L-Gante aclaró los rumores de reconciliación con Tamara Báez: “Estábamos jugando en la cama”

El cantante se refirió en una entrevista con Tarde o temprano a las versiones sobre su vida sentimental (Video: Eltrece)

Luego de varios meses en donde bajó su exposición, L-Gante regresó a los medios. En una entrevista en Tarde o temprano (Eltrece) se refirió a diferentes temas y uno en fue sobre la naturaleza de su relación actual con Tamara Báez, madre de su hija Jamaica, luego de que se reavivaron los rumores de reconciliación por una serie de posteos.

“Estamos bien. Lo normal. Ni más ni menos. Hablamos con mi hija y hay un ‘cómo estás vos’”, expresó Elián Valenzuela al referirse al vínculo que mantiene con su exnovia. El cantante remarcó que la relación se sostiene en la cordialidad y el bienestar de su hija, dejando de lado cualquier especulación sobre una reconciliación sentimental.

Al profundizar sobre los posteos junto a Tamara, L-Gante aclaró las versiones. “Estábamos jugando en una cama con Jamaica. Yo le había prestado a mi hija el teléfono para que vea videos. En un momento me distraje y veo que todos me empiezan a mandar mensajes. ¿Volviste con Tamara?”. El artista explicó que la confusión surgió cuando Tamara publicó una historia desde su teléfono, lo que generó una ola de comentarios y rumores en redes sociales. “Creo que había puesto que la extrañaba, o algo así. Nos reímos, fue así. Después ella volvió con su pareja. Todo normal, como se debe, sin faltar el respeto ni a ella ni a su pareja”, aclaró.

“Ella me agarró el teléfono y puso que la extrañaba, o algo así. Nos reímos. Después ella volvió con su pareja. Todo normal, como se debe, sin faltar el respeto ni a ella ni a su pareja”, aseguró L-Gante

Consultado sobre la intención detrás de la publicación de la madre de su hija, el artista descartó que se tratara de una maniobra para provocar celos en la pareja de ella, Thiago Martínez. “No creo que haya sido para darle celos a su novio. Creo que era más para hacerme un chiste a mí”, sostuvo, restando dramatismo a la situación y subrayando el tono distendido del encuentro.

La reacción de Tamara Báez ante la versión de una posible reconciliación no tardó en llegar. “Después cuando lo vieron, a ella no le gustó para nada”, reconoció, aludiendo al malestar que generó la difusión de la historia y la interpretación mediática de los hechos. El cantante también contextualizó el momento, señalando que ambos atravesaban un proceso complejo relacionado con la cuota alimentaria de su hija.

“Yo me estaba volviendo loco con estas cosas que tenía que andar resolviendo el abogado, que era deudor alimentario, y no podía viajar porque me pusieron esa cautelar. Fui hasta la casa porque no me contestaba, fui a hablar, y resultó que justo se había peleado con el novio. Estuvimos tres días resolviendo el asunto”, recordó.

El cantante de RKT se refirió a la situación con su manager y a la nueva pareja de la conductora (Video: A la tarde/ América)

Más tarde, desde un móvil con A la tarde (América), el intérprete de “Bar” y “Yo soy tu maestro” se refirió a los inconvenientes que viene atravesando los últimos años y las dificultades legales y personales que enfrentó en los últimos tiempos con Maxi El Brother, su exmanager. “Me ha perjudicado mucho mentalmente y en el estrés hasta el día de hoy. Yo quería tener resuelta algunas cosas de mi vida personal, pero se atrasaron muchísimo”, se lamentó. El cantante hizo referencia a los obstáculos derivados de la disputa por la cuota alimentaria y las restricciones judiciales que le impidieron viajar, lo que impactó en su bienestar y en la dinámica familiar.

L-Gante señaló que el proceso se encuentra en manos de profesionales y que espera una resolución satisfactoria. También habló sobre la posibilidad de sumarse a MasterChef Celebrity, el programa conducido por su ex, Wanda Nara, como reemplazo de Maxi López. “He visto ahora a través de los medios lo de MasterChef. Como dije, estoy abierto a escuchar cualquier tipo de propuesta”, señaló.

L-Gante se refirió al noviazgo de Wanda Nara con Martín Migueles (Instagram)

“La música sigue vigente siempre. Estoy preparando el segundo álbum de mi carrera. En este caso, sería el de colaboraciones. Tengo shows en Bolivia y también a futuro, muchos más programados. Así que bien. Me siento muy tranquilo y feliz”, se sinceró.

Incluso L-Gante se refirió a la nueva vida sentimental de Wanda junto a Martín Migueles y el vínculo que lo une a ella: “La relación con Wanda está bien, por fuera de que no se genera mucha comunicación, pero terminamos de buena manera. Cuando la precise, sé que ella va a estar y yo también para ella. Así que es un vínculo sano”, afirmó. “¿Te sorprendió el romance? ¿Lo conocías a Migueles?“, le consultaron. “No, no me sorprende. No lo conocía tampoco a Migueles, pero la veo bien”, concluyó.