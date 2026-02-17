Teleshow

Rodrigo Lussich recordó a Meche Portillo, la actriz de En el barro: “Sufrí porque se murió dos meses antes del estreno”

El conductor de Intrusos le dedicó palabras de afecto para su amiga, intérprete y productora del ciclo, quien compuso el personaje de E.T. en la serie

Guardar
El conductor de Intrusos le dedicó palabras de afecto a su amiga que falleció en noviembre del año pasado (Video: Intrusos/ América TV)

El estreno de la segunda temporada de En el barro tiene entre su extenso elenco a Meche Portillo, actriz y productora de Intrusos, quien murió en noviembre del año pasado y no llegó a verse en pantalla en la serie carcelaria de Netflix. Rodrigo Lussich, su íntimo amigo, la recordó en el programa, habló de su profundo vínculo y relató cómo llegó a ser parte de la superproducción.

Meche es mi amiga de toda la vida. Mi otra mitad. Se murió a fines de noviembre. Se enfermó muy rápidamente y se murió en cuatro días. Conocemos la historia y aquí la homenajeamos”, comenzó diciendo en Intrusos el conductor, que acaba de regresar de España.

“Mi viaje, además de ir y venir y hacer shows, fue muy importante para duelar a Meche. La estoy duelando. Si yo me hubiera quedado acá en Buenos Aires, hubiera tenido un verano seguramente mucho más difícil. A la distancia la lloré como no la pude llorar acá y en los momentos más insólitos por algo que me disparaba. La empecé a soñar hace relativamente poco”, compartió, sobre el fallecimiento.

Meche Portillo junto a la
Meche Portillo junto a la China Suárez, Verónica Llinás, Lola Berthet y Carolina Kopelioff (Instagram)

El periodista expresó su tristeza y recordó el camino de la actriz para conseguir el papel: “Tenía expectativa porque sabía que se estrenaba En el barro 2 que fue la serie que Meche grabó y que no pudo ver. Le pasó lo mismo que la Locomotora Oliveras en la primera temporada, salvando la distancia. Meche, que ha sido actriz además de productora, aquel proceso a su incorporación a la segunda temporada de la serie lo vivimos, como todo lo que vivíamos, era mano a mano”.

Ella no quería volver a actuar porque hacía mucho que no lo hacía. Yo la conocí a Meche actuando hace 30 años. Una actriz cómica descomunal y ella le sacaba provecho a todo, incluso al tema físico que hacía a su enfermedad. Ella le sacaba provecho y hacía reír con eso. Sabía que la gente podía preguntarse si estaba maquillada o si se había puesto una prótesis. Era tan buena haciendo lo que hacía que la gente se olvidaba de eso, como nos olvidábamos todos y sublimaba eso”, resaltó.

El ciclo que conduce Rodrigo Lussich mostró un fragmento de la intérprete y productora en la serie de Netflix (Video: Intrusos/ América TV)

Lussich destacó la resiliencia de la intérprete para utilizar su enfermedad como una herramienta actoral. “Este personaje que hace en la serie, que se llama E.T. y la comparan con un extraterrestre, nunca fue un problema para Meche. Nunca lo fue y nunca se cuestionó. Nada. Ella le sacó provecho hasta ese personaje que fue póstumo”, afirmó.

“Hicimos el casting, y digo que lo hicimos porque yo la filmé en mi casa. Le habían mandado un texto para la serie y ella se tenía que grabar. Ella decía que no. ¿Cuál era su miedo? Meche ya tenía dificultades físicas para moverse, correr y pensaba que si había una escena de un motín, por ejemplo, ella no podía correr. ‘Me puedo ahogar, me puedo lastimar’. Yo le dije que hiciera el casting y que si le decían que sí les explicás. ‘Si ellos quieren que vos trabajes ahí, te van a buscar la vuelta y sino, no te van a tomar’. Con esa premisa lo hicimos", rememoró.

“Meche es mi amiga de
“Meche es mi amiga de toda la vida. Mi otra mitad. Se murió a fines de noviembre. Se enfermó muy rápidamente y se murió en cuatro días", se lamentó Rodrigo Lussich (Instagram)

El personaje de la actriz fue escrito especialmente para ella: “Meche había hecho el casting para el personaje de Juana Molina y no quedó para ese personaje, pero algo pasó con ella en ese casting y dijeron ‘hay un personaje para Meche’. En la segunda temporada le crearon un rol para ella en torno a la banda de Verónica Llinás que tiene un séquito alrededor integrado por Lola Berthet, Charo López, entre otras”.

Cuando llegó la hora de grabar, Meche tuvo un problema en el pie. Había tenido la amputación de un dedo hace unos años porque en sus terminaciones tenía mucha sequedad, como si tuviera diabetes. Se lo tuvieron que sacar y en ese momento ella tenía como un callo que se le había hecho carne viva y no podía caminar justo en el momento en el que tenía que filmar. Nosotros estábamos con Socios en el espectáculo en Eltrece, fue grabado en el 2024, le dijeron que se opere y que la esperaban para el 2024. ‘Vamos grabando y te esperamos para tus escenas’, le dijeron. Se operó y por suerte tuvo un postoperatorio rápido", detalló.

“Por supuesto que no está en todas las escenas de La Gringa, el personaje de Verónica Llinás, pero está en muchas y en todos los capítulos. Para Meche fue una fiesta haber filmado eso y sufrí terriblemente que no se pudo ver. Se murió dos meses antes del estreno de la serie”, expresó, dolido. Unos minutos después el ciclo de espectáculos puso al aire algunas de las escenas de Meche Portillo en la ficción creada por Sebastián Ortega para homenajearla.

Temas Relacionados

Meche PortilloRodrigo LussichIntrusos

Últimas Noticias

María Becerra participó en una jornada de adopción de perros en Miami y reafirmó su amor por los animales

La artista argentina, que está en Estados Unidos por los premios Lo Nuestro, donde está nominada, impulsó acciones responsables con los animales de compañía

María Becerra participó en una

Quién es la influencer a quien llaman “la doble de la China Suárez” y se hizo viral por su parecido físico con la actriz

La joven causó impacto en las redes sociales y sorprendió a los seguidores de la actriz por su similitud

Quién es la influencer a

La exigente rutina de Ca7riel y Paco Amoroso para lograr un bienestar óptimo: yoga, meditación y baños sensoriales

El dúo argentino sorprendió a sus fans al compartir el paso a paso de su método de relajación, fortalecimiento mental y liberación de estrés

La exigente rutina de Ca7riel

Así se fue Bad Bunny de Argentina: vidrios polarizados, seguridad privada y mucho hermetismo

La salida del artista puertorriqueño del país estuvo marcada por la utilización de varios vehículos, custodia y un traslado sigiloso al aeropuerto tras agotar tres conciertos en el Estadio Monumental

Así se fue Bad Bunny

Nico Repetto, abuelo chocho, mostró a su nuevo nieto Timoteo en las redes, pero lo tuvo que borrar: ¿conflicto con Juana?

¿Lo habrá retado su hija, la flamante mamá? Lo cierto es que el posteo ya fue eliminado de su cuenta

Nico Repetto, abuelo chocho, mostró
DEPORTES
Aldosivi goleó 3-0 a San

Aldosivi goleó 3-0 a San Miguel y se enfrentará a River Plate o Ciudad de Bolívar en los 16avos de la Copa Argentina

River Plate confirmó su formación con cuatro cambios para enfrentar a Ciudad de Bolívar en su debut en la Copa Argentina

El fuerte comunicado de la Confederación Brasileña después de la denuncia de Vinicius contra Prestianni: “El racismo es un delito”

Los argentinos avanzan a paso firme en el Challenger de Tigre

Todas las versiones tras la denuncia por racismo de Vinícius al argentino Prestianni: la postura de Mourinho

TELESHOW
María Becerra participó en una

María Becerra participó en una jornada de adopción de perros en Miami y reafirmó su amor por los animales

Quién es la influencer a quien llaman “la doble de la China Suárez” y se hizo viral por su parecido físico con la actriz

La exigente rutina de Ca7riel y Paco Amoroso para lograr un bienestar óptimo: yoga, meditación y baños sensoriales

Así se fue Bad Bunny de Argentina: vidrios polarizados, seguridad privada y mucho hermetismo

Nico Repetto, abuelo chocho, mostró a su nuevo nieto Timoteo en las redes, pero lo tuvo que borrar: ¿conflicto con Juana?

INFOBAE AMÉRICA

Los precios del petróleo cayeron

Los precios del petróleo cayeron mientras Estados Unidos negocia con Irán

Estados Unidos desplegará sistemas de misiles en Filipinas frente a las maniobras del régimen de China en el mar Meridional

Incumplimientos de garantía lideran reclamos por autos nuevos en Panamá

Venezuela pidió a Guyana reanudar las negociaciones para resolver la disputa por el territorio Esequibo

Hezbollah rechazó el plan de desarme del gobierno libanés