Sofía Gonet reveló la verdadera razón por la que no trabajaría con Stephanie Demner: “Yo ahora, haría lo mismo”

La joven relató la mala experiencia que tuvo con la influencer en el pasado (Video: Patriz y Familia, Luzu TV)

En el mundo del streaming y las redes sociales, donde las colaboraciones son moneda corriente, una confesión inesperada sacudió el ambiente influencer. Sofía Gonet, más conocida como “La Reini”, apuntó sin vueltas contra Stephanie Demner y reveló por qué jamás volvería a trabajar con ella.

La escena ocurrió durante su participación en el programa de streaming Patria y Familia (Luzu TV), donde el conductor Fede Popgold le propuso un juego: elegir con qué figura del medio no aceptaría compartir un proyecto laboral. Sofía observó distintas imágenes cuando llegó a la foto de Demner. Sin dudar, la dio vuelta y lanzó la frase que encendió la polémica. “¿Con quién no trabajaría jamás de todas estas personas? Eeeh…”, dijo en un primer momento, mientras sonaba música tensa en el estudio. Fue entonces cuando ella giró el cartelito, Popgold exclamó: “¡Stephanie Demner!”.

La Reini reveló en Patria y Familia que Demner pidió bajarla de una campaña comercial cuando Gonet tenía apenas 30 mil seguidores (Nicolas Stulberg)

La influencer confirmó la elección y explicó el motivo con una acusación directa: “La elegí porque cuando yo arranqué en las redes sociales y tenía 30 mil seguidores, y ella más de un millón, pidió que me bajen de una marca”. El comentario generó sorpresa inmediata en el panel. La confesión expuso una situación que, según Gonet, ocurrió en sus inicios como creadora de contenido, cuando aún estaba lejos del nivel de exposición que hoy tiene tras su paso por MasterChef Celebrity Argentina (Telefe).

Lejos de matizar sus palabras, redobló la apuesta: “Entonces, yo ahora haría lo mismo. Diría: ‘Si es con ella, a mí no me tenés’”. La frase dejó helados a los conductores y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde los usuarios debatieron sobre la competencia en el universo influencer y las tensiones que pueden generarse entre figuras del mismo rubro. Hasta el momento, Stephanie Demner no respondió públicamente a la acusación.

Sofía Gonet justificó su postura afirmando que hoy, en igualdad de condiciones, ella actuaría de la misma forma que Demner

Aunque Sofía no brindó detalles sobre la marca involucrada ni el contexto puntual del episodio, su relato apuntó a una supuesta maniobra que la habría perjudicado profesionalmente en un momento clave de su crecimiento digital. La diferencia de seguidores marcó, según ella, una desigualdad de poder dentro del circuito comercial. Hoy, con una comunidad consolidada y mayor visibilidad, Gonet aseguró que actuaría de la misma manera si se encontrara en una situación similar.

La joven sigue en carrera durante el reality culinario, que está llegando a su fin. El pasado jueves, vivió una serie de cambios de instrucciones y errores en la cocina que provocaron su fastidio. En la última gala, volvió a quedar en el centro de la escena por una noche marcada por la confusión y los cambios de consigna. La influencer ingresó con energía y hasta estrenó look. Al llegar, se presentó: “Soy Sabrina Carpenter, estoy lookeada como una popstar un poco country”, dijo, pero rápidamente el entusiasmo se transformó en fastidio.

Gonet vivió una noche de confusión y errores culinarios que complicaron su desempeño en la competencia (Video: MasterChef Celebrity Argentina, Telefe)

Primero eligió una caja secreta convencida de que podría hacer un plato dulce, pero la consigna terminó siendo preparar cannolis, lo que la descolocó por completo. Más tarde, al intentar reorganizar su estrategia con un plato salado, recibió indicaciones de Germán Martitegui que modificaron su idea original y la dejaron aún más perdida. “Yo usaría esta berenjena que es espectacular, saltearía el pak choi, haría una especia de bife de melena de león, súper crocante, maravilloso. Y pondría todo arriba”, le comentó el chef. Lejos de la respuesta que esperaba, la influencer se vio obligada a modificar sus planes: “Hay ingredientes que yo no sabía manipular tanto y em cambia por completo la idea. Cómo se corta? Voy a cambiar todo Germán. Mis ideas hoy no importan porque no están, están perdidas en la nebulosa. Vamos a tener que volantear. Estoy más confundida que antes, no tengo idea. Todo en mi mente es caos y confusión”, confesó.

La presentación tampoco fue sencilla: reconoció que no estaba conforme con el resultado y se mostró afectada por una devolución que calificó su preparación como una “esponja usada y vieja”. Finalmente, el jurado determinó que tanto ella como el Chino Leunis tuvieron las performances más flojas de la noche, por lo que ambos fueron enviados directamente a la siguiente gala de eliminación, en la que se destacó y logró salvarse.