Julieta Puente anunció que está embarazada: “Hace 3 meses y medio que nuestra vida cambió para siempre”

Julieta Puente anunció su embarazo, que ya cursa el tercer mes

La noche del miércoles sorprendió a miles de usuarios de Instagram con un anuncio inesperado: Julieta Puente y Facundo Miguelena esperan su primer hijo. La noticia, publicada en la cuenta de la influencer, entrenadora y conductora del ciclo El Puente, por Infobae, generó de inmediato una ola de mensajes de afecto y emoción entre sus seguidores.

La publicación elegida para compartir este momento no pasó inadvertida. En la imagen, la pareja aparece abrazada en la playa, sosteniendo la primera ecografía del bebé. Con un tono cálido y cercano, Julieta escribió: “Es oficial: ¡Van a ser tías! Hace 3 meses y medio que nuestra vida cambió para siempre y la felicidad se duplicó en nuestro corazón”. El anuncio incluyó un guiño directo a su comunidad digital, a quienes suele llamar “tías”, y acentuó el lazo personal que la une a sus seguidoras.

La alegría del momento se reflejó no sólo en el posteo principal, sino también en una serie de historias que profundizaron el recorrido emocional de la entrenadora. Puente expresó: “Tengo tanto (mucho) por contarles de este camino que viví en silencio, prometo que lo van a saber todo (con detalles como se merecen)”, al anticipar que en los próximos días compartirá relatos íntimos sobre la experiencia de estos meses.

Julieta Puente y su marido, Facundo Miguelena, compartieron una serie de fotografías al anunciar la noticia

En otra de sus publicaciones, la influencer reconoció que aún le cuesta asimilar la noticia. “Pero hoy, solo quería gritarles la noticia más feliz de nuestras vidas: ¡vamos a ser papás (y ustedes tías, qué flash, ni me lo creo que por fin sea real)!” escribió, mostrando la mezcla de incredulidad y entusiasmo que la atraviesa.

Las redes sociales se convirtieron en el escenario donde la pareja eligió dar a conocer el embarazo, pero también en el espacio donde se multiplicaron cientos de comentarios y reacciones afectuosas. Desde el primer momento, Julieta había optado por hablarles directamente a sus seguidoras, incluyéndolas en la noticia como parte de su círculo íntimo. “Tengo algo muy especial para contarles a ustedes, que son mis favoritas en el mundo entero”, confesó en una historia, reforzando la cercanía que la caracteriza en su trato habitual.

La ola de mensajes no se hizo esperar. Puente reveló que la cantidad de respuestas la sobrepasó: “Hoy no duermo ni un minuto leyendo tantos mensajes de amor. 3 meses y medio guardándoles este secreto, no pregunten las veces que lloré de ansiedad por gritarlo. Sufrí”, admitió, en referencia al tiempo que tuvo que mantener la noticia bajo reserva.

Julieta Puente compartió detalles con sus seguidoras, a quienes llamó "tías"

A medida que avanzaban las horas, la creadora del “cardio de la felicidad” continuó compartiendo aspectos del proceso. Agradeció a quienes la acompañaron discretamente y celebró el respeto y el cariño de quienes mantuvieron el secreto: “A todas las que se enteraron antes, a las que me vieron haciéndome estudios y guardaron el secreto... no saben qué lindo es sentir ese amor y respeto”.

Durante tres meses y medio, Juli llevó adelante su rutina profesional y personal sin revelar el embarazo. El esfuerzo de ocultar la noticia implicó momentos de ansiedad y un auténtico ejercicio de paciencia. “¿Cómo carajo oculté esta panza y todo lo mal que me estuve sintiendo estos meses?”, compartió con humor en una historia, en la que también confesó la ansiedad acumulada por el deseo de compartir la noticia.

La entrenadora relató que hubo días especialmente difíciles: “Me cambió toda la vida, en estos días les cuento todo, tenemos una novela”, prometió, anticipando que su relato irá sumando detalles y anécdotas en las próximas jornadas.

Julieta Puente revelo cómo continuarán sus clásicas rutinas de ejercicios

Puente también recordó el momento exacto en el que se enteró del embarazo: fue el día que llegó al set a grabar el reto vacaciones, una serie de videos para su comunidad. Las náuseas y el malestar físico fueron parte del desafío, pero decidió continuar en silencio y mantener la agenda prevista. “No me daba el cuerpo entre una y otra, las náuseas aumentaban. Pero en silencio lo grabé igual. Y tienen magia. No pueden negarlo, disfrútenlas más ahora”, relató sobre ese particular período.

La noticia trajo consigo una serie de promesas y expectativas de cara al futuro. Julieta reveló que la fecha estimada de parto es en julio, por lo que el entusiasmo de la pareja se combina con la preparación para la nueva etapa. “Ahora empieza nuestra real aventura, ¿será que nos acompañarán?”, invitó a sus seguidoras, abriendo la puerta a una nueva fase de contenido y experiencias compartidas.

Entre los anuncios destacados, la entrenadora confirmó que cumplirá uno de los pedidos más recurrentes de su comunidad: “Voy a grabar rutinas para embarazadas”. El compromiso de seguir vinculada a sus seguidoras, ahora desde la perspectiva de la maternidad, marca una continuidad en la relación digital que forjó a lo largo de los años.

Juli pidió a su comunidad a intentar adiviniar de qué sexo será el bebé

La interacción con sus seguidores también incluyó juegos y encuestas sobre el sexo del bebé. “Para ustedes ¿qué es? Yo no puedo fingir, ya saben que siempre soñé con mi nena que ya tiene nombre hace 2 años... pero muchos dicen que tengo cara de nene”, se sinceró, mostrando una vez más la naturalidad con la que comparte cada aspecto de su vida.

Las primeras imágenes de la pareja sosteniendo la ecografía, la complicidad en las historias y el entusiasmo a flor de piel reflejan una etapa de plenitud. El anuncio, más allá de lo personal, se transformó en un acontecimiento colectivo para la comunidad online que sigue de cerca cada paso de la vida de Julieta Puente y Facundo Miguelena.