esta ocasión el film no resultó ganador de la anhelada estatuilla, el actor habló acerca de la importancia de haber sido elegido en la terna. “Lo que ocurre es que cuando hablamos de festivales, de reconocimientos, de premios y de todo ese tipo de cosas tan agradables y felices, no podemos olvidar cuál es el contenido, qué historia estamos contando. Y esa historia, más allá de la maestría con la que Santi (Mitre) la hizo, está referenciando una historia de mucho dolor en donde hay muchas personas atacadas por ese dolor. Y este es el momento adecuado para no olvidarlos, porque a veces con los festejos y ese tipo de cosas nos olvidamos de la referencia exacta”, destacó el papá del Chino Darín a Infobae.

Hace pocos días, con motivo del homenaje que Héctor Alterio recibió en Buenos Aires, Darín opinó sobre lo que el protagonista de “La historia oficial” y “La tregua” es, para él. “Para mí es un maestro, sin pretenderlo. Él nunca quiso enseñar nada a nadie. Es un maestro porque es un ejemplo viviente de cómo se puede ser una buena persona y un excelente profesional”, explicó a EFE antes de la ceremonia oficiada en el Centro Cultural Kirchner, de Buenos Aires.

El intérprete, que compartió con Alterio el elenco de “El hijo de la novia”, destacó que, “sin estar seguro de si pue aprender algo de él, tengo la sensación de que permanentemente enseña cosas en el trabajo, cómo llevarlo adelante, su forma de tratar a los compañeros, a los colegas, a sus semejantes”.

Darín, que definió al actor de 93 años como “un hombre de gran calma”, consideró que “siempre fue una especie de faro, sobre todo, por su forma de ser” y reiteró que “es generoso a partir de la gran calma que lleva interiormente”.

Sin embargo, en esta ocasión el actor fue consultado acerca de si mira programas de televisión de aire en Argentina y su respuesta fue una sorpresa: “Veo Masterchef, mucho, y algunos otros programas”. Ante esta contestación, los periodistas que lo entrevistaban se animaron a más: ¿Qué te parece Wanda Nara como conductora?”, a lo que el actor de Relatos salvajes respondió sin dudar: “Está bien, me parece que está bien, teniendo en cuenta que no lo había hecho antes me parece que lo está haciendo bastante bien”.

Enseguida Wanda replicó este corte del video en sus propias redes sociales y le agregó un mensaje dedicado a Ricardo: “Gracias por vernos, sería un lujo tenerte”. Junto a un emoji de carita feliz, arrobó al actor con el nombre de su cuenta de Instagram y se mostró muy contenta de que le haya dedicado estas palabras de aliento a su flamante rol como conductora del programa de cocina de Telefe.

Desde que la mediática comenzó en este nuevo desafío, había trascendido que ella no lograba cumplir con los objetivos de la producción, pero la realidad es que al tratarse de un programa grabado y con largas horas de edición, sus posibles errores pasan inadvertidos al aire.

Así las cosas, muchos fanáticos del reality de gastronomía se expresaron a través de las redes sociales y hablaron del buen desempeño de la esposa de Mauro Icardi al frente del programa. Y, como era de esperar, algunos de ellos la compararon con su predecesor, Santiago del Moro, asegurando que la empresaria cumplía el rol mucho mejor que el actual conductor de Gran Hermano.

Lo curioso, sin embargo, fue que Wanda retuiteó en señal de aval los mensajes que hablaban despectivamente de del Moro, quien siempre se había mostrado muy amable con ella y hasta le había dado su bendición cuando fue convocada para reemplazarlo. Y este gesto fue interpretado por muchos como un ataque innecesario contra Santiago.

