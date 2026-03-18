Benjamín Vicuña habló de su paternidad a distancia y contó si conversó con Mauro Icardi

Benjamín Vicuña habló del presente de la relación con la China Suárez y sus hijos y de Mauro Icardi

El presente de Benjamín Vicuña como padre está signado por la distancia y la transformación constante de su realidad familiar. En un escenario atravesado por mudanzas internacionales, acuerdos complejos y la exposición mediática, el actor chileno compartió su mirada sobre lo que implica ejercer la paternidad cuando la cotidianeidad con sus hijos depende de variables ajenas a su control y de la aceptación de nuevas dinámicas.

A partir de la separación de Eugenia La China Suárez en 2021, la vida de Vicuña y sus hijos Magnolia y Amancio quedó atravesada por la necesidad de adaptarse a un esquema de crianza que trasciende fronteras y que, según sus propias palabras, exige una profunda aceptación de la circunstancia. “La aceptación es un término y un concepto muy importante en la vida de todos”, expresó en charla con la prensa, marcando así el tono de su proceso personal frente a los cambios que afronta.

El actor reconoció que, desde afuera, la situación puede parecer más tranquila de lo que realmente es. “No, es otra película”, admitió entre risas, dejando entrever que la calma aparente esconde una complejidad que solo los protagonistas conocen en profundidad. Su testimonio revela que la convivencia con la distancia es un ejercicio de acomodarse y aceptar la realidad tal como se presenta, sin caer en la idealización ni en la negación de las dificultades.

La mudanza de la China Suárez con sus hijos a Turquía, donde vive junto a su pareja, el futbolista Mauro Icardi, supuso un desafío adicional para los acuerdos de coparentalidad. El traslado internacional implicó renegociar los tiempos de convivencia, las visitas y la manera de mantener el vínculo vivo a pesar de la distancia física. El actor describió este proceso como parte de una nueva realidad que, lejos de ser elegida, debe ser asumida con madurez y resiliencia, aunque dejó en claro: “A mí me encantaría que vuelva todo a su lugar”.

Benjamín Vicuña, su actual pareja, Anita Espasandín, y sus hijos

En ese sentido, evitó explayarse sobre detalles privados relacionados con los acuerdos o el régimen alimenticio, y sostuvo: “No quiero más ni hablar en una entrevista ni de régimen alimenticio ni de cosas, porque no corresponde”. Esta decisión se inscribe en un intento por preservar la intimidad de sus hijos y evitar que cuestiones sensibles se ventilen en los medios, priorizando el bienestar de Magnolia y Amancio por sobre cualquier otra consideración.

La relación entre Vicuña y Suárez no estuvo exenta de tensiones mediáticas tras la ruptura. La exposición pública de sus desacuerdos sobre la crianza y la logística para compartir tiempo con los hijos fue una constante en los meses posteriores a la separación. Los viajes, las mudanzas y las nuevas relaciones sentimentales de ambos padres pusieron a prueba la capacidad de diálogo y el alcance de los acuerdos.

Uno de los aspectos más complejos fue el traslado de Suárez y los niños a Turquía. Esta mudanza significó que Magnolia y Amancio comenzaran a vivir en un entorno cultural y geográfico distinto, lejos de su padre, de sus hermanos y de la cotidianeidad previa. Para Vicuña, esto representó una instancia de resignificación de su rol y la necesidad de buscar nuevas formas de estar presente en la vida de sus hijos, aunque no sea en el día a día.

Las diferencias entre los padres también se reflejaron en la manera de exponer o no exponer ciertos temas ante el público. Mientras que algunos episodios de conflicto trascendieron a los medios, Vicuña planteó la importancia de no mediatizar aspectos íntimos, declarando que “esto ya ni siquiera es mi vida privada, ya ni siquiera tiene que ver con mis cosas o mis decisiones como adulto, sino que son niños”.

La China Suárez y Benjamin Vicuña en una antigua postal familiar (@sangrejaponesa)

La presencia de Mauro en la vida cotidiana de Magnolia y Amancio es un elemento central en el nuevo esquema familiar. La pareja de la actriz comparte gran parte de la convivencia diaria con los niños, lo que plantea desafíos y preguntas para el propio Vicuña en su rol de padre biológico. Consultado sobre si mantuvo alguna conversación directa con Icardi acerca de la crianza, el actor fue categórico: “No, no tuve esa conversación, no”.

La falta de diálogo directo entre ambos hombres revela una dinámica en la que las transiciones y acuerdos se dan más por la fuerza de los hechos que por negociaciones explícitas. Vicuña admitió que, aunque reconoce la importancia de establecer algún tipo de comunicación en torno a la figura de Icardi como referente cotidiano de sus hijos, hasta el momento ese contacto no ocurrió. “Seguramente se va a dar, como se ha dado en otras circunstancias”, anticipó al dejar la puerta abierta a futuras instancias de diálogo.

La posibilidad de que Icardi cambie de club y país suma una capa de incertidumbre a la vida familiar. El actor expresó su preocupación por la estabilidad de los niños en caso de que deban mudarse nuevamente, al plantear que cualquier decisión de ese tipo impacta directamente en el vínculo con sus hijos.

El actor Benjamín Vicuña sonríe mientras asiste a la avant premiere de la película "Solo fanáticos", posando junto al póster promocional del filme. (RS Fotos)

“Por supuesto que hay comunicación porque es la mamá de mis hijos”, afirmó al subrayar la prioridad que le otorgan a la crianza conjunta y al bienestar de los menores.