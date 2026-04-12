Maxi López, Claudia Villafañe y más celebridades en una jornada por la paz mundial

Cuño, Villafañe y López dieron el presente en la jornada por la paz (RSFotos)

Mientras el mundo mira con preocupación los crecientes conflictos entre Estados Unidos e Irán, en Buenos Aires una iniciativa buscó abrir un espacio para la esperanza y la reflexión. En el corazón de Palermo, figuras del espectáculo y el deporte argentino se dieron cita para participar de una jornada dedicada a la paz, el diálogo y la empatía. El evento, pensado como un llamado a la unión y el respeto en uno de los momentos más delicados del escenario internacional, reunió a referentes de distintos ámbitos que pusieron el foco en la necesidad de frenar la violencia y construir puentes, no solo desde los discursos, sino también desde el ejemplo.

El empresario Nicolás Cuño, conocido por su activismo y su apuesta por la moda con mensaje, fue uno de los anfitriones de la jornada. A su lado, Maxi López dijo presente y se sumó al reclamo de un mundo sin guerras ni enfrentamientos. Los acompañaron Claudia Villafañe, Germán Paoloski, Sabrina Garciarena y Marcelo de Bellis, entre otros, quienes se mostraron distendidos pero con una postura clara a favor de la empatía y la solidaridad.

A lo largo de la tarde, los asistentes posaron con carteles en los que se leía “El amor mata a la guerra” y “El amor es paz”, lemas que se repitieron como eje central del encuentro. La presencia de globos blancos y el clima relajado aportaron una atmósfera de esperanza, pero el mensaje no perdió fuerza: la necesidad de visibilizar el drama de los conflictos armados y de apostar por valores como el respeto, la unión y la convivencia. En un mundo marcado por tensiones geopolíticas, el evento cobró un peso simbólico especial, mostrando que desde la cultura y el deporte también se pueden tender puentes y sembrar conciencia.

Claudia Villafañe eligió un look casual y elegante para sumarse a la jornada de reflexión por la paz en Palermo

El espíritu de la jornada fue, ante todo, el de la reflexión colectiva. Los invitados aprovecharon el encuentro no solo para compartir mensajes de paz, sino también para pensar juntos sobre la importancia de frenar los enfrentamientos y cultivar la empatía. Las charlas informales, los abrazos y los gestos solidarios reforzaron la idea de que la paz empieza por pequeñas acciones y por la capacidad de ponerse en el lugar del otro.

Maxi López y Nicolás Cuño apostaron por outfits cómodos y un mensaje claro para la jornada

El estilo de los invitados acompañó el espíritu de la jornada, priorizando la comodidad y los guiños a la cultura urbana, pero sin perder el toque personal que los define. López apostó por un look relajado, con joggers negros, zapatillas deportivas blancas, remera blanca, y campera negra liviana. Fiel a su estilo descontracturado, el exfutbolista se mostró sonriente y cerca de los presentes, transmitiendo el mensaje de paz no solo con palabras sino también con actitud. A su lado, Cuño eligió un outfit en sintonía con la consigna visual del evento: joggers y zapatillas en tonos neutros, remera blanca con estampa alusiva y campera ligera. El empresario reafirmó así su apuesta por la moda con propósito, sumando comodidad, tonos básicos y un guiño sporty-chic que lo identifica.

Marcelo de Bellis, con un estilo urbano y descontracturado, participó del evento que reunió a figuras del espectáculo

En cuanto a Villafañe, ella optó por un look casual y elegante, ideal para una jornada al aire libre. Llevó un suéter tejido color crudo sobre una camiseta blanca oversize y pantalón recto marrón oscuro de tela liviana. Completó el conjunto con zapatillas deportivas en tonos neutros y gafas de sol de diseño anguloso, logrando un aire fresco y actual, sin perder el toque clásico que la caracteriza.

Por su parte, de Bellis se sumó a la tendencia de la comodidad urbana con una campera puffer negra, camisa verde oliva abierta y pantalón jogger negro con cordón. Las zapatillas deportivas negras y las gafas de sol espejadas terminaron de componer un look descontracturado, integrado al espíritu relajado y consciente del evento.

Germán Paoloski y Sabrina Garciarena acompañaron el mensaje de paz con remeras alusivas y looks coordinados

Mensajes como “El amor es paz” y “El amor mata a la guerra” marcaron una jornada en la que la cultura y el deporte apostaron a la unión (RSFotos)

Paoloski y Garciarena coordinaron su vestuario con un mensaje de paz: ambos lucieron remeras blancas con la inscripción “People for Peace”. Germán combinó su remera con joggers deportivos negros, zapatillas deportivas al tono y una pulsera de cuentas, mientras que Sabrina eligió leggings negros, zapatillas deportivas oscuras, campera ligera negra y gafas de sol. El detalle de la campera atada a la cintura aportó un toque funcional e informal, perfecto para una tarde en familia y al aire libre.

Crédito: RSFotos