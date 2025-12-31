Teleshow

Nicolás Cabré mostró las habilidades de su hija Rufina para la acrobacia acuática desde Carlos Paz

El actor compartió un divertido video junto a la niña luego de su reencuentro en Córdoba, donde disfrutan de jornadas familiares y la temporada teatral con Rocío Pardo

En el último día del año, Nicolás y Rufina Cabré protagonizaron una divertida acrobacia en la piscina (Instagram)

El cierre del año encontró a Nicolás Cabré en Córdoba, rodeado de afectos y en plena temporada teatral, pero también disfrutando de los momentos más cotidianos y entrañables junto a su hija Rufina y su esposa, Rocío Pardo. Después de que la nena pasó la Navidad con su madre, la China Suárez y Mauro Icardi, con sus hermanos Magnolia y Amancio, el esperado reencuentro entre Cabré y Rufina se produjo en la ciudad cordobesa, donde ambos se preparan para recibir el 2026 con una particular acrobacia.

Fue el propio Cabré quien, a través de su cuenta de Instagram, compartió un video que de inmediato enterneció a sus seguidores. En el clip, padre e hija disfrutaron de una tarde de calor en la piscina, entre juegos y risas. “Buen último día 2025 para todos”, escribió el actor, que se mostró haciendo una acrobacia en el agua junto a Rufina, mientras Rocío los filmó con su celular y dejó en claro que la están pasando bien. Las imágenes evidencian el espíritu lúdico y la complicidad que caracteriza el vínculo entre el actor y su hija, en una jornada que anticipa el clima festivo del fin de año, como las habilidades acuáticas de su hija.

Rufina se paró en los hombros de su padre para poner a prueba sus habilidades

Pero el video no fue la única muestra de ternura familiar. Pardo también capturó con su cámara un momento íntimo entre padre e hija: Nicolás y Rufina disfrutaron de un abrazo junto a la piscina, bajo el sol cordobés que acompaña la temporada teatral. La instantánea, que rápidamente circuló en redes, transmitió la calidez y el cariño del reencuentro, en un contexto distendido y lejos del bullicio mediático.

Tras lograr completar la acrobacia, el momento padre e hija quedó registrado frente a la cámara

El reencuentro en Carlos Paz llegó después de unos días de viajes y celebraciones en distintas geografías. Rufina, de 12 años, había pasado la Navidad junto a la China y sus hermanos en Buenos Aires, con Mauro Icardi. La niña viajó hasta la provincia de Córdoba para encontrarse con su papá y con Rocío, mientras su madre regresó a Turquía con el futbolista, quien debe retomar sus compromisos laborales. Así, la familia compartió en redes una postal que habla de la dinámica de los hogares ensamblados, los viajes internacionales y los nuevos comienzos.

La complicidad entre Cabré, Rufina y Pardo quedó reflejada en otra imagen compartida en redes: los tres sentados en la vereda, junto a un auto de fondo y con una frase que da cuenta de una de esas anécdotas que quedan para siempre. “Alguien se olvidó las llaves de la camioneta en el camarín”, se lee en la publicación, que dejó ver el clima relajado y la capacidad de reírse de los pequeños accidentes cotidianos. El humor y la espontaneidad parecen ser la regla en este verano cordobés donde se mezclan trabajo, familia y tiempo libre.

Nicolás Cabré y Rufina se divierten en la piscina con acrobacias y juegos en su casa cordobesa (Instagram)

El reencuentro entre Cabré y su hija coincidió con el estreno de Ni media palabra, la obra que el actor protagoniza junto a Mariano Martínez y Bicho Gómez, bajo la codirección de Rocío Pardo. Para la pareja, el proyecto significó el debut en la dirección compartida, y llegó casi al mismo tiempo que estrenaban el título de recién casados. La obra, que se presenta en la cartelera de Carlos Paz, suma un ingrediente más a la temporada teatral, pero también refuerza el costado profesional y personal de la dupla Cabré-Pardo.

Mientras tanto, la vida lejos de los escenarios se reparte entre las acrobacias en la pileta, los abrazos espontáneos y los pequeños desafíos del día a día. Las redes sociales, con sus videos y fotos, se convierten en el álbum familiar donde quedan registradas las anécdotas, los encuentros y la alegría de compartir tiempo juntos.

Nicolás CabréRufinaRocío PardoFin de añoAcrobaciaCórdobaVerano 2026Verano Argentina

El golpe de calor que sufrió el ganador de la carrera San Silvestre tras cruzar la meta: “Venía un poco mareado”

El enigmático video de Wanda Nara tras su crisis con Martín Migueles: “Un corazón que perdona más de lo que debería”

Las bolsas europeas cerraron cerca de un récord: fue su mejor año desde 2021

