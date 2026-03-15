La emoción de Ángela Torres tras su vibrante show en Lollapalooza Argentina 2026: “No tengo palabras”

Ángela Torres arrasó con su show en la segunda jornada del festival (Jaime Olivos)

La segunda jornada de Lollapalooza Argentina 2026 fue una verdadera explosión de emociones, no solo para los miles de fanáticos que colmaron el Hipódromo de San Isidro, sino también para los propios artistas que tuvieron la oportunidad de presentarse en uno de los escenarios más importantes del país. Entre las figuras más destacadas del día se encontró Ángela Torres, quien confirmó su gran momento artístico con un show vibrante desde el Samsung Stage y una conexión emotiva con su público que quedó plasmada en cada instante del recital.

Ángela, que en 2025 dio un giro a su carrera con el lanzamiento de su disco debut “No me olvides”, se mostró conmovida ante la multitud que la acompañó y no dudó en compartir su alegría en redes sociales. “No sé qué poner porque no tengo palabras”, escribió la cantante, junto a una serie de postales que retrataron la intensidad de la jornada: una imagen de espaldas mirando a la enorme audiencia, otra desde el interior de un auto y varias junto a sus fans, cantando a pocos metros del vallado y recibiendo el cariño de los presentes.

Torres emocionó en el Samsung Stage y celebró su gran presente musical ante miles de fanáticos (Instagram)

El presente de la artista es, sin dudas, el más relevante de su trayectoria. Sobrina de Diego Torres e hija de Gloria Carrá, Ángela supo construir su propio camino, apostando por la música luego de una etapa intensa en la televisión y el teatro. Con “No me olvides”, su primer álbum de estudio, la joven explora el pop desde una sonoridad enérgica y moderna, pero con letras que no temen adentrarse en los matices de la oscuridad, la vulnerabilidad y los contrastes personales.

En el escenario, canciones como “OOPS!”, “NO ME OLVIDES” y “FAVORITA” encendieron la fiesta, dejando en claro el costado más bailable y poderoso de su repertorio, mientras que otros temas como “PLACARD”, “LUZ ROJA”, “MAL”, “DEMASIADO”, “VÉRTIGO” y “SUPERHÉROE” adoptaron un tono más melancólico, con baladas que abordan el dolor, la nostalgia y la sensibilidad emocional. La artista supo moverse con soltura entre ambos mundos: el de la pista y el de la introspección.

Entre selfies, canciones y ovaciones, Ángela Torres reafirmó su lugar en la escena pop nacional (Instagram)

No faltaron los momentos de experimentación electrónica y nocturna, con canciones como “FRIKI” y “DONDEESTANMISAMIGOS”, ideales para el clima de fiesta y luces del festival, pero siempre atravesados por la impronta personal de Ángela y su manera de narrar emociones profundas. La versatilidad de la cantante, capaz de transitar del pop más brillante a la balada más sincera, fue uno de los puntos altos de la jornada.

Uno de los momentos más emotivos y celebrados de su show llegó cuando Ángela sorprendió a todos al interpretar “Como la cigarra”, el clásico de María Elena Walsh popularizado por Mercedes Sosa. La elección de la canción no fue casual: la artista quiso rendir homenaje al Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, en un contexto de festival donde la música también puede ser espacio de reflexión.

La artista vivió una jornada inolvidable y sorprendió al interpretar “Como la cigarra” en homenaje al Día de la Memoria (Jaime Olivos)

“Es una época que muchísimos de nosotros no vivimos y por eso siento que es muy importante, de acá a los próximos cincuenta años y para siempre, que nos hagamos responsables de la memoria, la verdad y la justicia. Que nunca jamás vuelva a pasar lo que pasó. Los amo. Muchas gracias. Gracias por este momento increíble”, expresó con emoción, generando una ovación entre el público.

Tras bajarse del escenario, la cantante siguió compartiendo con sus seguidores el detrás de escena y la repercusión de su show. Los mensajes de apoyo, las fotos junto a fanáticos y las imágenes del predio lleno de gente confirmaron que la jornada fue mucho más que un simple recital: fue una celebración colectiva del presente de la artista y un anticipo de todo lo que aún le queda por recorrer.

Además, Ángela se lució con los temas de su disco “No me olvides” (Jaime Olivos)

Así, la segunda jornada de Lollapalooza Argentina 2026 tuvo en Torres a una de sus grandes protagonistas, con un show en el que la emoción, la memoria y la música se dieron la mano para escribir una página inolvidable en la historia del festival. Con la energía de los nuevos hits, la profundidad de sus letras y la empatía con el público, Ángela dejó en claro que su nombre ya es una referencia propia en la escena nacional, y que el camino que viene será, sin dudas, igual de luminoso y desafiante.