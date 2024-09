Entre lágrimas, Jimena Barón contó por qué habían desaparecido los restos de su padre en el Cementerio de Chacarita

Jimena Barón reveló cómo siguió la anécdota de la desaparición de su papá del cementerio (Video: Instagram/jmena)

Días atrás, Jimena Barón había compartido en sus redes sociales el mal momento que atravesó cuando fue a visitar a su papá, Jorge Guevara, al cementerio y no logró encontrarlo. Ahora, en un nuevo storytime en su cuenta de Instagram, llena de emociones encontradas, contó qué fue lo que sucedió con el cuerpo de su padre y lo que sintió al enterarse de la inesperada noticia.

Diez años atrás, Barón tomó la decisión, en conjunto con la esposa de su padre, de enterrarlo en una cámara y no cremar el cuerpo, con la intención de lidiar con el trauma que le generó que este haya sido un “padre abandónico”. “Voy a contarles el plot twist que viví ayer con respecto a la desaparición de mi papá en el cementerio. Para mí escúchenlo tipo podcast”, escribió la cantante en sus historias para luego subir una serie de videos explicando todo lo que sucedió.

Jimena Barón junto a su padre, Jorge Guevara

La cantante de “La Tonta” comenzó haciendo un resumen de lo sucedido y confesó que Emilia Attias, con quien compartió elenco en Casi Ángeles, le aseguró que tenía que soltar el tema: “Es hora de asumirlo, dejarlo, trabajarlo, modificarlo y a veces es con menos trabajo y dejar que salga”, fue el audio que recibió por parte de la actriz que personificó a Cielo Mágico. Si bien Barón aceptó el consejo, no dudó en dejar en claro que de todas maneras quiere las cenizas de su progenitor: “No me importa, yo, hija abandonada, quiero las cenizas de mi padre, las quiero, quiero tenerlas”.

En medio de la incertidumbre por el paradero de su papá, Barón se comunicó con su hermana Isabel, quien tampoco sabía el paradero de los restos de su padre: “El lunes había arreglado con mi hermana para ir al cementerio porque ella tampoco lo encuentra”, confesó, por lo que armaron un plan para iniciar la búsqueda de Guevara. “Vamos a averiguar al cementerio y agendamos para ir juntas y dije ‘ya lo voy a resolver, me estoy yendo a terapia’”, contó.

Jimena Barón logró averiguar que sucedió con su papá (Foto: Instagram)

Mientras estaba en el auto junto a Matías Palleiro, su pareja desde hace tres años, la cantante comenzó a recibir mensajes de audio de Sofía, la mujer que era pareja de su padre, explicando qué había sucedido con los restos. Debido a la falta de tiempo tomó la decisión de escuchar tan solo el primer audio y el shock fue total: ”Me ganó la curiosidad y escucho ‘gordita, hablé con el cementerio a tu papá ya lo cremaron, no están las cenizas, lo tiraron y tu papá está en tu corazón”, relató para luego caerse de la silla a causa de la situación.

Con la intención de no desbordarse a causa de sus sentimientos, decidió hacer un paréntesis e ir a la sesión de terapia, charlar del tema e intentar solucionarlo de la mejor manera posible. “Mi primer impulso, de una mujer que creo que ya no soy, fue ‘juicio al cementerio, esto es ilegal, me voy a sentar en LAM (América), voy a destruir a todos, me voy a pelear con Sofía’”, confesó y, luego de la sesión de terapia, salió renovada y con una nueva perspectiva de la situación.

“Con algo de calma voy a absorber esto, de que se resolvió solo, de que tuve 10 años de mambo al pedo y que ya está”, fue la conclusión a la que llegó junto a la terapeuta; pero en los 50 minutos que duró la sesión, todo dio un giro inesperado: “Apareció tu papá, tu papá está, no lo cremaron y está en el cementerio, apareció”, fue el mensaje que cambió todo lo que Jimena pensaba.

Según contó la actriz, la confusión se generó por la causa del fallecimiento de Guevara, el cual se dio en condiciones que dieron inicio a una causa policial. “Mi padre tuvo una muerte trágica, murió a los 54 años ahogado en una bañera. Se descompensó, se desmayó, tapó el desagüe y el agua subió”, recordó la actriz de Esperanza Mía, que en ese momento estaba viviendo en Europa. Debido a la participación de la policía se abrió una causa y el lugar que la familia eligió para enterrarlo no pudo continuar con los trámites de la cremación.

Luego de su extensa historia, Jimena compartió una foto de su papá (Foto: Instagram/jmena)

Ante este panorama, la autoridad máxima del lugar explicó por qué se generó la confusión: “Lo que pasó fue lo siguiente: ustedes iniciaron el trámite, está el pedido, está la firma y quedó todo archivado como una cremación que se realizó, pero como faltaba este documento no se realizó. El padre de Jimena está”. Esta noticia generó las lágrimas de la mujer que no se pudo contener durante su relato y se quebró frente a sus 6 millones de seguidores.

Con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos, Jimena dijo: “Para mí hacer esto significa volver a hacer algo con él, como que todavía tenemos algo más juntos. Tenemos la vida, lo tengo en el corazón, pero para mí es muy importante, me quedaba una tarea más de ‘tengo que ir a hacer esto con mi papá'”, cerró la actriz asegurando que va a darle el cierre que merece la historia.