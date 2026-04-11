Paula Chaves, Zaira Nara y una pelea sin retorno: la confesión que marca un quiebre definitivo en la relación

La fuerte decisión de Paula Chaves sobre Zaira Nara y el incómodo cruce en un evento (Video: LAM. América)

La relación entre Paula Chaves y Zaira Nara no tiene vuelta atrás. La pelea entre ambas tomó estado público a partir del vínculo de la hermana de Wanda con Facundo Pieres, ex de la conductora de Olga, quien, sin embargo desacreditó esas versiones. “Dejen de nombrarme y de una vez por todas entiendan que no fue por eso nuestro distanciamiento”, explotó Paula semanas atrás al ser nuevamente asociada al triángulo amoroso. Y en ese panorama, trascendió una información que haría definitiva la distancia.

El viernes a la noche las modelos coincidieron en un evento y, según los testigos, las muestras de incomodidad fueron evidentes. Durante toda la velada evitaron cruzar hasta las miradas, y ni siquiera posaron para las fotos para acallar los rumores. En ese panorama, Ángel de Brito en la última emisión de LAM aportó un dato que cierra definitivamente el vínculo entre ambas.

Según el relato de Juli Roque, la periodista que cubrió el evento para el ciclo de América, Zaira aseguró que no es más la madrina de una de las hijas de Paula Chaves y Pedro Alfonso. La decisión la habría tomado Paula luego del último escándalo mediático, cuando a partir de una nueva indirecta de Nara al vínculo con Pieres, resolvió hacer pública una conversación privada entre ambas.

El conductor y las angelitas debatieron si es posible formalmente retirar el madrinazgo y citaron el caso de Denise Dumas, presente en el panel, quien iba a ser la madrina de Joaquina, la hija de Álvaro Navia y Vanina Escudero, algo que finalmente no ocurrió. Pero más allá de la cuestión religiosa y de los papeles formales, hay algo afectivo que no parece tener retorno: Paula Chaves quiere cortar todo el vínculo con Zaira Nara y para ello tomó esta decisión.

El último escándalo entre Zaira Nara y Paula Chaves ocurrió hace poco más de un mes, tras una serie de indirectas y declaraciones sobre el pasado sentimental de ambas con Facundo Pieres, por entonces en pareja con Chechu Bonelli. “Por Dios ¡Basta! Dejen de nombrarme y de una vez por todas entiendan que no fue por eso nuestro distanciamiento”, sentenció Paula en sus redes sociales, recalcando que su ruptura con Zaira no se debió a cuestiones amorosas, sino a valores e intereses diferentes: “Entiendo que es más fácil creer que fue por un hombre y no entender que muchas veces los valores que uno tiene y los intereses de cada uno hacen que una amistad se termine”.

La reacción de Zaira Nara luego de que Paula Chaves filtrara su conversación privada (Video: LAM)

Chaves compartió una conversación privada con Zaira para dejar claro su pedido: “Se lo aclaré varias veces a Zaira, incluso la última vez hace unos meses le pedí que no me nombre más y me pidió perdón por hacerlo, justificando que se pone nerviosa con las notas”. También fue tajante sobre su cansancio con el tema: “No hago nunca esto de mostrar, pero de verdad basta, estoy harta de que me pregunten hace años por lo mismo”. Y añadió: “No me fumo más la carcajadita de si yo di el visto bueno o malo con una persona que salí hace más de 20 años y que no fue nada para mí”.

Por su parte, Zaira respondió con un mensaje de voz en el que agradeció la comunicación y evitó profundizar en detalles, sugiriendo que ciertos temas prefiere mantenerlos en la intimidad. El intercambio mediático y privado entre ambas puso de manifiesto que la amistad terminó por motivos personales y que el cariño del pasado no fue suficiente para sostener el vínculo. La tensión entre las dos se evidenció tanto en sus declaraciones públicas como en la manera en que abordan sus diferencias, dejando claro que sus caminos tomaron rumbos opuestos.