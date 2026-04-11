Stephanie Demner contó cuál fue la plata más fácil que ganó en su vida: “Más de tres mil dólares”

Stephanie Demner contó cuál fue el dinero más fácil que ganó: "Más de tres mil dólares"

El relato de la plata más fácil que ganó Stephanie Demner sigue generando interés entre sus seguidores y quienes analizan el fenómeno de las influencers en el mercado publicitario. La modelo compartió en el programa “Lo del Pollo” de DGO Streams detalles sobre un ingreso recurrente vinculado a una campaña publicitaria realizada durante su adolescencia.

La fuente de ingreso más sencilla en la trayectoria de Demner proviene de una campaña gráfica para una empresa de telefonía, realizada cuando tenía diecisiete años. Según contó en la entrevista, todavía percibe dinero cada vez que esa campaña se renueva y su imagen vuelve a aparecer en carteles de varios países. Esta situación ilustra cómo los contratos de derechos de imagen pueden traducirse en pagos prolongados para figuras con visibilidad regional.

“Ponele una campaña que yo hice cuando era muy muy muy chiquita, que sigue estando al día de hoy”, relató Demner cuando el conductor Pollo Álvarez le preguntó cuál fue la ganancia más fácil de su carrera, según mostraron las imágenes difundidas por Lo del Pollo. “Y me siguen pagando por eso. Entonces, es una plata muy fácil”, agregó la modelo, subrayando la naturaleza excepcional de ese ingreso.

El conductor pidió precisiones sobre el monto recibido. “¿Es más de mil dólares?”, preguntó Álvarez. “Sí”, contestó Demner. “¿Más de tres mil dólares?”, insistió el presentador. “Sí”, reiteró la modelo, sorprendiendo a los presentes en el estudio por la longevidad de ese beneficio económico.

Stephanie Demner, influencer y modelo, revela detalles sobre el dinero que ganó de la manera más sencilla

Demner afirmó que la campaña pertenece a una empresa de telefonía, cuyos representantes la contactan cada vez que colocan un nuevo cartel con su imagen. “Ellos me llaman y me dicen: ‘Stefi, pusimos un nuevo cartel, así que te va a estar llegando esta plata’”, relató. Además, comentó que a menudo desconoce en qué sitios se exhiben esas fotografías, mencionando países como Perú y Paraguay como ejemplo del alcance internacional de la campaña.

“¿Por mes que te renuevan eso?”, indagó Álvarez. “Y sí, porque está en todo el país”, respondió Demner. Aunque reconoció que no lleva registro exacto del monto total, aclaró que la empresa le notifica cada vez que sus imágenes vuelven a utilizarse. “Se va renovando y me van diciendo. Sí, sí, sí”, concluyó la modelo.

La descripción de este mecanismo pone de manifiesto la posibilidad de obtener pagos adicionales a lo largo del tiempo, algo inusual en la industria para quienes, como Demner, a los 35 años continúan beneficiándose de un trabajo realizado a los 17.

Sofía Gonet reveló la verdadera razón por la que no trabajaría con Stephanie Demner: “Yo ahora, haría lo mismo”

El conflicto entre influencers: Sofía Gonet y Stephanie Demner

Mientras el relato de Demner evidencia una estabilidad financiera poco común en el sector, surgen tensiones en el entorno profesional de las influencers. Sofía Gonet expuso en un stream el motivo por el que no aceptaría volver a compartir un proyecto laboral con Demner.

Gonet explicó que su decisión se remonta a un episodio que considera fundamental. “La elegí porque cuando yo arranqué en las redes sociales y tenía 30 mil seguidores, y ella más de un millón, pidió que me bajen de una marca”, sostuvo durante su intervención, explicó la finalista de MasterChef Celebrity.

Este hecho, ocurrido en los primeros años de su crecimiento digital, marcó un quiebre en la relación profesional entre ambas creadoras de contenido.

La streamer también dejó en claro que, si se repitiera una situación similar, optaría por abstenerse de cualquier colaboración con Demner. Así, su postura refleja cómo las diferencias de visibilidad y los vínculos laborales pueden transformar la dinámica dentro del sector digital latinoamericano.

A partir de su propia experiencia, Gonet sostuvo que, con su comunidad ya consolidada, actuaría hoy con la misma contundencia ante situaciones de competencia y alianzas profesionales.