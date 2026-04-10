Una amiga de Silvina Luna contó el calvario que vivió la modelo antes de morir: "Sabía que era cuestión de días"

Soledad Rodríguez, amiga de SIlvina Luna, contó cómo transitó la modelo y actriz sus últimos días

El testimonio de Soledad Rodríguez, amiga íntima de Silvina Luna, ofrece una mirada directa sobre los últimos días de la modelo y el impacto emocional de su fallecimiento. La aparición de una serie documental, producida por Netflix, ha reavivado el debate sobre la mala praxis médica y los riesgos de las intervenciones estéticas.

En la entrevista concedida en el programa Sería Increíble (stream Olga), Soledad Rodríguez detalló que los meses finales de Silvina Luna estuvieron marcados por un deterioro físico sostenido. “Silvina era una chica que era una belleza extremadamente increíble y así y todo, no sentía que era suficiente. Es una locura. Es horrible decir esto, pero los últimos meses fueron un deterioro que nunca lo quisimos contar y la realidad es que fue muy, muy duro”, declaró Rodríguez en el programa.

La amiga de Silvina Luna reveló que la modelo atravesó una etapa final extremadamente dolorosa, con largos periodos en cuidados intensivos y situaciones críticas ante su salud. Además, remarcó la importancia de que la futura serie documental rescate su voz y sirva de advertencia sobre los riesgos asumidos en las intervenciones médicas estéticas. Este testimonio brinda una perspectiva inédita sobre el sufrimiento personal de la modelo y el sentido social de su legado.

Rodríguez recordó que Silvina Luna llegó a necesitar respirador en varias ocasiones, permaneciendo conectada durante semanas, plenamente consciente de la gravedad. “Había días que le ponían el respirador y estaba dos semanas con respirador y después se lo sacaban y ella consciente de toda esa situación y sabiendo que era cuestión de días quizás”, relató.

La voz de Silvina Luna, un documental iniciado por ella misma para que el mundo escuchara su verdad (@chenetflix/X)

La dimensión del sufrimiento y el mensaje de Silvina Luna

Rodríguez explicó cómo comenzó el padecimiento de la modelo tras la intervención estética con Aníbal Lotocki. “Creo que a los pocos meses, es, es de público conocimiento que le empezó a escribir al médico contando ‘me arde, me duele’. Y ahí arrancó ya el padecimiento”, relató la amiga en la mencionada entrevista.

Para Soledad Rodríguez, esa etapa de sufrimiento se extendió al menos durante ocho o diez años. “En el documental va a mostrar la historia completa de lo que pasó Silvina, que realmente fue una tortura”, afirmó Rodríguez.

Silvina Luna, según su amiga, sentía arrepentimiento pero deseaba que su experiencia ayudara a concientizar. “Creo que ella quería un poco concientizar y obviamente que estaba arrepentida de lo que había hecho. No creo que deje la gente de operarse a raíz de esto, pero como para que la gente tenga un poco más de herramientas y más información a la hora de tomar una decisión, así que estás poniendo en riesgo tu vida”, reflexionó Rodríguez.

Silvina Luna autorizó el material inédito sobre el padecimiento que sufrió

La serie documental: una voz para crear conciencia

La serie Perfecta: la voz de Silvina Luna, producida por Netflix, se presenta como un esfuerzo por reconstruir el caso y visibilizar su dimensión social. El primer avance, lanzado en abril de 2026, promete revelar videos y mensajes personales inéditos que retratan los momentos más complejos de la modelo y la fortaleza mostrada ante la adversidad.

La producción incluye la participación de su hermano Ezequiel Luna, amigos, abogados, periodistas y pacientes, quienes aportan sus testimonios sobre el recorrido personal y judicial de la modelo. El estreno está previsto para mediados de 2027 y la realización del documental se mantiene bajo estricta confidencialidad, en particular respecto al denominado “material inédito”. El abogado Fernando Burlando subrayó: “Nadie vio ese material, se está terminando de grabar”, y destacó la reserva absoluta sobre los detalles.

El objetivo de la serie es alertar sobre los peligros latentes de las intervenciones estéticas y dar voz a quienes acompañaron a Silvina Luna. Según las fuentes consultadas, la intención es ofrecer herramientas al público para tomar decisiones de manera informada y rendir, a la vez, homenaje a la figura de la modelo.

Silvina Luna: repercusiones y legado social

El desarrollo de la serie representa también un tributo colectivo. La familia y el círculo íntimo colaboraron con el equipo de producción, aportando testimonios y autorizando la utilización de videos personales que muestran aspectos nunca antes vistos de la vida de Silvina Luna.

La narración parte de la propia voz de la modelo y se apoya en el relato de quienes compartieron su travesía. El documental aborda no solo su deterioro y las consecuencias de la mala praxis médica, sino que también interpela a la sociedad sobre los riesgos inherentes al consumo de belleza y la sobreexposición a intervenciones estéticas.

El testimonio de Soledad Rodríguez, la participación activa de su hermano y el trabajo del abogado refuerzan la voluntad de que el mensaje de advertencia de Silvina Luna no quede en el olvido. La serie documental procura, así, mantener viva su memoria y utilizar su historia como motor de concientización social.

A través de la determinación de su entorno cercano y el esfuerzo de quienes eligieron contar la verdad, el legado de Silvina Luna se sostiene y su propósito continúa cumpliéndose en cada nuevo testimonio.