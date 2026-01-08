Rochi Igarzábal reveló cómo superó su momento más oscuro: “Había luz dentro de ese hueco”

Rochi Igarzábal se abrió sobre sus problemas de salud mental y contó detalles de cómo logró sanar (Video: Instagram)

En una charla íntima, sincera y profundamente emotiva, Rochi Igarzábal habló como pocas veces de uno de los períodos más difíciles de su vida. La actriz y cantante se abrió sobre su experiencia con los ataques de pánico, el agotamiento físico y mental, y el proceso que atravesó para volver a encontrarse consigo misma. Lo hizo durante una entrevista en El Ejército de la Mañana (Bondi Live), en diálogo con Pepe Ochoa, Santiago Riva Roy y Agustín Rey, donde puso en palabras un dolor que durante años permaneció silenciado.

La conversación giró en torno a la salud mental, un tema que hoy ocupa un lugar central en la agenda pública pero que, según reconoció Rochi, no siempre fue fácil de identificar ni de expresar. “En ese momento tal vez no se hablaba tanto de eso”, explicó, al recordar cuando comenzaron los primeros síntomas. Ante la pregunta directa de Ochoa sobre si sintió vergüenza al manifestarlo, la respuesta fue honesta y sin rodeos: no solo había pudor, sino también confusión. “No sabía muy bien qué me estaba pasando”, admitió.

La actriz Rochi Igarzábal habló sobre la importancia de visibilizar la salud mental y la dificultad de expresar el sufrimiento emocional

La ex Casi Ángeles describió con crudeza lo que vivía en su día a día: ataques de pánico, sensación de ahogo, ganas de desaparecer en determinados espacios. A eso se sumaba una exigencia constante sobre su cuerpo y su rendimiento, que terminó por pasarle factura. “Estaba muy pendiente de mi peso, de que si me entraba o no el pantalón que me daban. No me podía concentrar, no me acordaba la letra”, recordó. Señales que hoy identifica como alarmas claras, pero que en su momento aparecieron de forma silenciosa y progresiva.

El proceso de recuperación no fue inmediato ni sencillo. la actriz contó que necesitó un abordaje integral para salir adelante: trabajó en conjunto con una nutricionista, una psiquiatra y una médica. “Fue algo que tuve que trabajar muchísimo”, señaló, dejando en claro que no hubo soluciones mágicas ni atajos. El primer paso, sin embargo, fue clave: darse cuenta de que algo no estaba bien. “‘Che, me está pasando algo’”, fue la frase interna que marcó un antes y un después.

Rochi Igarzábal reconoció que identificar lo que le ocurría fue el primer y más importante paso para superar la crisis

En ese camino, el rol del entorno fue fundamental. Aunque reconoció que a su familia le costó ver lo que estaba ocurriendo, también entendió que ese proceso no es sencillo para los padres. “Es muy doloroso para un padre y una madre reconocer el sufrimiento de una hija”, reflexionó. Con el paso del tiempo, pudo mirar a sus padres con gratitud y valorar el sostén que le dieron, incluso en medio de la dificultad. “Les estoy muy agradecida”, expresó con emoción.

Uno de los momentos más profundos de la entrevista llegó cuando Ochoa le preguntó si, en ese período oscuro, se le habían ido las ganas de vivir. Ella fue clara y cuidadosa con sus palabras: no llegó a tocar fondo de esa manera. Y explicó por qué. “A partir de que lo empecé a hablar, se tiñó de otra cosa”, dijo. Poner en palabras lo que sentía, compartirlo y no cargarlo en soledad fue un punto de inflexión. “Miré para arriba y estaba el sol. Había luz dentro de ese hueco”, resumió, en una frase tan poética como reveladora.

Lejos de romantizar el sufrimiento, Rochi puso el foco en la importancia de hablar, de pedir ayuda y de entender que incluso en los momentos más oscuros puede haber una salida. También dejó planteada una pregunta que atraviesa a muchas personas del medio artístico: “¿Por qué estando en un lugar en donde estoy haciendo lo que amo, estoy sufriendo tanto?”. Hoy, con una mirada más amorosa sobre su recorrido, Rochi Igarzábal eligió compartir su historia no desde el dolor puro, sino desde la superación.