La escapada ciclista de Juana Viale y Yago Lange: amor, deporte y paisajes soñados

Bajo un clima soleado, Juana Viale decidió sumarse a una jornada de ciclismo (Instagram)

Juana Viale y Yago Lange encontraron en la aventura y la naturaleza el escenario perfecto para escribir su historia de amor. Desde que confirmaron su relación a principios de 2024, la conductora y el deportista olímpico comparten una vida marcada por la pasión por el medio ambiente, los deportes y el aire libre. Aunque suelen mantener su intimidad alejada de los flashes, cada tanto Juana sorprende a sus seguidores mostrando instantes genuinos de su día a día junto a Yago. Esta vez, la pareja eligió dejarse ver en plena travesía ciclista. Rodeados de amigos, paisajes serranos y la complicidad que los une fuera de cámaras, Juana y Yago compartieron un día diferente.

La jornada de ciclismo fue publicada en las redes de Juana, quien a través de sus historias difundió una serie de postales que reflejaron el espíritu de la salida. El recorrido, atravesando caminos sinuosos bajo un cielo de nubes y claros, fue mucho más que una rutina deportiva: fue una celebración de los pequeños placeres y el disfrute simple de la naturaleza. “100 kms y cantando... perdón, y contando”, escribió la conductora en su carrete, dejando en claro que el desafío físico no le quita espacio al buen humor.

Algunas de las fotos y videos de la jornada fueron originalmente compartidos por Juan Pablo Cadario, campeón de maxi yachts y referente del mundo náutico, que ahora se luce sobre dos ruedas. Juana lo apodó “el sensei” en sus clips, reconociendo su experiencia en el grupo y la camaradería que se generó entre todos los ciclistas. En uno de los videos se lo ve liderando la caravana, seguido de cerca por Yago, mientras el resto del grupo disfruta la travesía bajo el sol.

Juana capturó el espíritu de la travesía con la frase: “100 kms y cantando... perdón, y contando”

La pareja no dudó en posar para una selfie juntos, abrazados y sonriendo con la indumentaria típica de ciclismo: cascos, lentes y ropa deportiva. El paisaje de fondo, con río y vegetación verde, enmarca el momento de relax y conexión entre ambos. Juana etiquetó a su novio y acompañó la imagen con un emoji de carita enamorada, un gesto que confirma la buena sintonía que atraviesa la pareja, tanto arriba como abajo de la bicicleta.

La salida incluyó también una foto grupal sobre un puente, con todos los ciclistas posando junto a sus bicicletas. El cielo azul, las nubes y la vegetación serrana completan la postal de una jornada perfecta para quienes eligen la vida al aire libre. A su vez, Juana, siempre con un toque de humor, se retrató también sola sobre su bicicleta, haciendo un gesto divertido rumbo a la cámara, con casco verde y lentes oscuros. La escena, tomada en un entorno más urbano, muestra el costado descontracturado de la conductora, que no pierde la energía ni el carisma ni siquiera después de pedalear kilómetros bajo el sol.

Viale y Lange, sonrientes y abrazados, disfrutan de una jornada de ciclismo en plena naturaleza

Juana, con casco y bicicleta, se mostró divertida y descontracturada en una salida a puro sol y buena energía

Para Juana y Yago, el deporte y el contacto con la naturaleza no solo son pasiones personales, sino también el motor de una relación que se fortalece en cada aventura compartida. La pareja, que desde el inicio de su romance se mostró comprometida con causas ambientales y la promoción de un estilo de vida saludable, encuentra en estas salidas una manera de recargar energías y celebrar su vínculo lejos del ruido mediático.

Aunque ambos buscan mantener un perfil bajo, la naturalidad con la que comparten estos momentos invita a sus seguidores a sumarse a una vida más activa y consciente, en armonía con el entorno. La travesía en bicicleta es solo una muestra más de cómo Juana y Yago eligen construir su historia: sobre ruedas, entre amigos, paisajes abiertos y la certeza de que la felicidad se encuentra en los detalles más simples.

El grupo de amigos, liderado por el “sensei” Juan Pablo Cadario, recorrió más de 100 kilómetros entre sierras y paisajes abiertos (Instagram)

Así, entre rutas, montañas y canciones, Viale y Lange consolidan un romance que crece a fuerza de kilómetros, risas y la complicidad que solo se forja compartiendo lo que realmente importa.