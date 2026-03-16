Cande Tinelli compartió una foto retro de su mamá Sole Aquino en un deporte que ella ama: “El fruto no cae muy lejos”

Madre e hija expresaron su admiración la una por la otra en las redes (Instagram)

El vínculo entre Cande Tinelli y su mamá, Soledad Aquino, va mucho más allá de la relación madre e hija. Entre ambas existe una complicidad especial, tejida a través de los años y consolidada por una pasión compartida: el amor por los caballos y la equitación. En los últimos días, madre e hija volvieron a hacerse presentes en las redes sociales con un tierno intercambio que emocionó a sus seguidores y dejó en evidencia el lazo inquebrantable que las une.

Todo comenzó cuando Cande, fiel a su estilo de compartir momentos íntimos y familiares en Instagram, publicó una foto retro de Soledad cabalgando durante su adolescencia. En la imagen, se pudo apreciar a Aquino a los 15 años, montando a su primera yegua, con la frescura y el entusiasmo de quien ya sentía el llamado del mundo ecuestre. “El fruto no cayó lejos del árbol. Mamá a los 15 con su primera yegua. Amo esta foto”, escribió la influencer, dejando en claro que su amor por los caballos tiene raíces profundas y familiares.

La publicación no tardó en recibir la respuesta de Soledad, quien replicó la historia y sumó su propia reflexión, con palabras que tocaron el corazón de su hija menor. “Y sí… De tal palo… Lo que se hereda no se hurta. Está en las venas, ¡amada hija jineta!”, escribió Aquino, destacando la herencia de esa pasión y celebrando el espejo que encuentra en Cande, no solo como madre sino también como compañera de ruta en el amor por los animales.

Soledad replicó el mensaje de su hija en su propia cuenta

El ida y vuelta no terminó ahí. Soledad, emocionada por la dedicatoria, compartió otra foto, esta vez abrazada a Cande, y sumó un mensaje lleno de admiración y ternura: “Te amo, mi campeona de la vida. Siempre con tu amor por los animales, tu familia, tus ganas de poner luz y amor a los que te rodeamos… Única, te admiro demasiado”. El posteo fue celebrado por seguidores y amigos, que no dudaron en destacar la calidez del vínculo y la importancia de construir relaciones familiares basadas en el afecto y la admiración mutua.

Poco después, Soledad sumó otra postal, esta vez junto a Cande y su hermana Reyes Aquino, en las afueras de los establos. “¡Día pleno acompañando madre y tía a la más bella jineta!”, escribió, acompañando la imagen de una jornada compartida al aire libre, rodeadas de naturaleza y caballos, en un clima de armonía y disfrute familiar.

La conexión que madre e hija tienen con los caballos no es nueva y cada tanto la comparten en sus redes. En junio pasado, ambas disfrutaron de una jornada especial en plena naturaleza, marcada por el reencuentro con una yegua que tiene un lugar especial en la historia familiar. En una de las imágenes, Cande aparecía agachada dentro del establo, con una expresión de ternura mientras sujeta del hocico a la yegua, que asoma entre los fardos de pasto. “Volvió mi viejita”, escribió sobre la imagen, dejando entrever que el reencuentro con el animal tuvo una fuerte carga emocional y significó mucho para ambas.

Soledad compartió una tierna foto con su hermana y su hija (Instagram)

El día continuó con nuevas postales al aire libre, esta vez con Soledad como protagonista. Madre e hija, abrazadas al animal, posaron ante un muro de fondo y con la luz del sol filtrándose entre los árboles. El look de Cande, con calzas bordó, botas de montar, campera inflable negra y bufanda gris estampada, contrastó con el de Soledad, que eligió un conjunto total black con borcegos, sweater amplio y gafas oscuras. “Qué día más especial. Te amo, mamá”, escribió Lelé, sumando una mención a la cuenta de su madre y dejando en claro que, para ellas, la naturaleza es escenario de reencuentros y momentos inolvidables.

Esta pasión compartida, que atraviesa generaciones, no solo fortalece el vínculo entre Cande y Soledad, sino que les permite construir recuerdos y aprendizajes juntas. El amor por los caballos, la vida al aire libre y la admiración mutua se convirtieron en el motor de una relación única, celebrada por sus seguidores y que ambas eligen mostrar con orgullo en redes sociales.

Así, entre fotos retro, dedicatorias llenas de cariño y tardes a caballo, Tinelli y Aquino siguen demostrando que la familia se construye día a día, con pequeños gestos y grandes pasiones compartidas. En sus historias y publicaciones, el mensaje queda claro: lo importante es disfrutar juntas de aquello que las hace felices y seguir escribiendo, de la mano, las páginas de una historia que tiene mucho por recorrer.