La exigente rutina de Ca7riel y Paco Amoroso para lograr un bienestar óptimo: yoga, meditación y baños sensoriales

El dúo argentino sorprendió a sus fans al compartir el paso a paso de su método de relajación, fortalecimiento mental y liberación de estrés

Descontrol, fiestas y muchos excesos, tras ganar cinco Latin Grammy, Ca7riel y Paco Amoroso atravesaron uno de los momentos más delicados de su carrera. Al menos así lo explicaron en su éxito “Gimme More”, el cual relata su noche de celebración tras consagrarse en La Vegas. Después de este declive, el dúo inició una etapa de recuperación y vida sana, el cual fue apoyado por el propio Sting. Así las cosas, este martes, los músicos compartieron el paso a paso de su rutina de bienestar.

“Nuestra rutina de bienestar”, comienza destacando el video compartido por los artistas en su cuenta de Instagram. En los primeros segundos de video puede verse a Ca7riel elongando antes de someterse a un máquina robótica de masaje por 20 minutos. Como si fuera poco, el cantante explicó a través de un mensaje los beneficios de este proceso: “Aumento del drenaje linfático, reduce la tensión muscular, baja los niveles de cortisol y aumenta la circulación en sangre”.

Tras este relajante comienzo, el que muestra el siguiente paso es Paco, quien se encuentra en un gimnasio. “60 minutos de la clase de Tracy Anderson”. En el clip se ve al joven haciendo abdominales sobre un cajón, trabajando los músculos de sus piernas con una banda elástica y hasta levantando una barra sobre su cabeza.

La rutina continúa con Ca7riel, que muestra cómo realiza 15 minutos de meditación al aire libre. Lejos de hacerlo en la intimidad de su hogar, el cantante eligió despejarse en medio de un parque. Sentado en una roca, en una postura zen, el artista cierra sus ojos mientras despeja su mente. “Aumento de la activación del tono vagal, modulación del cortisol, reducción del ruido mental percibido en un 25% y regulación emocional mejorada”, escribió en el video.

Como si fuera poco, esta vez los jóvenes siguen el proceso en la intimidad. Esta vez, sometiéndose por 40 minutos a un tanque de privación sensorial. Luego de ponerse sus auriculares, Paco se acuesta en el tanque y, en un clima a oscuras, cierra la tapa para quedarse suspendido sobre el agua. “Aumento de la activación parasimpática, mejora de la Variabilidad de la Frecuencia Cardíaca, actividad de ondas cerebrales alfa y theta y mayor claridad mental”, resaltaba la descripción de este ejercicio.

Por último, en el clip, ambos se mostraban nuevamente en el exterior. Rodeados por la naturaleza, bajo un cielo celeste, Ca7riel y Paco realizaban ejercicios de yoga. Se trataba de una puesta a tierra al aire libre de 30 minutos de duración. La dinámica les permitía reducir el jetlag de sus viajes aumentar en un 15% el rango de sus movimientos, optimizar la saturación periférica de oxígeno hasta el 99% y reducir el estrés percibido en un 30%.Días atrás, la escena musical recibió un nuevo impulso con el estreno de "Hasta Jesús tuvo un mal día", el sencillo que une a Ca7riel, Paco Amoroso y Sting. El lanzamiento marca el renacer creativo del dúo argentino tras una crisis personal y fue presentado públicamente durante la alfombra roja de los Grammy.

En el video musical, los tres artistas aparecen en una sala de piso de madera y plantas, con un estilo minimalista. Ca7riel y Paco Amoroso muestran una imagen renovada, mientras Sting se encuentra en actitud meditativa. Una voz digital propone una “Guía de cuatro pasos para una escucha consciente”: conectar, agradecer, abrirse y escuchar con atención.

Tras completar la secuencia, Sting solicita reproducir la nueva canción. Paco Amoroso interpreta versos sobre el desprendimiento del ego y la superación de cadenas personales: “Cuéntame tus problemas, desnuda tus penas, todo va a estar bien. Yo rompí mis cadenas, pagué mis condenas, y tú puedes también”.

Ca7riel aporta un mensaje sobre persistir en la adversidad: “Ni Cartier, ni Dior pueden acompañarte en tu dolor. No te rindas todavía, hasta Jesús tuvo un mal día. Sigue tu corazón. Todo tiene solución.” Sting cierra con una estrofa sobre resiliencia: “Si te vuelven a herir una vez más, levántate, cruza la línea, hasta el sol cuando se pone siempre vuelve a salir.”

El sencillo marca el inicio de una transformación para el dúo. Después de recibir cinco Latin Grammy, Ca7riel y Paco Amoroso enfrentaron una crisis creativa que los llevó a cancelar el álbum anterior, Top of the Hills, y a retirarse temporalmente de la vida pública.

En ese periodo crítico, la intervención de Sting fue decisiva. Se convirtió en mentor y facilitó el acceso al Free Spirits Wellness Center, centro de bienestar mental y emocional que él fundó hace más de tres décadas. Allí, ambos siguieron un programa de sanación de doce pasos enfocado en afrontar los desafíos personales que pusieron en riesgo su carrera.

Durante el retiro, surgió el eje conceptual para el nuevo álbum, Free Spirits, previsto para el 19 de marzo. Las canciones reflejan los doce retos que atravesaron y Sting participa como colaborador. Este proceso sentó las bases de una nueva metodología musical, centrada en lo que el británico denominó el “paradigma de escucha consciente”.

Actualmente, el dúo busca profundizar la relación entre bienestar personal y creación artística, integrando prácticas de autenticidad y equilibrio emocional. Anticipan además el anuncio de una posible gira mundial con el próximo lanzamiento del disco.

