Pantalón sastrero, remera papaya y estilo informal: así fue el look urbano de Juana Viale en su programa

Juana Viale decidió vestir un outfit cómodo compuesto por un pantalón sastrero y una remera de manga corta (Almorzando con Juana – El Trece)

Juana Viale volvió a marcar tendencia en la televisión y demostró, una vez más, por qué es referente de estilo y personalidad. Al frente de Almorzando con Juana (El Trece), la conductora sorprende domingo tras domingo no solo por su carisma y espontaneidad, sino también por su capacidad para reinventar su imagen y acercarse de manera genuina al público. Esta vez, dejó de lado los clásicos vestidos de gala y tocados sofisticados para apostar a un look más cómodo, urbano y cercano, logrando captar todas las miradas.

En el arranque del programa, Juana saludó con su frescura habitual y no tardó en contar a la audiencia su elección de vestuario: “Estamos acá otro domingo de pantalón. Tengo un pantalón sastrero azul muy cómodo y una remera de lana color papaya”. Y, ante la ausencia de un outfit formal, agregó: “Es espectacular, es comodísimo. Me encanta. ¿Les gusta este look o prefieren el vestido?”. Así, la conductora abrió un debate en el estudio y en redes sobre la comodidad frente a la elegancia, reflexionando sobre la posibilidad de mostrarse tal cual es, incluso en un rol tan expuesto como el suyo.

Juana fue sincera sobre su preferencia. “A mí me gusta así porque es cómodo, es como cualquiera nos vestiríamos. Me gusta también. De vez en cuando vestirse y sentirse princesa está bien, pero hoy elijo estar relajada”, aseguró, risueña, frente a las cámaras.

Juana Viale optó por la comodidad para llevar adelante su almuerzo dominical (Instagram)

El look se completó con un peinado a cargo de Juan Fojo: “Me despeino toda porque tengo el pelo y hago lo que quiero, hoy lo que quiero”. Con su habitual humor, Juana jugó frente a las cámaras y mostró el costado más lúdico de su personalidad. El maquillaje, realizado por Cris Sepúlveda, incluyó un delineado marrón que, según Juana, parecía negro pero aportaba un toque de naturalidad al conjunto.

Este giro en su estilo marcó un contraste con la emisión anterior, en la que Juana volvió a lucir un diseño exclusivo de Gino Bogani. En esa ocasión, se mostró entusiasmada al describir su atuendo: “Tengo una túnica de seda natural con microcristales bordada sobre una pollera en gajos. Son todas rejitas, ni más ni menos, divino. Para caminar”. Al recorrer el estudio, la conductora se detuvo a mostrar cada detalle, poniendo en valor el trabajo artesanal del diseñador y el arte de la alta costura argentina.

Juana también compartió detalles del trabajo de su equipo de estilistas y maquilladores. “Me peinó Juan Fojo y miren lo que es este tocado. Según algunos, soy una diosa griega. Soy la Estatua de la Libertad, pero soy todo lo que quiero ser. Soy libre. Y me maquilló Cris Sepúlveda, por supuesto”.

Este domingo, Juana Viale optó por tono clases y una diadema para lucirse frente a la cámara de su programa (Almorzando con Juana - El Trece)

Semana tras semana, Viale demuestra que la moda puede ser un puente entre la elegancia y la comodidad, y que la autenticidad nunca pasa de moda. Ya sea con un look relajado o con un vestido de diseñador, la conductora sigue marcando tendencia y acercándose a la audiencia con su estilo propio y su naturalidad. Su apuesta por mostrarse tal cual es, sin miedo al qué dirán, la reafirma como una de las principales referentes de la televisión argentina, capaz de inspirar a distintas generaciones y de convertir cada domingo en un desfile de moda y personalidad.

Así, la conductora continúa renovando su lugar en la pantalla chica, fiel a su esencia y a su búsqueda de libertad en cada detalle, sin perder nunca el toque de frescura y humor que la caracteriza. Con cada elección, invita a su público a animarse a ser auténtico y a disfrutar de la moda como una herramienta para expresar quiénes somos, dentro y fuera de cámara.