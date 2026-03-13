Juan Ingaramo: la relación con Violeta Urtizberea, la conexión con su hija y las veces que enfrentó a Leo Messi

La mañana de Juan Ingaramo arranca temprano, mucho antes de que los escenarios o los sets de grabación le reclamen su atención. Desde hace un tiempo, el músico y actor cordobés ajustó su rutina a los horarios escolares de su hija. “Ahora me levanto todos los días a las siete”, cuenta entre risas, y admite que la paternidad le “cambió la rutina”. La escuela marca el pulso de sus días y lo empuja a un orden nuevo, donde el trabajo creativo y la familia conviven en un delicado equilibrio. El artista asegura que “está bueno” madrugar y que disfruta de la oportunidad de acompañar a Lila, su hija con la actriz Violeta Urtizberea, en los primeros pasos de la primaria.

En su paso por Infobae a las Nueve, el ciclo de Infobae en Vivo con Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, el cordobés abrió su rutina y su corazón para reflexionar sobre esta etapa de cambios en el que los vaivenes de la paternidad son apenas un aspecto. En lo profesional, viene de una doble temporada de Pretty Woman, primero en Buenos Aires y luego en Mar del Plata, el musical en el que fue el Richard Gere de Flor Peña y que le propuso otro traje artístico. El galán de musical, acaso la antítesis del cantautor introspectivo, o, mejor, las dos caras de la misma moneda.

Atravesar la experiencia de la paternidad le sumó a Ingaramo una dimensión desconocida a su vida cotidiana. “Te ordena el día”, reconoce, y no duda en destacar cómo la presencia de Lila reconfiguró sus hábitos y prioridades. La llegada de su hija coincidió con un momento de búsquedas y cambios profesionales, un cruce que transformó su forma de encarar el trabajo y el arte.

Violeta Urtizberea y Juan Ingaramo durante el último verano en Mar del Plata

El vínculo con Violeta Urtizberea traspasa lo familiar y se proyecta sobre la escena artística. Ingaramo se refiere a su pareja como un “lujo” y una “presión”, en referencia al ojo crítico que ella, actriz de larga trayectoria, aporta a cada proyecto. Sobre todo este último, en el que sus universos se acercaron más que nunca. “Es crítica en el buen sentido, es exigente y yo confío mucho en su criterio”, admite. Para él, tener a una compañera con una mirada tan formada es una ventaja, pero también un desafío: “Es tan buena actriz y tan inteligente y que tiene una visión muy clara. Por eso me sirve mucho cuando me da una devolución”.

La familia y el trabajo comparten un territorio común en la vida del músico. En este punto, la admiración mutua y la complicidad aparecen como motores de los proyectos compartidos. La referencia a la familia no se agota en la cotidianeidad: también se filtra en la creación. Ingaramo cuenta que le escribió una canción a Lila, “Shampoo”, incluida en su disco más reciente, y revela que el videoclip fue un proyecto realizado junto a ella: “De hecho, me ayudó a terminarla, porque yo tenía esta parte que era como: ‘Me gustas tú y tú’. Entonces ella me dijo: ‘Me gustas tú y yo’”. La experiencia de incluir a la niña en su proceso compositivo se transforma así en un recuerdo familiar que trasciende lo meramente artístico.

En este contexto, admite que el deseo de ampliar la familia aparece repetidamente en la charla. Ingaramo confiesa que le gustaría tener más hijos: “Yo tendría tres, cuatro, cinco”, pero también comprende las exigencias que implica la maternidad: “La mujer pone el cuerpo, hay ahí dos años más o menos de embarazo y lactancia”. La pareja parece encontrar un punto de acuerdo, acompañándose en las decisiones y reconociendo los tiempos que cada uno atraviesa. Mientras tanto, Lila a veces pide un hermano y según su padre, “le vendría muy bien”.

Juan Ingaramo: Shampoo, el tema que grabó con su hija

Así como Violeta Urtizberea está ligada al mundo del espectáculo con su padre Mex y su tío Gonzalo, la familia de Ingaramo es también una familia de músicos. Hijo, sobrino y nieto de artistas de Córdoba, reconoce que la música estuvo presente desde su infancia y que comenzó a tocar en bandas a los quince años. “Soy nepo baby”, bromea, para después explicar que la tradición musical fue parte natural de su formación. Ese entorno artístico, lejos de ser una carga, lo acompañó en sus primeras exploraciones y en su decisión de estudiar composición en la universidad.

Pero una parte de aquel niño destinado a ser músico soñaba con ser futbolista. Jugaba en General Paz Juniors, un club de Córdoba, y en esa etapa, su equipo solía disputar partidos contra otros equipos de la categoría 1987 de distintas provincias argentinas. En una de esas ocasiones, viajaron a Rosario para enfrentar a Newell’s Old Boys. Y había un chiquitito que se destacaba por encima del resto.

“Jugamos tres veces contra Lionel Messi y a los once años ya era imparable. Todo giraba en torno a él, igual nuestra actuación fue bastante digna”, recuerda con una sonrisa. El relato se sitúa en aquellos viajes de intercambio, donde se hospedaban en las casas de los ocasionales rivales, y entre asado y asado alguien le llamó la atención. “Había uno que medía la mitad que todos nosotros y que era una bestia ya. Todos estaban alrededor de él, era como el jefe”. Con el tiempo, viendo un mundial juvenil, reconoció a ese personaje. No había redes, entonces llamó a un amigo para corroborarlo. Y no había dudas que se trataba de aquel niño destinado a ser leyenda.

Con Flor Peña protagonizó Pretty Woman en Mar del Plata y Buenos Aires

El recorrido profesional de Ingaramo nunca estuvo del todo separado de su vida personal. La búsqueda de disfrute y juego en el arte aparece como un hilo conductor en su relato. “Siempre perseguí los desafíos”, asegura, y describe su paso desde la escena indie hacia el teatro musical y la actuación como una serie de oportunidades que llegaron siguiendo el “input principal” de pasarla bien. “Hacer teatro es una fantasía que siempre tuve”, recuerda, y destaca el valor de volver a “lo lúdico”, de reencontrarse con el juego y la experimentación creativa.

La incursión en el teatro musical primero en calle Corrientes y luego en Mar del Plata con Pretty Woman junto a Flor Peña marcó un nuevo capítulo en su carrera. “Fue una experiencia trascendental, de todos los ángulos. Sobre todo por el disfrute, por la conexión ahí con el mar, la familia, el teatro, un aprendizaje, un disfrute muy lindo”, evoca. La intensidad de la temporada, con funciones de martes a domingo, lejos de agotarlo, le permitió reconectar con la pasión y el placer por el escenario: “Llegaba al teatro, saludaba a todos, empezaba la obra y salía a jugar. Y así todas las noches”.

La autenticida a la hora de encarar cualquier disciplina es un valor que Ingaramo reivindica a lo largo de toda la charla. “Mientras más sincero sea uno en el arte, más efecto va a tener”, sostiene, y admite que ese ejercicio es difícil en un contexto donde “el arte se ha vuelto una industria muy poderosa”. Aun así, se aferra a la convicción de que la verdad está “en la música, en la melodía, en la armonía, en lo que le pasa a alguien cuando escucha una canción, lo que me pasa a mí”.

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