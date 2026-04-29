Milei llama "corruptos" a periodistas que lo abordan por escándalos de su jefe de Gabinete

Buenos Aires, 29 abr (EFE).- "Ustedes son los corruptos" fue la réplica que el presidente de Argentina, Javier Milei, dio a los periodistas que le preguntaron este miércoles en el Congreso nacional por las causas judiciales que investigan escándalos de corrupción en su Gobierno, entre ellos el que afronta -desde hace semanas- el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Al pasar ante micrófonos y cámaras de los medios que lo esperaban en los pasillos del Parlamento, Milei gritó "ustedes son los corruptos", luego de concurrir al Congreso, junto a otros miembros del gabinete, para apoyar a Adorni en su informe de gestión gubernamental, donde fue objeto de cuestionamientos y preguntas de los diputados de la oposición.

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El patrimonio del jefe de Gabinete y exvocero presidencial está bajo investigación judicial por las denuncias de compra de propiedades y suntuosos viajes al exterior desde su ingreso al Gobierno junto a Milei en diciembre de 2023.

Encaramado al borde de uno de los balcones del recinto legislativo, durante la sesión informativa, Milei mantuvo acalorados cruces con el bloque de izquierda, que cuestionó el alineamiento del ultraderechista con Israel. "Ustedes son los asesinos", les respondió el presidente a los diputados de izquierda.

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Varios legisladores opositores hicieron referencia no solo al escándalo que envuelve a Adorni sino a otras investigaciones judiciales que salpican al Gobierno, como el caso por el fallido lanzamiento de la criptomoneda $Libra y las presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad.

El jueves pasado y sin previo aviso, el Gobierno deshabilitó el registro de huellas dactilares que permitía a unos sesenta periodistas acreditados de distintos medios nacionales y extranjeros ingresar a la Casa Rosada, sede del Ejecutivo, para desarrollar su labor informativa diaria.

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La decisión fue adoptada poco después de que el Gobierno denunciara ante la Justicia a los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, de la señal televisiva local Todo Noticias (TN), por una supuesta violación de seguridad en la Casa Rosada, luego de que grabaran imágenes del interior del edificio y las emitieran luego en un programa sobre las internas en el seno del Ejecutivo.

El Gobierno alegó que la decisión de impedir el ingreso de los periodistas acreditados se tomó de manera "preventiva" ante la denuncia de Casa Militar (a cargo de la custodia presidencial) por "espionaje ilegal" y que el objetivo de la medida es "garantizar la seguridad nacional".

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Diversos colectivos de prensa y dirigentes de la oposición repudiaron la medida, y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) denunció el pasado lunes esa decisión del Gobierno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) .

El mandatario tiene un historial de conflicto con la prensa, que incluyen varias denuncias contra periodistas y reiterados mensajes en contra de los comunicadores a través de las redes sociales, en los que repite la sigla 'NOLSALP' (para no escribir 'no odiamos lo suficiente a los periodistas'). EFE

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