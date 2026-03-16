Teleshow

Cande Tinelli compartió una foto retro de su mamá Sole Aquino en un deporte que ella ama: “El fruto no cae muy lejos”

La influencer enterneció a sus seguidores con fotos, dedicatorias y recuerdos que celebran la pasión compartida entre ambas

Guardar
Madre e hija expresaron su
Madre e hija expresaron su admiración la una por la otra en las redes (Instagram)

El vínculo entre Cande Tinelli y su mamá, Soledad Aquino, va mucho más allá de la relación madre e hija. Entre ambas existe una complicidad especial, tejida a través de los años y consolidada por una pasión compartida: el amor por los caballos y la equitación. En los últimos días, madre e hija volvieron a hacerse presentes en las redes sociales con un tierno intercambio que emocionó a sus seguidores y dejó en evidencia el lazo inquebrantable que las une.

Todo comenzó cuando Cande, fiel a su estilo de compartir momentos íntimos y familiares en Instagram, publicó una foto retro de Soledad cabalgando durante su adolescencia. En la imagen, se pudo apreciar a Aquino a los 15 años, montando a su primera yegua, con la frescura y el entusiasmo de quien ya sentía el llamado del mundo ecuestre. “El fruto no cayó lejos del árbol. Mamá a los 15 con su primera yegua. Amo esta foto”, escribió la influencer, dejando en claro que su amor por los caballos tiene raíces profundas y familiares.

La publicación no tardó en recibir la respuesta de Soledad, quien replicó la historia y sumó su propia reflexión, con palabras que tocaron el corazón de su hija menor. “Y sí… De tal palo… Lo que se hereda no se hurta. Está en las venas, ¡amada hija jineta!”, escribió Aquino, destacando la herencia de esa pasión y celebrando el espejo que encuentra en Cande, no solo como madre sino también como compañera de ruta en el amor por los animales.

Soledad replicó el mensaje de
Soledad replicó el mensaje de su hija en su propia cuenta

El ida y vuelta no terminó ahí. Soledad, emocionada por la dedicatoria, compartió otra foto, esta vez abrazada a Cande, y sumó un mensaje lleno de admiración y ternura: “Te amo, mi campeona de la vida. Siempre con tu amor por los animales, tu familia, tus ganas de poner luz y amor a los que te rodeamos… Única, te admiro demasiado”. El posteo fue celebrado por seguidores y amigos, que no dudaron en destacar la calidez del vínculo y la importancia de construir relaciones familiares basadas en el afecto y la admiración mutua.

Poco después, Soledad sumó otra postal, esta vez junto a Cande y su hermana Reyes Aquino, en las afueras de los establos. “¡Día pleno acompañando madre y tía a la más bella jineta!”, escribió, acompañando la imagen de una jornada compartida al aire libre, rodeadas de naturaleza y caballos, en un clima de armonía y disfrute familiar.

La conexión que madre e hija tienen con los caballos no es nueva y cada tanto la comparten en sus redes. En junio pasado, ambas disfrutaron de una jornada especial en plena naturaleza, marcada por el reencuentro con una yegua que tiene un lugar especial en la historia familiar. En una de las imágenes, Cande aparecía agachada dentro del establo, con una expresión de ternura mientras sujeta del hocico a la yegua, que asoma entre los fardos de pasto. “Volvió mi viejita”, escribió sobre la imagen, dejando entrever que el reencuentro con el animal tuvo una fuerte carga emocional y significó mucho para ambas.

Soledad compartió una tierna foto
Soledad compartió una tierna foto con su hermana y su hija (Instagram)

El día continuó con nuevas postales al aire libre, esta vez con Soledad como protagonista. Madre e hija, abrazadas al animal, posaron ante un muro de fondo y con la luz del sol filtrándose entre los árboles. El look de Cande, con calzas bordó, botas de montar, campera inflable negra y bufanda gris estampada, contrastó con el de Soledad, que eligió un conjunto total black con borcegos, sweater amplio y gafas oscuras. “Qué día más especial. Te amo, mamá”, escribió Lelé, sumando una mención a la cuenta de su madre y dejando en claro que, para ellas, la naturaleza es escenario de reencuentros y momentos inolvidables.

Esta pasión compartida, que atraviesa generaciones, no solo fortalece el vínculo entre Cande y Soledad, sino que les permite construir recuerdos y aprendizajes juntas. El amor por los caballos, la vida al aire libre y la admiración mutua se convirtieron en el motor de una relación única, celebrada por sus seguidores y que ambas eligen mostrar con orgullo en redes sociales.

Así, entre fotos retro, dedicatorias llenas de cariño y tardes a caballo, Tinelli y Aquino siguen demostrando que la familia se construye día a día, con pequeños gestos y grandes pasiones compartidas. En sus historias y publicaciones, el mensaje queda claro: lo importante es disfrutar juntas de aquello que las hace felices y seguir escribiendo, de la mano, las páginas de una historia que tiene mucho por recorrer.

Temas Relacionados

Cande TinelliSoledad AquinoEquitaciónMadre e hijaDeporte

Últimas Noticias

El conmovedor posteo de Alejandro Fantino por el comienzo de la nueva etapa de su hijo: “Un día, un paso, un momento”

El conductor publicó imágenes del pequeño y agradeció a su pareja y a la familia por acompañar este hito importante de su vida

El conmovedor posteo de Alejandro

Fito Páez le dedicó una estrofa de amor a Sofía Gala en medio de su show en Rosario: el video

Frente a miles de personas, el músico le hizo una declaración romántica a la actriz de una manera muy original: a través de su canción “Circo beat”

Fito Páez le dedicó una

Oriana Sabatini contó cómo fue el parto de su hija y el insólito lugar dónde comenzaron las contracciones

La artista habló por primera vez de los detalles del nacimiento de Gia, en Italia

Oriana Sabatini contó cómo fue

Carmiña Masi contó cómo la trata la gente por la calle tras su expulsión de Gran Hermano: “Es muy loco todo”

La periodista paraguaya se refirió al recibimiento del público luego de su abrupta salida del reality por sus dichos racistas contra Mavinga dentro de la casa

Carmiña Masi contó cómo la

Cris Morena saludó a Luciano Castro por su cumpleaños con un emotivo video tras su separación de Griselda Siciliani

Este lunes el actor cumplió 51 años y la productora, que lo conoce de adolescente, compartió un tape que grabó con el actor en la época de Jugate Conmigo, que conmovió a todos

Cris Morena saludó a Luciano
DEPORTES
El récord “indeseado” que batió

El récord “indeseado” que batió una figura de la Fórmula 1 durante el Gran Premio de China

Insólito: un esquiador británico terminó la Copa del Mundo de Oslo bajo los efectos del alcohol

Independiente visitará a Instituto de Córdoba en un duelo clave por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Racing recibirá a Estudiantes de Río Cuarto en busca de afianzarse en la zona de playoffs: hora, TV y formaciones

Sigue la fecha 11 del Torneo Apertura: la agenda con los partidos de la jornada

TELESHOW
El conmovedor posteo de Alejandro

El conmovedor posteo de Alejandro Fantino por el comienzo de la nueva etapa de su hijo: “Un día, un paso, un momento”

Fito Páez le dedicó una estrofa de amor a Sofía Gala en medio de su show en Rosario: el video

Oriana Sabatini contó cómo fue el parto de su hija y el insólito lugar dónde comenzaron las contracciones

Carmiña Masi contó cómo la trata la gente por la calle tras su expulsión de Gran Hermano: “Es muy loco todo”

Cris Morena saludó a Luciano Castro por su cumpleaños con un emotivo video tras su separación de Griselda Siciliani

INFOBAE AMÉRICA

Bienestar emocional en la universidad:

Bienestar emocional en la universidad: estrategias para prevenir ansiedad y estrés entre estudiantes

Insólito: un esquiador británico terminó la Copa del Mundo de Oslo bajo los efectos del alcohol

Trump no descartó atacar las reservas de petróleo iraní en la isla de Kharg: “Puede que los oleoductos no sigan en pie”

Descubrieron esqueletos de ballena de 10 millones de años en una playa de Portugal: “Los más completos de Europa”

Un marcador genético en sangre puede anticipar el riesgo de infarto y cáncer