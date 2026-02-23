Teleshow

Sofía Gonet reveló la verdadera razón por la que no trabajaría con Stephanie Demner: “Yo ahora, haría lo mismo”

En una confesión directa durante un programa de streaming, La Reini explicó el verdadero motivo detrás de su negativa a colaborar con la influencer

Guardar
La joven relató la mala experiencia que tuvo con la influencer en el pasado (Video: Patriz y Familia, Luzu TV)

En el mundo del streaming y las redes sociales, donde las colaboraciones son moneda corriente, una confesión inesperada sacudió el ambiente influencer. Sofía Gonet, más conocida como “La Reini”, apuntó sin vueltas contra Stephanie Demner y reveló por qué jamás volvería a trabajar con ella.

La escena ocurrió durante su participación en el programa de streaming Patria y Familia (Luzu TV), donde el conductor Fede Popgold le propuso un juego: elegir con qué figura del medio no aceptaría compartir un proyecto laboral. Sofía observó distintas imágenes cuando llegó a la foto de Demner. Sin dudar, la dio vuelta y lanzó la frase que encendió la polémica. “¿Con quién no trabajaría jamás de todas estas personas? Eeeh…”, dijo en un primer momento, mientras sonaba música tensa en el estudio. Fue entonces cuando ella giró el cartelito, Popgold exclamó: “¡Stephanie Demner!”.

La Reini reveló en Patria
La Reini reveló en Patria y Familia que Demner pidió bajarla de una campaña comercial cuando Gonet tenía apenas 30 mil seguidores (Nicolas Stulberg)

La influencer confirmó la elección y explicó el motivo con una acusación directa: “La elegí porque cuando yo arranqué en las redes sociales y tenía 30 mil seguidores, y ella más de un millón, pidió que me bajen de una marca”. El comentario generó sorpresa inmediata en el panel. La confesión expuso una situación que, según Gonet, ocurrió en sus inicios como creadora de contenido, cuando aún estaba lejos del nivel de exposición que hoy tiene tras su paso por MasterChef Celebrity Argentina (Telefe).

Lejos de matizar sus palabras, redobló la apuesta: “Entonces, yo ahora haría lo mismo. Diría: ‘Si es con ella, a mí no me tenés’”. La frase dejó helados a los conductores y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde los usuarios debatieron sobre la competencia en el universo influencer y las tensiones que pueden generarse entre figuras del mismo rubro. Hasta el momento, Stephanie Demner no respondió públicamente a la acusación.

Sofía Gonet justificó su postura
Sofía Gonet justificó su postura afirmando que hoy, en igualdad de condiciones, ella actuaría de la misma forma que Demner

Aunque Sofía no brindó detalles sobre la marca involucrada ni el contexto puntual del episodio, su relato apuntó a una supuesta maniobra que la habría perjudicado profesionalmente en un momento clave de su crecimiento digital. La diferencia de seguidores marcó, según ella, una desigualdad de poder dentro del circuito comercial. Hoy, con una comunidad consolidada y mayor visibilidad, Gonet aseguró que actuaría de la misma manera si se encontrara en una situación similar.

La joven sigue en carrera durante el reality culinario, que está llegando a su fin. El pasado jueves, vivió una serie de cambios de instrucciones y errores en la cocina que provocaron su fastidio. En la última gala, volvió a quedar en el centro de la escena por una noche marcada por la confusión y los cambios de consigna. La influencer ingresó con energía y hasta estrenó look. Al llegar, se presentó: “Soy Sabrina Carpenter, estoy lookeada como una popstar un poco country”, dijo, pero rápidamente el entusiasmo se transformó en fastidio.

Gonet vivió una noche de confusión y errores culinarios que complicaron su desempeño en la competencia (Video: MasterChef Celebrity Argentina, Telefe)

Primero eligió una caja secreta convencida de que podría hacer un plato dulce, pero la consigna terminó siendo preparar cannolis, lo que la descolocó por completo. Más tarde, al intentar reorganizar su estrategia con un plato salado, recibió indicaciones de Germán Martitegui que modificaron su idea original y la dejaron aún más perdida. “Yo usaría esta berenjena que es espectacular, saltearía el pak choi, haría una especia de bife de melena de león, súper crocante, maravilloso. Y pondría todo arriba”, le comentó el chef. Lejos de la respuesta que esperaba, la influencer se vio obligada a modificar sus planes: “Hay ingredientes que yo no sabía manipular tanto y em cambia por completo la idea. Cómo se corta? Voy a cambiar todo Germán. Mis ideas hoy no importan porque no están, están perdidas en la nebulosa. Vamos a tener que volantear. Estoy más confundida que antes, no tengo idea. Todo en mi mente es caos y confusión”, confesó.

La presentación tampoco fue sencilla: reconoció que no estaba conforme con el resultado y se mostró afectada por una devolución que calificó su preparación como una “esponja usada y vieja”. Finalmente, el jurado determinó que tanto ella como el Chino Leunis tuvieron las performances más flojas de la noche, por lo que ambos fueron enviados directamente a la siguiente gala de eliminación, en la que se destacó y logró salvarse.

Temas Relacionados

Sofía GonetSofi GonetLa ReiniStephanie Demner

Últimas Noticias

Sebastián Graviotto conoció a Timoteo, su hijo con Juana Repetto: el encuentro más esperado

El instructor de snowboard regresó al país tras compromisos laborales y compartió en redes el primer contacto con el bebé nacido el pasado 12 de febrero

Sebastián Graviotto conoció a Timoteo,

Momo Benavides: “Me ofrecieron entrar en política y siempre dije que no”

El streamer y creador de contenido Gerónimo “Momo” Benavides habló en Infobae a la Tarde sobre sus orígenes humildes en La Plata, su camino en el streaming y las propuestas que recibió de distintos partidos políticos

Momo Benavides: “Me ofrecieron entrar

Adabel Guerrero reveló detalles de cómo es el vínculo de la China Suárez con los padres de sus hijos: “Madraza”

En una entrevista televisiva, la artista resaltó la organización y la colaboración que mantiene la actriz junto a Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña en la crianza y el cuidado de los menores durante las grabaciones

Adabel Guerrero reveló detalles de

Jimena Monteverde le envió un mensaje a Mirtha Legrand por su cumpleaños y preparó los tres platos favoritos de La Chiqui

La chef, que prometió continuar preparando el menú de las mesazas, dedicó su programa a la diva

Jimena Monteverde le envió un

Cacho Deicas presentó su primera canción tras su salida de Los Palmeras: “Esto va a matar”

El lanzamiento junto a Uriel Lozano refuerza la nueva etapa solista del máximo referente de la cumbia santafesina

Cacho Deicas presentó su primera
DEPORTES
Tras poner en duda su

Tras poner en duda su continuidad, Marcelo Gallardo dirige la práctica de River Plate

El insólito video viral que revolucionó Turquía: le dieron un pelotazo en el aire a una gaviota y un futbolista la revivió con RCP

Se confirmaron las lesiones de Juanfer Quintero, Franco Armani y Kendry Páez en River Plate: cuánto tiempo estarán sin jugar

La impactante imagen del futbolista que sufrió un brutal choque con el arquero rival en la Serie A y se desmayó

“Tres días de fiesta”: la singular estrategia de Guardiola para quitarles presión a los jugadores del Manchester City

TELESHOW
Sebastián Graviotto conoció a Timoteo,

Sebastián Graviotto conoció a Timoteo, su hijo con Juana Repetto: el encuentro más esperado

Momo Benavides: “Me ofrecieron entrar en política y siempre dije que no”

Adabel Guerrero reveló detalles de cómo es el vínculo de la China Suárez con los padres de sus hijos: “Madraza”

Jimena Monteverde le envió un mensaje a Mirtha Legrand por su cumpleaños y preparó los tres platos favoritos de La Chiqui

Cacho Deicas presentó su primera canción tras su salida de Los Palmeras: “Esto va a matar”

INFOBAE AMÉRICA

Eslovaquia cortó la electricidad de

Eslovaquia cortó la electricidad de emergencia a Ucrania en represalia por el bloqueo del oleoducto de petróleo ruso

Conflicto diplomático entre Francia y Estados Unidos: París vetó el acceso del embajador de Donald Trump

Kaja Kallas pedirá a la UE levantar las sanciones a Delcy Rodríguez tras la aprobación de la ley de amnistía en Venezuela

¿Puede existir vida cuando los mares llegan a -15 °C? El misterio de la “Tierra bola de nieve” bajo la lupa de la ciencia

La OMS alertó de un aumento del 20% en los ataques contra el sistema sanitario ucraniano en 2025