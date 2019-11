“Yo no manejo información de que haya habido violencia física entre ellos, sí tienen discusiones como cualquier pareja", comentó Mercedes, quien supo conocer a Pablo Lescano cuando aún nadie imaginaba que se iba a llegar a convertir en la estrella que es hoy. “Yo a Pablo lo he visto muchísimas veces personalmente. Mi primer laburo fue en una radio de bailanta y le hice una entrevista hace veinte años atrás, cuando él recién arrancaba, no era el Pablo Lescano que conocemos ahora, era un pibe que recién arrancaba, y nunca lo he visto desbordado, destruido, que no pueda hablar, si dijera eso estaría faltando a la verdad”, concluyó.