La broma de Cande Tinelli que descolocó a su padre, Marcelo, en cámara: “¿Te sentís hinchado?"

La broma de Cande Tinelli a su papá Marcelo que dejó registrada en sus redes: "¿Te sentís más hinchado?" (Video: Instagram)

Cande Tinelli aprovecha sus días de vacaciones en compañía de su papá Marcelo cada vez que puede. Es la primera vez en muchos años que la familia no se reúne en la casa de Punta del Este, y en esta ocasión el centro de la vida familiar transcurre en Nordelta, donde el conductor pasa sus días de descanso.

Este sábado, Cande le hizo una broma a su padre, sin que él se diera cuenta de lo que estaba pasando. Mientras Tinelli se encontraba sentado en la mesa del comedor, ella lo tomó desprevenido con la cámara de su celular. En ese momento, con la cámara de video activada le preguntó: “¿Alguna vez te hiciste un implante capilar?“. La pregunta sorprendió al conductor, quien sin poder ver el filtro que le había puesto, decidió responder con naturalidad. ”No, nunca...“, dijo intentando entender lo que estaba pasando. Al mismo tiempo, su hija grababa a Marcelo con un filtro de una peluca afro que le cubría toda la cabeza.

La broma de Cande Tinelli a su papá Marcelo que dejó registrada en sus redes: "¿Te sentís más hinchado?" (Instagram)

Sin poder contener la risa, ella continuó con el siguiente juego. La segunda imagen mostró al conductor con el rostro distorsionado, hinchado por otro filtro y con los lentes de sol apenas firmes. Cande le preguntó: “¿Te sentís hinchado?”. Marcelo contestó, sin advertir la broma: “Un poco, es que tomé un poco de alcohol…”.

El tercer video sumó otro guiño: Tinelli apareció con una boca desproporcionada y dientes blancos que se movían en exceso. “¿Hace mucho que no ves a Braverman?”, preguntó su hija. “Vino ayer, pero hace como dos meses que no me atiende”, respondió él aun sin saber cuál era la broma que le estaba haciendo su hija. Entre risas, Cande dejó que el teléfono capturara la complicidad.

Con el rostro visiblemente hinchado, Cande Tinelli capturó con un divertido filtro a su papá Marcelo (Instagram)

El inicio de 2026 llegó con distancia y cierta tensión. Las fiestas marcaron la ausencia de la clásica foto grupal en Instagram. El empresario apareció solo, lejos de la compañía habitual de sus hijos.

Pocos días después, el humor y la cercanía volvieron a tomar protagonismo. Marcelo aceptó el reto viral “Di la palabra al ritmo”, junto a Juana y Lorenzo —Lolo—, los hijos menores. El juego los desafió a identificar imágenes y decir la palabra correcta al compás de la música. Marcelo intentó seguir el ritmo, se equivocó, rió y protestó. Juana aprovechó para burlarse. “Hoy intenté hacer en el menor tiempo posible este trend viral del momento, con mis hijos Juani y Lolo. La gastada que me comí de Juani fue tremenda”, escribió en la descripción del video. “Además, como bailo como el traste, le di razones para que me joda. Nos divertimos mucho. Y me termino calentando. Los amo mucho.”

Con una boca enorme y dientes blanquísimos, Cande Tinelli sorprendió con un filtro a su papá (Instagram)

En menos de un día, el video superó los 60 mil “me gusta”. Los comentarios no tardaron en llegar. “Bailar nunca estuvo entre tus dones”, escribió un amigo. “Sos lo más”, agregó otro. Soledad Aquino, expareja de Tinelli, dejó su huella: “¡Parece de 30 mi ex! Un padrazo”.

El proceso de reconciliación familiar quedó en evidencia en otra imagen compartida en Instagram. Juana posó junto a Cande, Mica y Francisco. Los gestos de afecto y el mensaje alusivo conmovieron a los seguidores. Francisco y Mica acompañaron a su hermana menor y ayudaron a fortalecer el vínculo entre todos. El público, atento a los movimientos del clan, celebró la vuelta a la armonía.

Marcelo se mostró más relajado. Compartió juegos, bailes y bromas con sus hijos. Las tensiones del final de 2025 quedaron atrás. La vida en Nordelta reemplazó las postales de Punta del Este. El humor y la cercanía recuperaron su espacio.